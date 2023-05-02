Daytrade Pro Algo

5

Promotion de lancement :

  • Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel
  • Prix ​​final : 990$
  • NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !  (pour 2 comptes commerciaux)
Ultimate Combo Deal -> click here

LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810

JOIN PUBLIC GROUP: Click here

Set Files


Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !  Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading a besoin :

  • C'est un courtier indépendant
  • Il se propage indépendamment
  • Il montre des backtests très stables en utilisant facilement de vrais tests de propagation variable, sur MT4, MT5, TDS2 et sur plusieurs courtiers
  • Des centaines de paramètres différents donnent tous des résultats rentables lors des tests (mais bien sûr, j'ai sélectionné les meilleurs !)
  • Système très robuste -> les paramètres sont interchangeables, donc exécuter l'EURUSD avec les paramètres de l'USDJPY sera toujours rentable.  
  • Fonctionne déjà sur 13 paires : EURUSD;GBPUSD;USDJPY;AUDUSD;XAUUSD;GBPJPY;USDCAD;EURJPY;EURNZD;EURAUD;NZDUSD;AUDJPY;CHFJPY;


Cet EA négocie l'action des prix autour des principaux niveaux de support et de résistance quotidiens.  Le prix a tendance à être "aspiré" dans ces hauts et ces bas, et il y a donc des profits à réaliser dans ces zones.

Cet algorithme utilise un SL et un TP sur chaque transaction, et utilise également un stoploss arrière pour maximiser les transactions rentables et minimiser les transactions perdantes.  

Il négociera environ 10 transactions par semaine.


Comment exécuter l'EA :

Ouvrez simplement un graphique EURUSD Daily, activez "OneChartSetup" dans les paramètres et définissez votre taille de lot.

Pour un faible risque, je recommande d'utiliser LotsizeStep = 1000 ou plus.

Pour un risque moyen, je recommande d'utiliser LotsizeStep=700

Pour un risque élevé, je recommande d'utiliser LotsizeStep=500.

Important :  ces valeurs sont basées sur des comptes USD/EUR.  Pour les autres comptes, veuillez convertir ces valeurs dans la devise de votre compte (demandez-moi en MP si vous avez des questions à ce sujet)


Comment backtester l'EA :

Exécuter sur chaque paire séparément, période M1 avec le "OneChartSetup" désactivé dans les paramètres.

Utilisez "prix ouverts uniquement" ou "points de contrôle" pour la qualité des ticks.  L'EA n'a pas besoin de "chaque tick" pour obtenir des résultats de backtest fiables, en raison de la nature de la façon dont l'EA gère les transactions.

Bien sûr, vous pouvez vérifier vous-même que la différence avec "chaque tick" est minime.


Solde minimum recommandé :  400$


Aperçu des paramètres :

ShowInfoPanel : activer l'infopanel sur le graphique
Ajustement de la taille de l'infopanel : pour les écrans haute résolution, vous pouvez augmenter la taille de l'infopanel ici
mettre à jour l'infopanel pendant les tests : il est recommandé de le désactiver pour un backtesting plus rapide
UseOneChartSetup : activer l'exécution de toutes les paires à partir d'un seul graphique
OneChartSetup - > paires à exécuter : définissez toutes les paires que vous souhaitez exécuter
Utiliser l'expiration virtuelle : activez si votre courtier n'autorise pas la date d'expiration sur les ordres en attente Commentaire
Magicnumber
pour les transactions : le commentaire à utiliser sur vos transactions
Méthode de calcul de la taille du lot : choisissez soit fixe lotsize (startlots) ou lotsize automatique (en utilisant lotsizeStep)
Startlots : la taille de lot fixe manuelle que vous souhaitez exécuter
LotsizeStep : la taille de pas pour les incréments de taille de lot (donc LotsizeStep=500 signifie 0,01 lot pour chaque tranche de 500 $ du compte)
Utiliser l'équité au lieu du solde : lequel utiliser pour les calculs de taille de lot
OnlyUp : cela empêchera la taille de lot de diminuer après les pertes (pour une récupération plus rapide)


    J'ai juste dû ajouter ce texte après avoir vu une tendance étrange se produire parmi les vendeurs sur MQL5.  Voici un aperçu juste:

    Cet EA n'utilise pas ChatGPT, les réseaux de neurones qui imitent le cerveau humain, l'IA de la navette spatiale Mars ou quoi que ce soit d'autre des nombreuses fausses descriptions que les vendeurs mettent sur la page produit de leur EA. 

