TW Sniper EA MT4

TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading


TW Sniper EA MT4는 금 거래를 위해 개발된 고급 Forex 전문가 어드바이저로, 정확한 트렌드 기반 로직을 사용하여 변동성이 높은 시장에서도 안정적인 성과를 제공합니다. 이 강력한 골드 스캘핑 로봇은 주요 거래 세션에서 XAUUSD 거래에 집중하여, 엄격한 리스크 관리와 전문적인 자금 관리를 유지하면서 안정적인 성장을 보장합니다. 스마트한 자동 전략을 통해 트레이더는 신뢰할 수 있는 결과, 간편한 설정, 장기 포트폴리오 안전성을 경험할 수 있습니다.


TW Sniper EA를 선택해야 하는 이유

  • 트렌드 추종 로직 기반 독점 스캘핑 전략

  • 최적화된 리스크 관리를 위해 한 번에 한 거래만 실행

  • 거래 자본 보호를 위한 다중 보호 알고리즘

  • 숨겨진 SL 및 TP를 통한 고급 자금 관리

  • 계좌 안전을 위한 엄격한 손실 관리

  • 최대 80% 승률, 월간 20% 자본 성장 가능성

  • 런던 및 뉴욕 세션 XAUUSD 거래에 최적화

  • 간편한 설치, 평생 무료 업데이트, 전용 지원


초보자든 경험 많은 트레이더든, TW Sniper EA MT4는 골드 스캘핑과 트렌드 기반 거래 시스템에서 신뢰할 수 있는 우위를 제공합니다.


최대 성능을 위한 최적 설정

  • 브로커: 항상 낮은 스프레드를 제공하는 브로커 선택

  • 계좌 유형: ECN 또는 ECN_Pro 권장

  • 최소 시작 잔액: $1000

  • 레버리지: 최소 1:500

  • 최적 통화쌍: XAUUSD

  • 24시간 연속 운영을 위한 VPS 필수


전체 설치 및 사용 안내는 종합 튜토리얼 및 영상 가이드를 참조하십시오.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500

