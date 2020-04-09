TW Sniper EA MT4

TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor per il Trading di Trend su XAUUSD

TW Sniper EA MT4 è un avanzato Forex Expert Advisor per il trading dell’oro, progettato con una logica precisa basata sul trend per garantire prestazioni stabili anche in condizioni di mercato altamente volatili. Questo potente robot di scalping dell’oro si concentra sul trading di XAUUSD durante le sessioni principali, assicurando una crescita costante e un rigoroso controllo del rischio con una gestione professionale del capitale. Grazie alla sua strategia automatizzata intelligente, i trader possono ottenere risultati affidabili, un’installazione semplice e la sicurezza a lungo termine del portafoglio.


Perché scegliere TW Sniper EA?

  • Strategia di scalping esclusiva basata sulla logica di trend-following

  • Esegue un solo trade alla volta per ottimizzare il controllo del rischio

  • Molteplici algoritmi di protezione per salvaguardare il capitale

  • Gestione avanzata del denaro con SL e TP nascosti

  • Controllo rigoroso del drawdown per la sicurezza del conto

  • Tasso di vincita fino all’80% con potenziale crescita del capitale del 20% al mese

  • Ottimizzato per il trading dell’oro (XAUUSD) durante le sessioni di Londra e New York

  • Installazione semplice, aggiornamenti gratuiti a vita e supporto dedicato


Sia che tu sia un principiante o un trader esperto, TW Sniper EA MT4 offre un vantaggio affidabile nei sistemi di scalping dell’oro e nel trading basato sui trend.


Impostazioni ottimali per massimizzare le prestazioni:

  • Broker: Scegli uno con spread costantemente bassi

  • Tipo di conto: ECN o ECN_Pro consigliato

  • Saldo minimo iniziale: $3000

  • Leva: Minimo 1:500

  • Migliore in coppia con XAUUSD

  • VPS richiesto per funzionamento continuo 24/7


Per una guida completa all’installazione e all’utilizzo, consulta il nostro tutorial dettagliato e i video walkthrough.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500