    Soyez intelligent, ne tombez pas dans les pièges du Saint Graal.  Il n'y a pas de telles choses.

    Les bots de trading ne font pas non plus de profits en ligne droite.  Donc les backtests sans pertes sont manipulés à 100%.

    Je développe de vraies stratégies de trading, qui feront aussi des pertes pendant certaines périodes.  Je suis honnête sur ce que je développe et vends, et je n'essaie pas de vous tromper.


    Avis 6
    igivaka
    68
    igivaka 2024.04.27 23:41 
     

    Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

    kieran222
    151
    kieran222 2024.03.25 15:52 
     

    This EA is kind of a slow and steady EA, it won't deliver the big quick gains that some EA's will but it also doesn't have the big risk of some EA's. It will provide great diversity and slow steady gains with low DD. This is a great addition to any portfolio

    Trade2222
    1237
    Trade2222 2024.02.03 18:52 
     

    Start Live, , , , , 3 Month come more info,, :)

    Produits recommandés
    Financial Radar GFX
    Yasir Mohammed Sachit Sachit
    Experts
    Gold Trend Rider – Automated Expert Advisor for XAUUSD Trading Disclaimer : Trading Gold (XAUUSD) involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Test on a demo account and apply proper risk management before live trading. Overview Gold Trend Rider is a fully automated Expert Advisor specifically designed for Gold trading. It leverages the Parabolic SAR indicator to detect trend direction and open trades accordingly. Its trailing stop mechanism manages positions d
    Starlight MT4
    Profalgo Limited
    3.2 (5)
    Experts
    Promotion actuelle : Maintenant seulement 349$! Prix ​​final : 999$ N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   STARLIGHT est un scalpeur de nuit très avancé et à faible risque qui utilise une approche unique de l'algorithme d'entrée par rapport aux autres scalpeurs de nuit.  Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct avec la stratégie moyenne-inverse, et a sélectionné uniquement les m
    Apex Pro First Edition
    Benhamza Oussama
    Experts
    Apex Pro Première Édition Croissance sûre, stable et intelligente pour les petits comptes Résumé rapide Conçu pour les petits comptes (à partir de 30 $) Croissance rapide et sécurisée – sans risque de faire exploser son compte ️ Installation étape par étape – facile pour les débutants Optimisé pour XAUUSD (Or) en graphique 5 minutes Version démo disponible – testez avant d’acheter Parfait pour les traders avec un petit capital qui souhaitent une croissance régulière sans
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Experts
    H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
    RSI Intelligent MT4
    Sabil Yudifera
    Experts
    RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
    The Viper EA
    Profalgo Limited
    3.18 (11)
    Experts
    NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
    Trade Capital PRO Grid Bot
    Evgeniy Zhdan
    5 (1)
    Experts
    The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Experts
    Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
    Sirr Scalper for PipFinite
    Bruno Rosa
    Experts
    SIRR Scalper for PipFinite is a robot that has been designed to work with the PipFinite Trend PRO Indicator. It is a dynamic EA that is very active with trades and capital management. The EA can trade the popular symbols EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, AUDNZD, AUDCAD, EURNZD. Check our   Blogs   where we share news and set files When you buy my robot, you are welcome to drop me a message to discuss the best setup in combination with the set files 2 purchas
    The king Hedging Forex 2R
    Samir Arman
    Experts
    Works to open two hedging deals, buying and selling, with a goal of each deal of 20 points With the opening of multiple cooling deals in the manner of another lot size and suspending each type of sale or purchase transaction At a profit level. Parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want to use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity * the greater this percentage is the grea
    GMMA Trade X
    Yu Xin Pu
    Experts
    GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
    Forest
    Vadim Podoprigora
    Experts
    Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
    Shogun RX
    Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
    Experts
    10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . After years of painstaking research and development, we are offering the opportunity for you to have this incredible tool in your automated trading portfolio. SHOGUN RX is a strategy that has a very advanced secret trading algorithm. It is a safe EA that trades using pending orders with a defined Stop Loss, Take Profit and 2 smart Trailing capabilities. LIVE ACCOUNT ---> CLICK HERE Pair: USDJPY TimeFrame: H4. Minimum deposit
    DS Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.5 (10)
    Experts
    Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
    News Scalps
    Tolulope Aanuoluwapo Bello
    Experts
    Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
