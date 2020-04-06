TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading





TW Sniper EA MT4は、ゴールド取引向けに開発された高度なForexエキスパートアドバイザーで、精密なトレンドベースのロジックを採用し、市場の高いボラティリティ下でも安定したパフォーマンスを提供します。この強力なゴールドスキャルピングロボットは、主要な取引セッションでのXAUUSD取引に注力し、リスク管理とプロフェッショナルな資金管理を維持しながら、安定した成長を実現します。スマートな自動戦略により、トレーダーは信頼できる結果、簡単なセットアップ、長期的なポートフォリオの安全性を体験できます。





TW Sniper EAを選ぶ理由

トレンドフォロー型の独自スキャルピング戦略

最適なリスク管理のため、同時に1トレードのみ実行

複数の保護アルゴリズムで資本を守る

隠れSL/TPを用いた高度なマネーマネジメント

厳格なドローダウン管理でアカウントを保護

勝率最大80％、月間資本成長率20％の可能性

ロンドン・ニューヨークセッションに最適化されたXAUUSD取引

簡単なインストール、無料の生涯アップデート、専用サポート





初心者でも経験豊富なトレーダーでも、TW Sniper EA MT4はゴールドスキャルピングおよびトレンドトレーディングで信頼できる優位性を提供します。





最大パフォーマンスのための最適設定

ブローカー：常に低スプレッドのものを選択

アカウントタイプ：ECNまたはECN_Pro推奨

最低初期残高：$1000

レバレッジ：最低1:500

推奨通貨ペア：XAUUSD

24時間稼働のためにVPS必須





フルセットアップと使用ガイドについては、包括的なチュートリアルおよび動画ウォークスルーを参照してください。

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500