TW Sniper EA MT4

TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading





TW Sniper EA MT4는 금 거래를 위해 개발된 고급 Forex 전문가 어드바이저로, 정확한 트렌드 기반 로직을 사용하여 변동성이 높은 시장에서도 안정적인 성과를 제공합니다. 이 강력한 골드 스캘핑 로봇은 주요 거래 세션에서 XAUUSD 거래에 집중하여, 엄격한 리스크 관리와 전문적인 자금 관리를 유지하면서 안정적인 성장을 보장합니다. 스마트한 자동 전략을 통해 트레이더는 신뢰할 수 있는 결과, 간편한 설정, 장기 포트폴리오 안전성을 경험할 수 있습니다.





TW Sniper EA를 선택해야 하는 이유

트렌드 추종 로직 기반 독점 스캘핑 전략

최적화된 리스크 관리를 위해 한 번에 한 거래만 실행

거래 자본 보호를 위한 다중 보호 알고리즘

숨겨진 SL 및 TP를 통한 고급 자금 관리

계좌 안전을 위한 엄격한 손실 관리

최대 80% 승률, 월간 20% 자본 성장 가능성

런던 및 뉴욕 세션 XAUUSD 거래에 최적화

간편한 설치, 평생 무료 업데이트, 전용 지원





초보자든 경험 많은 트레이더든, TW Sniper EA MT4는 골드 스캘핑과 트렌드 기반 거래 시스템에서 신뢰할 수 있는 우위를 제공합니다.





최대 성능을 위한 최적 설정

브로커: 항상 낮은 스프레드를 제공하는 브로커 선택

계좌 유형: ECN 또는 ECN_Pro 권장

최소 시작 잔액: $1000

레버리지: 최소 1:500

최적 통화쌍: XAUUSD

24시간 연속 운영을 위한 VPS 필수





전체 설치 및 사용 안내는 종합 튜토리얼 및 영상 가이드를 참조하십시오.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500