    ALT Income
    Maksim Bogdanov
    Experts
    ALT Income  - Автоматизированный    советник. Написан для пары EURUSD. .  Торгует  на тайм фрейме M5.  Рекомендованные условия торговли при плече 1:500 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxRiskSELL   от 1 до 15;   Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 100.0; Рекомендованные условия торговли при плече  1:40 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxR
    Market Maestro MM4
    Andriy Sydoruk
    Experts
    Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
    Deep Takeover MT4
    Jeremy Scott
    Experts
    An adaptive and under fitted trading system like no other The best settings of one symbol also work on a majority of other symbols The majority of settings within the optimization parameters test well Deep Takeover MT4 now comes with a 2nd EA for free : "Agility" EA!  See comment section for details Three versions for different types of accounts This MT4 version respects FIFO rules The MT5 netting version :    https://www.mql5.com/en/market/product/52725 The MT5 hedge version :  https://www.mql
    Forex Fighter 4
    Jared Matthew Bryant
    1 (1)
    Experts
    Forex Fighter is an advanced, multicurrency system that trades following symbols:  EURJPY, GBPCHF, EURGBP, USDCAD, AUDNZD, USDJPY and AUDCAD.  The strategy is based on built in indicators which I developed myself. Forex Fighter follows unique patterns that are repetitive but very often human brain is not capable of catching them.  The decision maker here are two Neural Networks which have to agree whether or not a particular trade will be placed. The probability of repeating a pattern has to be
    RobotX
    Andrey Karyaka
    Experts
    This robothas great potential. Agloballyhidden intelligence calculation system. This expert has flexible settings. I am sure you won not have any problems with it. The principle is run, set up and forget. He does everything is own. This is very handy. Try a monthly subscription. I am sure with a high degree of probability. You ill want the unlimited version. That is exactly what you are here for.
    Oblivion
    Maksim Neimerik
    4.67 (3)
    Experts
    Requirement for the EA use : the EA needs a low spread (recommended spread value is 2) and minimum slippage! Systems that operate based on Bollinger waves signals are considered to be among the systems with the best results and reliability. The Oblivion Expert Advisor also belongs to such systems. In addition to Bollinger waves, the Expert Advisor uses the following indicators: Stochastic and Moving Average. The EA does not use Martingale and grid systems! Recommended Expert Advisor operation t
    FREE
    Uni Bot MT4
    Andriy Sydoruk
    2.33 (6)
    Experts
    Uni Bot   is a trendy neural network trained bot. An expert system based on a neural network based on a new specially developed architecture (T-INN) Target-IntelNeuroNet. For this variant of the Expert Advisor to work, there is no need to download the file of the trained neural network, since for the ease of use by the end user of the neural network forex bot, most users encoded a number of neural networks in the body of the bot. But in order for the bot to better adapt to the specific history
    ForexBrainAI
    Henrique Radins Hoffmann
    Experts
    Nous vous présentons notre puissant robot de trading Forex alimenté par l'IA, qui utilise une technologie de pointe pour faire des entrées sur le marché financier et gagne chaque mois sur chaque paire Forex." Grâce à son intelligence artificielle intégrée, le robot est capable d'analyser de grandes quantités de données en temps réel et de prendre des décisions rapides et précises, augmentant ainsi les chances de succès des opérations Forex." Ce robot a été spécialement développé pour les soc
    GOLD Scalper PRO
    Lachezar Krastev
    4.41 (22)
    Experts
    LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled by the low price – GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAU/USD) . I have used the most proven trading principle since the m
    Gold Grove System XAUUSD h1
    Raphael Schwietering
    Experts
    The Future of Automated Trading is Here – Gold Grove System Welcome to next-level smart trading. Gold Grove System is a fully automated Expert Advisor (EA) designed to unlock your full trading potential with powerful AI-driven strategies. Whether you're trading for yourself or aiming to pass prop firm challenges, this EA delivers a blend of performance and protection that few can match. With 5 years of rigorous backtesting on XAUUSD H1, Gold Grove System has proven its ability to navigate market
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.81 (64)
    Experts
    Smart Funded EA est un conseiller expert conçu pour réussir les défis HFT des sociétés de prop trading qui autorisent son utilisation. Quelles sociétés de prop trading HFT puis-je utiliser ? Il a été testé sur presque tous les défis de sociétés de prop trading HFT avec un taux de succès de 100 %, tels que Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave et t
    Hedging Forex EA1
    Samir Arman
    5 (2)
    Experts
