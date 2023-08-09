Quantum Emperor MT4

Présentation   Quantum Emperor EA , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans.

IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.

***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails

Signal vérifié  :   Consultez mon profil

Version MT5 : Cliquez ici


Canal Quantum EA :   Cliquez ici

Le prix augmentera de 50 $ tous les 10 achats. Prix final 1999 $



Quantum Emperor EA   utilise une stratégie unique qui consiste à diviser en continu une transaction en cinq positions plus petites. Ainsi, chaque fois que l'EA exécute une transaction, il la divise automatiquement en cinq positions plus petites.

Quantum Emperor EA   Quantum Emperor EA se distingue des autres conseillers experts par son approche remarquable de la gestion des transactions perdantes. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui reposent uniquement sur les ordres stop-loss pour limiter les pertes, Quantum Emperor EA utilise une technique sophistiquée pour gérer efficacement les positions perdantes. Face à un lot de cinq transactions perdantes, au lieu de les clôturer immédiatement, Quantum Emperor EA divise la position suivante en cinq plus petites. Il utilise ensuite stratégiquement les profits des transactions gagnantes pour clôturer progressivement les positions perdantes, une par une, jusqu'à ce qu'elles soient toutes éliminées.

Cette stratégie unique permet à Quantum Emperor EA d'optimiser sa gestion des risques, de minimiser ses pertes et de potentiellement transformer ses transactions perdantes en transactions rentables. En exploitant la puissance de multiples petites positions et de la redistribution des bénéfices, elle démontre une plus grande adaptabilité et résilience dans des conditions de marché difficiles.


Recommandations :

  • Paire de devises : GBPUSD
  • Période : H1
  • Dépôt minimum : 1000$
  • Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec des spreads très bas.
  • Courtiers : IC Markets, Pepperstone avec Raw et Razor représentent les spreads les plus bas
  • IMPORTANT:   Il est très important d'utiliser des comptes à FAIBLE SPREAD pour de meilleurs résultats !
  • Effet de levier - au moins 1:100, 1:500 recommandé
    - au moins 1:30 pour les niveaux de risque faible-moyen, faible et très faible
  • Type de compte : couverture
Caractéristiques:

  • Négocier GBPUSD
  • Chaque transaction est protégée avec 250 pips SL
  • La stratégie de sortie intègre un stop suiveur à l'aide d'un graphique H1
  • Les commandes sont divisées en 6 commandes plus petites et les commandes perdantes peuvent être clôturées en utilisant les bénéfices générés par les commandes gagnantes.
  • Fonction Autolot incorporée
  • Très facile à installer, ne nécessite aucune modification des paramètres, les paramètres par défaut sont parfaits pour la plupart des courtiers qui utilisent un GMT+2 avec l'heure du serveur DST. Si votre courtier a une heure de serveur différente, de petits ajustements de réglage de l'heure doivent être effectués
  • Utilisez un VPS pour que l'EA fonctionne 24h/24 et 7j/7 (fortement recommandé)
  • Vous pouvez trouver les résultats du backtest dans la section commentaires !


Avis 200
176075132
25
176075132 2025.09.25 00:47 
 

I've using Quantum emperor for about a mounth on my real account.Tbh I highly recommend this EA for one who wants a steady and consistent profit!It is easy to setup and Bogdan will help and guide you.However,be careful to choose the risk level and BT in demo account is needed.I decided to purchasing other EA from him!

4987536
199
4987536 2025.08.21 15:48 
 

I purchased Quantum Emperor last year and have let it run on demo for a while before going live. I have been trying to figure out how I can use it to manage my own positions to make additional profits. I must say that it is highly accurate and does a great job at managing its positions as well as recovering the rare times that losses do occur. You can use this bot to open your own positions when there is slight drawdown, knowing that the market will return in profits to increase your overall profits. Aside from that, Bogdan has answered every question that I have asked very respectfully. His customer service is top notch. Thanks for the great product!!

Kali
140
Kali 2025.08.04 12:00 
 

I've been using Quantum Emperor since April and it has greatly exceeded my expectations. It has been incredibly reliable and consistent, and as long as you have faith in the system, it will perform very well over time. This was my first Quantum EA by Bogdan and all of his products are simply the best. If you're looking for an EA with a great deal of consistency, I would highly recommend using this one!

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Évasion quantique PRO       est conçu pour propulser votre parcours commercial vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les z
Quantum Heiken Ashi PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.44 (9)
Indicateurs
Présentation du   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandeliers en barres col
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (25)
Indicateurs
Présentation       Quantum Breakout PRO   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous négociez les zones d'évasion ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience de trading de plus de 13 ans,   Quantum Breakout PRO   est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa stratégie de zone de discussion innovante et dynamique. Quantum Breakout Indicator vous donnera des flèches de signalisation sur les zones d'év
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.73 (51)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Quantum Price Magnifier
Bogdan Ion Puscasu
Utilitaires
Quantum Price Magnifier – Voyez clairement les prix, tradez en toute confiance Quantum Price Magnifier   est un outil utilitaire puissant conçu pour améliorer la visibilité de votre graphique en affichant le prix actuel du marché dans un format plus grand, plus clair et entièrement personnalisable, directement sur votre graphique MetaTrader. Que vous soyez un scalper qui a besoin de rester concentré sur les prix qui évoluent rapidement, ou un swing trader surveillant les zones clés, Quantum P
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
Filtrer:
