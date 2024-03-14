GoldPro

Bienvenue dans le monde du trading d'or innovant et efficace avec GoldPro - un robot de trading avancé spécialement conçu pour vous aider à réussir sur le marché de l'or.

Le conseiller utilise la technique de la moyenne, vous ne devez pas percevoir cela comme bon ou mauvais, mais comme une approche qui fonctionne sur le marché, en rejetant la croyance unipolaire selon laquelle une méthode est bonne et l'autre est mauvaise, elle existe et peut être appliquée avec succès, c'est un fait.

Fiabilité et expérience : GoldPro est le fruit de recherches approfondies et de nombreuses années d'expérience de notre équipe d'experts financiers et techniques. Notre robot s'appuie sur des stratégies éprouvées et fiables qui lui permettent d'analyser efficacement les mouvements du marché et de prendre des décisions éclairées.

Adaptabilité et précision : GoldPro dispose d'algorithmes uniques qui lui permettent de s'adapter rapidement aux fluctuations du marché. Le robot est capable d'identifier les opportunités de trading potentielles et de fournir des signaux précis qui aident à déterminer les moments optimaux pour entrer et sortir des positions.

Efficacité automatisée : GoldPro propose une approche entièrement automatisée du trading de l'or, vous évitant ainsi les décisions émotionnelles et la fatigue associées au trading manuel. Le robot analyse automatiquement le marché, effectue des analyses de données et exécute les transactions selon des paramètres définis, augmentant ainsi vos chances de succès.


Facilité d'utilisation : Nous avons particulièrement veillé à ce que GoldPro soit facile à utiliser, même pour les débutants. L'interface du robot est simple et intuitive, ce qui vous permet de commencer à trader sans complications inutiles. Vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs financiers pendant que GoldPro s'occupe de vos transactions.

Gestion des risques : Le conseiller dispose de plusieurs moyens de contrôle des risques, que vous pouvez configurer de manière indépendante en fonction de votre approche personnelle du concept de risque/profit.

Recommandations de trading : dépôt à partir de 30 $ pour un compte en centimes et à partir de 3 000 $ pour un compte standard, paramètres par défaut pour XAU USD, n'importe quel intervalle de temps convient, vous pouvez parier sur le H1 par défaut (TF est défini à l'intérieur du conseiller, le graphique TF externe n'a pas d'importance)

Assistance : Notre équipe d'assistance technique est toujours prête à vous aider et à répondre à vos questions.

Rejoignez une communauté croissante de traders performants qui utilisent déjà GoldPro pour améliorer leurs résultats sur le marché de l'or. Notre robot offre une solution fiable et efficace pour atteindre vos objectifs financiers.

N'oubliez pas que le trading comporte des risques et que les performances passées ne garantissent pas les gains futurs. Déterminez si le trading d'or avec GoldPro vous convient en fonction de votre expérience et de vos capacités financières.


Avis 3
Forexcz74
177
Forexcz74 2025.02.21 08:55 
 

I have always been skeptical about EA robots, but I must give high praise for this GoldPro robot, which has incredibly accurate trade entries. It consistently earns money every day. I am really very satisfied. So far, I have purchased an annual license, but when it expires, I will definitely be buying a permanent one. The support from Sergey is also very helpful and assists with everything. I can really recommend it to everyone. Marek

teejay77
441
teejay77 2024.10.17 12:58 
 

great ea with good support from the author ..thank you it works like a dream

gidge
163
gidge 2025.11.23 07:02 
 

no good

Sergey Batudayev
25569
Réponse du développeur Sergey Batudayev 2025.11.23 11:29
Hello.
If you had any issues with the EA, you could write in the Discussion section — I always provide full support.
In your case, I already prepared and sent you custom set files and helped with your broker settings.
A one-word review without any explanation does not reflect the EA’s real performance or the actual situation. Best regards, Sergey.