    ️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
    Trend BtD
    Roman Meskhidze
    Experts
    LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
    Correlation Beast EA
    Rodrigo Rethka Goncalves
    Experts
    Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
    Pirate
    Anatoliy Lukanin
    3.9 (20)
    Experts
    Deposit :   from 100 deposit units Trading pairs: I recommend currency pairs: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Trading period :  Any Account: You should use ECN-ECN.Pro accounts with five-digit quotes with a moderate size (spread). Parameters: USING - Choice, trading risk or fixed lot RISK/LOT - Lot Risk Value RESTORING_THE_BALANCE - Restoring balance* HOW_THE_RESET_WINDOW - Reset the Global Variable TAKE_PROFIT - Set profit STOP_LOSS - Set loss COUNT_BUY - The number of s
    Les acheteurs de ce produit ont également acheté
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experts
    Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (4)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision. One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk an
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (170)
    Experts
    Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan et Quantum King  gratuitement !*** Demandez
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.41 (37)
    Experts
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    5 (2)
    Experts
    VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (6)
    Experts
    Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.8 (41)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.5 (10)
    Experts
    Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
    The Infinity EA MT4
    Abhimanyu Hans
    3.59 (27)
    Experts
    Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.69 (64)
    Experts
    The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Experts
    ️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une  réduction supplémentaire de 30 %  ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des pri
    Bitcoin Robot Grid MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (17)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
    Ai Medusa
    Aleksandr Makarov
    Experts
    Exclusively available on the MQL5 Marketplace. Developed over a period of 5 years (since 2020) Ai Medusa   -  This is a real trading algorithm. The results are a very stable growth curve. Completely safe and reliable, the most powerful robotic system in the world. Does not use dangerous trading methods.Works with 28 major and cross currency pairs. Powered by   DeepSeek + BlackBox.AI Always sets   Stop Loss, Take Profit, and Breakeven. -------------------------------------------------------------
    Waka Waka EA
    Valeriia Mishchenko
    4.31 (48)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Real Miner MT4
    M Ardiansyah
    Experts
    Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
    M1 Gold Scalper
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experts
    "M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experts
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
    Exorcist Projects
    Ivan Simonika
    3 (1)
    Experts
    Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
    Sequoia v4
    Yvan Musatov
    1 (1)
    Experts
    The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
    Velora
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    5 (5)
    Experts
    Velora EA – Grille et système de rupture adaptatif Velora est un Expert Advisor de haute qualité conçu à partir du cœur d'Instant Volatility Breakout (IVB), avec un moteur de grille adaptatif, une logique de suivi dynamique, des mécanismes de clôture partielle et des entrées automatisées basées sur la volatilité. Conçu pour les traders recherchant un mélange d'agressivité, de sécurité et d'adaptabilité, Velora n'est pas seulement réactif, il est réactif. Points forts principaux Moteur de rupture
    MM Flip CodePro
    Allistair Kabelo Mandow
    Experts
    "MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
    Omega Code
    Nguyen Hang Hai Ha
    Experts
    Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
    Silicon Ex
    Nadiya Mirosh
    Experts
    " Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
    Tree Of Life
    Oeyvind Borgsoe
    Experts
    Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    Buyers receive
    Trending Mechanisms
    Tatiana Savkevych
    Experts
    **Description of the Trending Mechanism Forex Trading Bot** **Trending Mechanism** is a high-tech trading bot for the MetaTrader 5 platform designed for automatic market analysis and trading in the Forex market. By utilizing the latest market analysis and capital management technologies, this bot allows traders to effectively identify trends and make informed trading decisions based on current market conditions. It is ideal for both experienced traders and beginners, thanks to its intuitive se
    Scipio Gold Bot
    Stefano Frisetti
    Experts
    BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
    AurumMind
    Tatsiana Mironava
    Experts