제작자의 제품 더 보기
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: 안정적인 수익을 위한 외환 추세 추종 로봇 TW Swing Trading EA 는 완전 자동화된 스윙 트레이딩 로봇으로, M30 및 H1 타임프레임 에서 XAUUSD 전용으로 설계되었습니다. 고급 추세 필터, 적응형 손절매 로직, 자본 보호 기능을 활용하여 정확도를 극대화하고 드로우다운을 최소화하며 변화하는 시장 환경에서도 일관된 성과를 제공합니다. 왜 TW Swing Trading EA 인가? 하나의 거래, 하나의 집중 EA는 항상 단일 포지션만 유지하여 위험을 정밀하게 관리하고 드로우다운을 최소화합니다. 스마트한 시장 감지 3단계 추세 필터를 통해 잘못된 신호를 걸러내고 높은 확률의 기회를 포착합니다. 포괄적인 자본 관리 TP, SL, 트레일링 스탑을 갖추어 모든 거래를 진입부터 종료까지 안전하게 관리합니다. 세션 제어 원하는 세션에 따라 거래 활동을 제한할 수 있습니다. 검증된 성과 성공률 약 70%, 드로우다운 10–15%로 통제.
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – 추세 추종 전략을 사용하는 금 스캘핑 로봇 (XAUUSD 전용) TW Sniper EA MT5는 금 거래(XAUUSD)를 위한 전문적인 외환 자동매매 프로그램으로, 고급 추세 추종 스캘핑 전략을 기반으로 설계되어 변동성이 큰 시장에서도 안정적인 성과를 제공합니다. 이 금 스캘핑 로봇은 런던 및 뉴욕 주요 세션에서 정밀한 거래에 집중하며, 엄격한 리스크 관리와 전문적인 자금 관리로 꾸준한 성장을 보장합니다. 자동화된 이 금 거래 로봇을 통해 트레이더는 신뢰할 수 있는 결과, 간단한 설치, 장기적인 포트폴리오 안정성을 얻을 수 있습니다. 왜 TW Sniper EA를 선택해야 할까요? 최적화된 리스크 관리 고급 리스크 관리로 한 번에 하나의 XAUUSD 거래만 실행합니다. 자본 보호 거래 계좌를 보호하기 위한 다중 보호 알고리즘 적용. 전문적인 자금 관리 숨겨진 손절매(SL) 및 이익실현(TP)과 함께 엄격한 손실 제한 관리. 입증된 성과 최대 80% 승률
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
지표
support resistance levels indicator   mt5: 이 도구는 차트에서 지원 및 저항선과 피보나치 수준을 식별하고 플롯하는 다중 시간대 지표로, 인간의 눈과 동일한 정확도로 작동합니다. TW 외환 지원 및 저항 수준은 복잡한 알고리즘을 갖추고 있어 차트를 스캔하여 이전 가격 안정화 및 반등 수준을 식별하고 터치 횟수를 기록합니다. 수동으로 지원 및 저항 수준과 피보나치 되돌림을 그리는 데 지치셨습니까? 이 제품의 기능을 확인해 보세요. 놀라울 것입니다. 제품 특징: 1. 소규모 및 대규모 수준: 고급 알고리즘을 사용하여 소규모 및 대규모 수준을 사용자 취향에 맞게 사용자 정의하고 추가 수준을 제거할 수 있습니다. 2. 수준 터치 횟수: TW 지원 저항 수준과 브레이크 mt5, 각 수준이 과거에 몇 번 터치되었는지 계산하여 제공하여 각 수준의 강도를 평가할 수 있습니다. 3. 피보나치 수준: 마지막 파도의 피보나치 수준이 동적으로 그려져, 이러한
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
지표
이 뉴스 도우미는 다양하고 쉬운 필터를 사용하여 터미널의 Market Watch를 기반으로 실시간 뉴스를 게시하는 주요 게시 소스에서 거래자가 필요로 하는 경제 이벤트를 가져오도록 설계되었습니다. 외환 거래자는 거시경제 지표를 사용하여 통화 구매 및 판매에 대한 정보에 근거한 결정을 내립니다. 예를 들어, 거래자가 미국 경제가 일본 경제보다 빠르게 성장할 것이라고 믿는다면 미국 달러를 매수하고 일본 엔화를 매도할 수 있습니다. 이 제품의 특징: 브로커의 시장 관찰을 기반으로 항목 표시 가치는 공개되자마자 이벤트 게시자의 주요 소스로부터 정보 수신 이벤트 값 공개 시 경고 간편한 필터링 가능성 가장 가까운 이벤트 표시 이벤트 값이 공개되기 X분 전에 알림 이벤트에 대한 유용한 설명 이벤트의 현재 가치와 예측 및 중요성을 보여줍니다. 쉽게 작업할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스 빛과 어둠 테마 패널 최소화 및 이동 기능 쉬운 설치 이 기본 도구를 전문 신호 지표와 함께 사용하여
FREE
TW Session
Altan Karakaya
지표
본 상품은 브로커 서버의 시간대를 기준으로 15개국의 거래 세션을 표시하고 원하는 설정에 따라 다양한 표시 모드를 표시하여 차트 혼잡을 방지하고 사용자가 원하는 시간으로 세션을 설정할 수 있도록 설계되었습니다. 외환 시장에서는 해가 지지 않지만 그 리듬은 각기 다른 거래 세션의 비트에 맞춰 춤을 춥니다. 이러한 세션, 겹치는 부분 및 독특한 분위기를 이해하는 것은 시장에 반대하지 않고 함께 움직이기를 원하는 외환 거래자에게 매우 중요합니다. Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***         
