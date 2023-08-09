Quantum Emperor MT4

Présentation Quantum Emperor EA , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans.



Quantum Emperor EA utilise une stratégie unique qui consiste à diviser en continu une transaction en cinq positions plus petites. Ainsi, chaque fois que l'EA exécute une transaction, il la divise automatiquement en cinq positions plus petites.

Quantum Emperor EA Quantum Emperor EA se distingue des autres conseillers experts par son approche remarquable de la gestion des transactions perdantes. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui reposent uniquement sur les ordres stop-loss pour limiter les pertes, Quantum Emperor EA utilise une technique sophistiquée pour gérer efficacement les positions perdantes. Face à un lot de cinq transactions perdantes, au lieu de les clôturer immédiatement, Quantum Emperor EA divise la position suivante en cinq plus petites. Il utilise ensuite stratégiquement les profits des transactions gagnantes pour clôturer progressivement les positions perdantes, une par une, jusqu'à ce qu'elles soient toutes éliminées.

Cette stratégie unique permet à Quantum Emperor EA d'optimiser sa gestion des risques, de minimiser ses pertes et de potentiellement transformer ses transactions perdantes en transactions rentables. En exploitant la puissance de multiples petites positions et de la redistribution des bénéfices, elle démontre une plus grande adaptabilité et résilience dans des conditions de marché difficiles.





Recommandations :

Paire de devises : GBPUSD

Période : H1

Dépôt minimum : 1000$



Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec des spreads très bas.

Courtiers : IC Markets, Pepperstone avec Raw et Razor représentent les spreads les plus bas

IMPORTANT: Il est très important d'utiliser des comptes à FAIBLE SPREAD pour de meilleurs résultats !

Il est très important d'utiliser des comptes à FAIBLE SPREAD pour de meilleurs résultats ! Effet de levier - au moins 1:100, 1:500 recommandé

- au moins 1:30 pour les niveaux de risque faible-moyen, faible et très faible

- au moins 1:30 pour les niveaux de risque faible-moyen, faible et très faible Type de compte : couverture

Caractéristiques:



Négocier GBPUSD

Chaque transaction est protégée avec 250 pips SL

La stratégie de sortie intègre un stop suiveur à l'aide d'un graphique H1

Les commandes sont divisées en 6 commandes plus petites et les commandes perdantes peuvent être clôturées en utilisant les bénéfices générés par les commandes gagnantes.

Fonction Autolot incorporée

Très facile à installer, ne nécessite aucune modification des paramètres, les paramètres par défaut sont parfaits pour la plupart des courtiers qui utilisent un GMT+2 avec l'heure du serveur DST. Si votre courtier a une heure de serveur différente, de petits ajustements de réglage de l'heure doivent être effectués

Utilisez un VPS pour que l'EA fonctionne 24h/24 et 7j/7 (fortement recommandé)

Vous pouvez trouver les résultats du backtest dans la section commentaires !