    Робот рассчитывает с помощью математический моделей точки поддержки и сопротивления цены, после этого определяет тренд и его силу. Текущий ордер, который открыт, робот сопровождает с помощью ТрейлингСтопа, постоянно подтягивая СтопЛосс следом за движением цены. Скачайте демо версию робот с этого сайта, запустите тестер стратегий и протестируйте робота на паре XAUUSD. Торговые рекомендации: таймфрейм любой. пара XAUUSD (GOLD) минимальный депозит 100$ максимальный рекомендуемый спред до 25 пунктов
    AI Golden Jet Fighter GTX MT4
    Andrei Nazarets
    4.29 (7)
    Experts
    AI Golden Jet Fighter GTX     MT4 est un Expert Advisor (EA) simple et efficace pour le trading d'or sur la plateforme Meta Trader 4. Utilisant des réseaux neuronaux, cet EA est conçu pour le scalping sur le marché de l'or (XAU/USD). La stratégie principale d'AI Golden Jet Fighter GTX se concentre sur l'identification des petites fluctuations de prix et l'ouverture de positions pour capturer des bénéfices dans des délais courts. L'EA analyse les conditions du marché en temps réel et exécute aut
    CoreX G MT4
    Arseny Potyekhin
    5 (8)
    Experts
    Vue d'ensemble Le CoreX G EA est un système de trading avancé spécialement conçu pour gérer les complexités du marché Forex. En utilisant des réseaux neuronaux de pointe, des technologies sophistiquées d'apprentissage automatique et une stratégie Big Data intégrée, CoreX G offre une précision et une sécurité exceptionnelles dans le trading. Cet Expert Advisor (EA) se distingue par son excellence technologique et son support client de premier ordre, garantissant aux utilisateurs une assistance à
    ChimeraFxTool
    Marve Edom Agbor
    5 (1)
    Experts
    CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
    Plus de l'auteur
    The ORB Master
    Profalgo Limited
    5 (9)
    Experts
    PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.44 (84)
    Experts
    PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (24)
    Experts
    IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
    Daytrade Pro Algo MT5
    Profalgo Limited
    4.18 (11)
    Experts
    Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading
    Gold Trade Pro MT5
    Profalgo Limited
    4.23 (35)
    Experts
    Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec un
    Goldbot One MT5
    Profalgo Limited
    5 (14)
    Experts
    PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NOUVEAU : Achetez Goldbot One et choisissez 1 EA gratuitement !! (pour 2 comptes commerciaux) REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici LIVE SIGNAL Présentation de     Goldbot One   , un robot de trading hautement sophistiqué conçu pour le marché de l'or. En se concentrant sur le trading en cassure, Goldbot One exploite à la fois les niveaux de support
    The Bitcoin Reaper
    Profalgo Limited
    3.66 (35)
    Experts
    PROMOTION DE LANCEMENT : Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel ! Prix ​​final : 999$ NOUVEAU (à partir de 349$) --> OBTENEZ 1 EA GRATUITEMENT (pour 2 numéros de compte commercial). Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bienvenue sur BITCOIN REAPER !   Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au mar
    Indicement MT5
    Profalgo Limited
    3.96 (24)
    Experts
    Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
    The Gold Reaper MT4
    Profalgo Limited
    4.58 (31)
    Experts
    PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
    Gold Trade Pro
    Profalgo Limited
    4.61 (23)
    Experts
    Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
    Stability Pro MT5
    Profalgo Limited
    5 (3)
    Experts
    PROMO DE LANCEMENT : SEULEMENT 34 9 $ au lieu de 990$ ! Il ne reste que quelques exemplaires à ce prix promo ! N'oubliez pas de consulter notre "   Pack combo Ultimate EA   " sur notre   blog promotionnel   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Résultats en direct à faible risque Résultats en direct à haut risque Bienvenue chez STABILITY PRO  : l'un des systèmes de réseau les plus avancés, stables et à faible risque du marché ! Cette EA a été soumise à des tests de résistance sur l'historique
    Red Hawk MT5
    Profalgo Limited
    5 (4)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
    Bitcoin Scalp Pro MT5
    Profalgo Limited
    4.5 (8)
    Experts
    Promotion actuelle : Plus qu'un seul à 549$ Prix ​​final : 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro est un système de trading unique sur le marché.  Il se concentre entièrement sur l'exploitation de la volatilité du marché Bitcoin en négociant les cassures des niveaux de support et de résistance. L'EA se concentre sur la sécurité
    Gecko EA MT5
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
    Grid King MT5
    Profalgo Limited
    4 (9)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
    Night Owl
    Profalgo Limited
    3.5 (8)
    Experts
    NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
    Advanced Scalper
    Profalgo Limited
    3.96 (114)
    Experts
    PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
    Grid King
    Profalgo Limited