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
지표
TW Volume Signal Pro MT5는 첨단 AI 기술과 독자적인 스마트 알고리즘을 활용하여 금 시장에서 보다 자신 있게 거래할 수 있도록 해주며, 독특하고 탁월한 거래 경험을 제공합니다. 금 시장에서 높은 정확도와 뛰어난 거래 신호를 찾고 계신가요? TW Volume Signal Pro MT5와 함께라면 전문 트레이더가 되어 금 시장에서 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 지금 무료로 체험해보세요! TW Volume Signal Pro MT5의 주요 기능: 고정된 TP 및 SL을 포함한 정확한 신호 시장 추세 변화의 빠른 감지 진입 및 청산에 대한 실시간 알림 세 가지 수익 목표를 통한 리스크 관리 안전 구역 내 자동 손절 설정 완전한 사용자 맞춤 설정 가능 차트 옆에 신호 히스토리 표시 금 및 외환 시장에서 뛰어난 성능 스캘퍼(M5 및 M15)에 적합 전략 테스터에서 테스트 가능 이 제품을 선택해야 하는 이유: 높은 정확도: 정밀하고 변하지 않는 신호 사용 편의성: 간단
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
지표
TW Trend Sniper: 최고의 트렌드 전략 TW Trend Sniper 지표는 고급 기술 분석 기술의 지능적 조합을 활용하여 시장 동향을 정확하게 파악하고 수익성 있는 거래를 위한 적시 신호를 수신하는 데 도움이 됩니다. Trade Wizards의 독점적인 공식과 가격 액션 분석, 피보나치 수준 및 기타 기술 분석 도구는 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 이 지표는 전문 트레이더와 숙련된 프로그래머의 협력적 노력의 결과로, 트레이더에게 강력하고 효율적인 도구를 제공하도록 설계되었습니다. 금융 시장의 진입 및 종료 시점을 정확하게 예측하고 식별할 수 있는 강력한 도구를 찾고 계십니까? "TW Trend Sniper" 제품은 최첨단 기술과 인공지능 알고리즘을 활용하여 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 금융 시장에서 기술 분석과 수익 창출을 위한 전문적이고 강력한 도구를 찾고 있다면 이 제품이 당신에게 가장 좋은 선택입니다. 이 제품을 사용하
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT5 – 금 및 트렌드 전략을 위한 고정밀 스캘핑 EA   TW Trend Hunter MT5는 일반적인 거래 봇이 아닙니다. 명확한 트렌드 신호와 엄격한 리스크 관리를 활용하여 변동성이 큰 시장에서 우수한 성과를 낼 수 있도록 구축된 정교하고 현장 테스트된 전문가 조언자입니다. 주요 특징: 더 나은 리스크 관리를 위해 한 번에 하나의 거래만 실행 단기 및 장기 수준에서의 스마트한 트렌드 인식 전략에 맞춘 유연한 거래 세션 일정 조정 트렌드 기반 전략에 완전히 집중 테이크 프로핏 및 스탑 로스를 통한 완전한 리스크 관리 스탑 로스는 숨겨져 있으며 완전히 규제됨 검증된 결과: 약 85%의 승률 및 최대 20%의 자본 성장 포트폴리오 안전을 위한 엄격한 드로우다운 관리 간단한 설정, 무료 업데이트 및 전담 지원 포함 초보자이든 경험이 풍부한 트레이더이든 TW Trend Hunter MT5 는 금 스캘핑과 트렌드 기반 거래 시스템에서 신뢰할 수 있는
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : 골드(XAUUSD) 전용 전문 스캘핑 봇 골드 시장에서 이익을 극대화할 수 있는 똑똑하고 신뢰할 수 있는 방법을 찾고 계신가요? TW Scalper Robot MT5는 골드 스캘핑을 위해 특별히 설계된 강력한 전문가용 어드바이저입니다. 세 가지 고급 지표와 정밀한 거래 알고리즘을 결합하여 프로처럼 시장 추세를 포착할 수 있도록 돕습니다. 내장된 리스크 관리 전략으로 모든 거래는 안전하고 자신 있게 실행됩니다. TW Scalper Robot의 주요 기능 단일 거래 – 최고의 진입 신호만 선택하여 리스크 관리. 추세 감지 – 2단계 필터로 정확한 추세 식별. 자본 보호 – TP, SL, 트레일링 스탑, 손익분기 내장. 유연한 거래 시간 – 원하는 시간대에만 거래. 스마트 손절매 – 손실 최소화를 위한 논리적 설정. 강력한 성능 – 승률 70 80%, 손실률(Drawdown) 10 30%. 거래량 분석 – 진입 전 추세 강도 확인. 최적화된 트
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
지표
