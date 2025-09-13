Jesko
- Experts
- Version: 1.5
- Mise à jour: 13 septembre 2025
- Activations: 10
Jesko EA –
Jesko est un Expert Advisor (EA) spécial, basé sur une stratégie éprouvée qui a été optimisée et testée pendant des années.
Il a été testé sur des comptes réels et a démontré de manière constante une performance rentable et à faible risque.
Nous avons maintenant décidé de le rendre disponible au public.
Installation facile
Fonctionne avec n’importe quel courtier (compte ECN recommandé)
Dépôt minimum : 100 USD
Support 24/7
Achetez Jesko une fois – obtenez nos autres produits gratuitement !
1,5 minutes d'or
Pour le backtest : assurez-vous que INCORRECT n’apparaisse pas sur le graphique.
Si c’est le cas, vous devez modifier les paramètres.
Les options sont uniquement True/False — ajustez-les jusqu’à ce qu’un OK vert apparaisse sur le graphique, ce qui signifie que tout est correct.
Paramètres d’Entrée
Paramètres Généraux
AccountType – Sélectionnez le type de compte (Normal / ECN / autres).
RiskMode – Choisissez le mode de gestion du risque (Faible, Moyen, Élevé).
Lots et Gestion du Risque
FixedLotSize – Taille de lot fixe (par défaut : 0.01).
MaxDailyTrades – Nombre maximum de trades par jour (par défaut : 1000).
DailyProfitLimit – Limite de profit quotidienne après laquelle l’EA arrête le trading (par défaut : 15000.0).
Paramètres d’Exécution des Ordres
Limit – Distance de l’ordre en pips (par défaut : 35).
-
PlaceAtConfirmationCandle – Si “true”, les ordres sont placés au High/Low de la bougie de confirmation.
def_MaxSpread – Spread maximum autorisé en pips (par défaut : 0.8).
PendingOrderExpiryMinutes – Durée d’expiration des ordres en attente en minutes (par défaut : 10).
MyMagicNumber – ID unique pour les trades de l’EA (par défaut : 12345679).
Slippage – Glissement maximum autorisé en points (par défaut : 3).
Autres Informations
Author_ – Informations sur l’auteur (Instagram: Ebtrade.tk).
Jesko est conçu à la fois pour les débutants et les traders professionnels qui recherchent une solution de trading stable, cohérente et nécessitant peu d’entretien.
Commencez à trader avec Jesko dès aujourd’hui et obtenez gratuitement tous nos futurs produits !