    4.12 (41)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
    Gecko
    Profalgo Limited
    4.4 (10)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
    The Viper EA
    Profalgo Limited
    3.18 (11)
    Experts
    NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
    Starlight MT4
    Profalgo Limited
    3.2 (5)
    Experts
    Promotion actuelle : Maintenant seulement 349$! Prix ​​final : 999$ N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   STARLIGHT est un scalpeur de nuit très avancé et à faible risque qui utilise une approche unique de l'algorithme d'entrée par rapport aux autres scalpeurs de nuit.  Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct avec la stratégie moyenne-inverse, et a sélectionné uniquement les m
    Little trade helper
    Profalgo Limited
    Indicateurs
    Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
    Bitcoin Scalp Pro
    Profalgo Limited
    5 (4)
    Experts
    Promotion actuelle : Plus qu'un seul à 549$ Prix ​​final : 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro est un système de trading unique sur le marché.  Il se concentre entièrement sur l'exploitation de la volatilité du marché Bitcoin en négociant les cassures des niveaux de support et de résistance. L'EA se concentre sur la sécurité
    Apex Trader MT4
    Profalgo Limited
    5 (4)
    Experts
    PROMOTION DE LANCEMENT : Seulement 2 exemplaires disponibles à 199 $ Prix ​​final : 999$ NOUVEAU : Achetez maintenant et obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Résultats en direct :   https://www.mql5.com/en/signaux/1836525 high risk account Présentation du dernier ajout à notre gamme de robots de trading forex -     l'Apex Trader   . Développé grâce à des années d'expérience dans la création de conseillers experts, Apex Trader est un puissant outil de trading pour le march
    Luna AI PRO
    Profalgo Limited
    4.67 (3)
    Experts
    Promotion de lancement : Seulement 1 exemplaires disponibles à 399$ Prix ​​final : 2000$ Il n'y aura qu'un nombre limité d'exemplaires vendus de cet EA Libérez la puissance de l'intelligence artificielle et portez votre trading à des sommets sans précédent avec le   Luna AI Pro EA   , le robot de trading "mean reverse" le plus avancé du marché. Conçu pour répondre aux besoins des traders chevronnés et des débutants, ce système de pointe piloté par l'IA est équipé d'un large éventail de fonctio
    Stability Pro MT4
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Experts
    PROMO DE LANCEMENT : SEULEMENT 34 9 $ au lieu de 990$ ! Il ne reste que quelques exemplaires à ce prix promo ! N'oubliez pas de consulter notre "   Pack combo Ultimate EA   " sur notre   blog promotionnel   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Résultats en direct à faible risque Résultats en direct à haut risque Bienvenue chez STABILITY PRO  : l'un des systèmes de réseau les plus avancés, stables et à faible risque du marché ! Cette EA a été soumise à des tests de résistance sur l'historique
    Indicement MT4
    Profalgo Limited
    5 (2)
    Experts
    Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
    Goldbot One MT4
    Profalgo Limited
    5 (4)
    Experts
    PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NOUVEAU : Achetez Goldbot One et choisissez 1 EA gratuitement !! (pour 2 comptes commerciaux) REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici LIVE SIGNAL Présentation de     Goldbot One   , un robot de trading hautement sophistiqué conçu pour le marché de l'or. En se concentrant sur le trading en cassure, Goldbot One exploite à la fois les niveaux de support
    Advanced Scalper MT5
    Profalgo Limited
    3.47 (17)
    Experts
    PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
    Filtrer:
    igivaka
    68
    igivaka 2024.04.27 23:41 
     

    Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

    kieran222
    151
    kieran222 2024.03.25 15:52 
     

    This EA is kind of a slow and steady EA, it won't deliver the big quick gains that some EA's will but it also doesn't have the big risk of some EA's. It will provide great diversity and slow steady gains with low DD. This is a great addition to any portfolio

    Trade2222
    1237
    Trade2222 2024.02.03 18:52 
     

    Start Live, , , , , 3 Month come more info,, :)

    gregorv333
    167
    gregorv333 2023.11.14 08:49 
     

    Very exciting EA. Some losses, yes, but in total a well performance since I started on live account 2 months ago. The provider Wim fullfils what he writes and gives clarifying support within a short response time.

    Ck.
    1046
    Ck. 2023.10.04 18:28 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    Wolfgang Rockert
    2345
    Wolfgang Rockert 2023.05.05 21:38 
     

    05.05.23 Again an interesting Ea from Wim, first backtests show good results and good recovery. The DD is also not too high. He fits well into my portfolio. For questions Wim answers quickly and also helps to set the correct settings. Will report on live results after a few weeks.

    Profalgo Limited
    81526
    Réponse du développeur Wim Schrynemakers 2023.05.05 22:22
    Thx Wolfgang, much appreciated!
    Répondre à l'avis