본 상품은 브로커 서버의 시간대를 기준으로 15개국의 거래 세션을 표시하고 원하는 설정에 따라 다양한 표시 모드를 표시하여 차트 혼잡을 방지하고 사용자가 원하는 시간으로 세션을 설정할 수 있도록 설계되었습니다. 외환 시장에서는 해가 지지 않지만 그 리듬은 각기 다른 거래 세션의 비트에 맞춰 춤을 춥니다. 이러한 세션, 겹치는 부분 및 독특한 분위기를 이해하는 것은 시장에 반대하지 않고 함께 움직이기를 원하는 외환 거래자에게 매우 중요합니다. Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ... USDJPY   ***   *   *** AUDJPY   *** NZDUSD   *     *** EURAUD   ** GBPUSD   ***   *** EURCHF   *** USDCHF   *   *** GBPJPY  ***      ***         
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
지표
TW Volume Signal Pro MT4 는 첨단 AI 기술과 독자적인 스마트 알고리즘을 활용하여 금 시장에서 보다 자신 있게 거래할 수 있도록 해주며, 독특하고 탁월한 거래 경험을 제공합니다. 금 시장에서 높은 정확도와 뛰어난 거래 신호를 찾고 계신가요? TW Volume Signal Pro MT4와 함께라면 전문 트레이더가 되어 금 시장에서 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 지금 무료로 체험해보세요! TW Volume Signal Pro MT4의 주요 기능: 고정된 TP 및 SL을 포함한 정확한 신호 시장 추세 변화의 빠른 감지 진입 및 청산에 대한 실시간 알림 세 가지 수익 목표를 통한 리스크 관리 안전 구역 내 자동 손절 설정 완전한 사용자 맞춤 설정 가능 차트 옆에 신호 히스토리 표시 금 및 외환 시장에서 뛰어난 성능 스캘퍼(M5 및 M15)에 적합 전략 테스터에서 테스트 가능 이 제품을 선택해야 하는 이유: 높은 정확도: 정밀하고 변하지 않는 신호 사용 편의성: 간
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
지표
support resistance levels indicator mt4: 이 도구는 차트에서 지원 및 저항선과 피보나치 수준을 식별하고 플롯하는 다중 시간대 지표로, 인간의 눈과 동일한 정확도로 작동합니다. TW 외환 지원 및 저항 수준은 복잡한 알고리즘을 갖추고 있어 차트를 스캔하여 이전 가격 안정화 및 반등 수준을 식별하고 터치 횟수를 기록합니다. 수동으로 지원 및 저항 수준과 피보나치 되돌림을 그리는 데 지치셨습니까? 이 제품의 기능을 확인해 보세요. 놀라울 것입니다. 제품 특징: 1. 소규모 및 대규모 수준: 고급 알고리즘을 사용하여 소규모 및 대규모 수준을 사용자 취향에 맞게 사용자 정의하고 추가 수준을 제거할 수 있습니다. 2. 수준 터치 횟수: TW 지원 저항 수준과 브레이크 mt4, 각 수준이 과거에 몇 번 터치되었는지 계산하여 제공하여 각 수준의 강도를 평가할 수 있습니다. 3. 피보나치 수준: 마지막 파도의 피보나치 수준이 동적으로 그려져, 이러한 수
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
지표
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot는 최신 거래 전략과 인공지능 기술을 활용하여 독특한 거래 경험을 제공합니다. 이 제품은 두 가지 뚜렷한 신호 범주를 제공하여 스캘퍼 트레이더의 다양한 요구를 충족합니다. 오늘 이 특별한 제품을 테스트하고 트렌드 스캘퍼가 되는 독특한 경험을 시작하세요. 신호 범주: 1. 장기적이고 안전한 신호: 이러한 신호는 가격 행동 전략(스마트 머니 규칙), 피보나치 수준, 지원 및 저항 수준, 이동 평균을 사용하여 식별됩니다. 이 범주의 신호는 빨간색과 파란색 화살표 및 특정 목표와 함께 표시되어 장기적이고 신뢰할 수 있는 거래를 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 2. 스캘핑 신호(전문 스캘퍼용): 앞서 언급한 전략 외에도 이러한 신호는 독점적인 Trade Wizards 지표 공식과 AI 노이즈 감소 방법도 활용합니다. 스캘핑 신호는 신뢰할 수 있는 트렌드에서 흰색 화살표로 첫 번째 범주 신호에 추
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4 : 전문적인 스캘핑 전문가 조언자 : 금 시장에서 빠르고 스마트한 수익을 위한 전문적인 솔루션을 찾고 계신가요? TW Scalper Robot은 전문 스캘핑 봇으로, 3가지 고급 지표와 정밀한 거래 알고리즘을 결합하여 진정한 트렌드 헌터가 될 수 있도록 도와줍니다. 고급 리스크 관리 전략을 통해 이 로봇은 포지션을 완전한 보호 상태에서 실행합니다. TW Scalper Robot의 주요 기능: 1- 한 번에 하나의 포지션만 유지: 가장 성공 확률이 높은 거래에 집중하며, 불필요한 진입을 피하고 리스크를 관리합니다. 2- 변화하는 트렌드의 정확한 감지: 2단계 필터를 사용하여 고정밀도로 트렌드를 식별합니다. 3- 완벽한 자본 관리: 각 포지션은 이익실현, 손절매, 추적손절, 손익분기점으로 관리되어 자본을 항상 안전하게 유지합니다. 4- 거래 타이밍 설정 기능: 로봇이 작동할 특정 시간을 설정할 수 있습니다. 5- 스마트하고 안전한 손절매: 논리
