Bienvenue sur DayTrade Pro Algo ! Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading a besoin :





Cet EA négocie l'action des prix autour des principaux niveaux de support et de résistance quotidiens. Le prix a tendance à être "aspiré" dans ces hauts et ces bas, et il y a donc des profits à réaliser dans ces zones.

Cet algorithme utilise un SL et un TP sur chaque transaction, et utilise également un stoploss arrière pour maximiser les transactions rentables et minimiser les transactions perdantes.

Il négociera environ 10 transactions par semaine.





Comment exécuter l'EA :

Ouvrez simplement un graphique EURUSD Daily, activez "OneChartSetup" dans les paramètres et définissez votre taille de lot.

Pour un faible risque, je recommande d'utiliser LotsizeStep = 1000 ou plus.

Pour un risque moyen, je recommande d'utiliser LotsizeStep=700

Pour un risque élevé, je recommande d'utiliser LotsizeStep=500.

Important : ces valeurs sont basées sur des comptes USD/EUR. Pour les autres comptes, veuillez convertir ces valeurs dans la devise de votre compte (demandez-moi en MP si vous avez des questions à ce sujet)





Comment backtester l'EA :

Exécuter sur chaque paire séparément, période M1 avec le "OneChartSetup" désactivé dans les paramètres.

Utilisez "prix ouverts uniquement" ou "points de contrôle" pour la qualité des ticks. L'EA n'a pas besoin de "chaque tick" pour obtenir des résultats de backtest fiables, en raison de la nature de la façon dont l'EA gère les transactions.

Bien sûr, vous pouvez vérifier vous-même que la différence avec "chaque tick" est minime.







Solde minimum recommandé : 400$





Aperçu des paramètres :



J'ai juste dû ajouter ce texte après avoir vu une tendance étrange se produire parmi les vendeurs sur MQL5. Voici un aperçu juste: Cet EA n'utilise pas ChatGPT, les réseaux de neurones qui imitent le cerveau humain, l'IA de la navette spatiale Mars ou quoi que ce soit d'autre des nombreuses fausses descriptions que les vendeurs mettent sur la page produit de leur EA. Soyez intelligent, ne tombez pas dans les pièges du Saint Graal. Il n'y a pas de telles choses. Les bots de trading ne font pas non plus de profits en ligne droite. Donc les backtests sans pertes sont manipulés à 100%. Je développe de vraies stratégies de trading, qui feront aussi des pertes pendant certaines périodes. Je suis honnête sur ce que je développe et vends, et je n'essaie pas de vous tromper.

ShowInfoPanel : activer l'infopanel sur le graphiqueAjustement de la taille de l'infopanel : pour les écrans haute résolution, vous pouvez augmenter la taille de l'infopanel icimettre à jour l'infopanel pendant les tests : il est recommandé de le désactiver pour un backtesting plus rapideUseOneChartSetup : activer l'exécution de toutes les paires à partir d'un seul graphiqueOneChartSetup - > paires à exécuter : définissez toutes les paires que vous souhaitez exécuterUtiliser l'expiration virtuelle : activez si votre courtier n'autorise pas la date d'expiration sur les ordres en attente CommentaireMagicnumberpour les transactions : le commentaire à utiliser sur vos transactionsMéthode de calcul de la taille du lot : choisissez soit fixe lotsize (startlots) ou lotsize automatique (en utilisant lotsizeStep)Startlots : la taille de lot fixe manuelle que vous souhaitez exécuterLotsizeStep : la taille de pas pour les incréments de taille de lot (donc LotsizeStep=500 signifie 0,01 lot pour chaque tranche de 500 $ du compte)Utiliser l'équité au lieu du solde : lequel utiliser pour les calculs de taille de lotOnlyUp : cela empêchera la taille de lot de diminuer après les pertes (pour une récupération plus rapide)