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – 골드 및 트렌드 기반 거래를 위한 울트라 스캘퍼 EA TW Trend Hunter MT4는 단순한 거래 봇이 아닙니다. 깨끗한 추세 신호와 규율 있는 자금 관리를 활용하여 빠르게 움직이는 시장에서 성과를 내도록 설계된 스마트하고 검증된 시스템입니다. 주요 특징: 한 번에 하나의 포지션만 활성화 단기 및 장기 추세의 스마트 감지 선호하는 거래 세션에 따른 사용자 지정 가능한 스케줄 트렌드 기반 거래 전략 손절 및 이익 실현을 포함한 완전한 자금 관리 숨겨지고 제어 가능한 스톱로스 입증된 성능: 약 85% 승률, 20% 자산 증가 정밀한 손실 제어 쉬운 설치, 무료 업데이트 및 전면 지원 제공 초보자든 전문가든, TW Trend Hunter MT4는 골드 스캘핑 및 트렌드 기반 거래에서 신뢰할 수 있는 우위를 제공합니다. 성능 향상을 위한 권장 설정: 스프레드가 낮은 브로커 계좌 유형: ECN 또는 ECN_Pro 최소 잔액: $2000 권
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Wolf Martingale MT4 – 스마트 리스크 관리 기반의 고급 그리드 트레이딩 EA TW Wolf Martingale MT4는 다양한 시장 환경에서 리스크에 대한 완전한 제어, 유연한 실행, 그리고 전문적인 거래 관리를 요구하는 트레이더를 위해 설계된 고급 그리드 트레이딩 EA이자 Forex Expert Advisor입니다. 이 스마트 그리드 EA는 구조화된 그리드 로직과 고급 리스크 관리 도구를 결합하여, 고정적이거나 공격적인 설정에 의존하지 않고도 다양한 종목, 시간 프레임, 거래 스타일에 적응할 수 있도록 합니다. 이 고급 Forex EA의 핵심은 통제된 실행과 보다 안전한 그리드 트레이딩 동작입니다. 고급 거래 기능 1. 듀얼 엔트리 시스템 그리드 트레이딩 EA 로직과 지표 기반 엔트리를 모두 지원하여 시장 상황에 따라 전략을 전환할 수 있습니다. 2. 멀티 타임프레임 호환성 사용자의 리스크 관리 설정과 거래 방식에 따라 모든 시간 프레임에서 EA를 운용할
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
지표
TW Trend Sniper: 최고의 트렌드 전략 TW Trend Sniper 지표는 고급 기술 분석 기술의 지능적 조합을 활용하여 시장 동향을 정확하게 파악하고 수익성 있는 거래를 위한 적시 신호를 수신하는 데 도움이 됩니다. Trade Wizards의 독점적인 공식과 가격 액션 분석, 피보나치 수준 및 기타 기술 분석 도구는 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 이 지표는 전문 트레이더와 숙련된 프로그래머의 협력적 노력의 결과로, 트레이더에게 강력하고 효율적인 도구를 제공하도록 설계되었습니다. 금융 시장의 진입 및 종료 시점을 정확하게 예측하고 식별할 수 있는 강력한 도구를 찾고 계십니까? "TW Trend Sniper" 제품은 최첨단 기술과 인공지능 알고리즘을 활용하여 정확하고 신뢰할 수 있는 거래 신호를 제공합니다. 금융 시장에서 기술 분석과 수익 창출을 위한 전문적이고 강력한 도구를 찾고 있다면 이 제품이 당신에게 가장 좋은 선택입니다. 이 제품을 사용하
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
지표
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot는 최신 거래 전략과 인공지능 기술을 활용하여 독특한 거래 경험을 제공합니다. 이 제품은 두 가지 뚜렷한 신호 범주를 제공하여 스캘퍼 트레이더의 다양한 요구를 충족합니다. 오늘 이 특별한 제품을 테스트하고 트렌드 스캘퍼가 되는 독특한 경험을 시작하세요. 신호 범주: 1. 장기적이고 안전한 신호: 이러한 신호는 가격 행동 전략(스마트 머니 규칙), 피보나치 수준, 지원 및 저항 수준, 이동 평균을 사용하여 식별됩니다. 이 범주의 신호는 빨간색과 파란색 화살표 및 특정 목표와 함께 표시되어 장기적이고 신뢰할 수 있는 거래를 원하는 트레이더에게 이상적입니다. 2. 스캘핑 신호(전문 스캘퍼용): 앞서 언급한 전략 외에도 이러한 신호는 독점적인 Trade Wizards 지표 공식과 AI 노이즈 감소 방법도 활용합니다. 스캘핑 신호는 신뢰할 수 있는 트렌드에서 흰색 화살표로 첫 번째 범주 신호에 추
