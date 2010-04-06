Bazooka EA
- Experts
- Davit Beridze
- Version: 2.5
- Activations: 5
Bazooka EA – Expert Advisor de Tendance et Momentum pour MT4
Les paramètres par défaut sont configurés pour backtester l'EA sur l'unité de temps M15 avec la méthode 'Prix d'ouverture uniquement' (Open Prices) depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui. Vous trouverez les réglages corrects pour les autres unités de temps dans la section commentaires.
Bazooka EA est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 4, conçu pour trader les mouvements directionnels du marché en combinant la confirmation de tendance et le filtrage du momentum.
L’EA privilégie des entrées contrôlées et des sorties disciplinées, tout en évitant le sur-trading et les méthodes de gestion de positions à haut risque.
Bazooka EA s’adresse aux traders qui préfèrent des systèmes structurés, basés sur des règles, avec une gestion du risque configurable.
Description de la Stratégie
Bazooka EA analyse les conditions de marché à l’aide d’une combinaison de :
-
identification de la direction de la tendance basée sur les moyennes mobiles
-
confirmation du momentum à l’aide du RSI
-
vérification stricte des conditions avant l’exécution des ordres
Les positions sont ouvertes uniquement lorsque les conditions de tendance et de momentum sont alignées, ce qui réduit les entrées en marché latéral ou à faible probabilité.
Gestion des Trades
L’Expert Advisor offre des options flexibles et transparentes pour la gestion des positions :
-
Stop Loss et Take Profit fixes
-
fermeture des positions sur signal opposé
-
fermeture des positions en cas de changement de tendance
-
limitation du nombre maximal de positions ouvertes simultanément
-
contrôle du slippage et de l’exécution des ordres
Toutes les positions sont gérées automatiquement selon les paramètres sélectionnés.
Gestion du Risque
Bazooka EA intègre des outils de gestion du capital et du risque :
-
taille de lot ajustable
-
limitation du nombre de trades ouverts simultanément
-
protection par perte flottante maximale
-
Magic Number unique pour l’utilisation simultanée de plusieurs EAs
L’EA n’utilise pas de martingale, de grid, de moyennage de positions ni de stratégies de couverture (hedging).
Paramètres et Personnalisation
Tous les paramètres clés sont disponibles en entrée, permettant d’adapter l’EA à différents instruments, unités de temps et styles de trading.
L’EA peut être testé et optimisé à l’aide du Strategy Tester de MetaTrader.
Recommandations d’Utilisation
-
Unités de temps : M1, M5, M15
-
Instruments : principales paires Forex, or, indices
-
Type de compte : comptes MT4 avec support du hedging
-
Courtier : courtier à faible spread / ECN recommandé
Caractéristiques Principales
-
logique de trading basée sur la tendance et le momentum
-
exécution entièrement automatisée
-
comportement clair et prévisible
-
absence de méthodes de trading à haut risque
-
adapté aux tests et à une utilisation à long terme
Informations Importantes
Le trading sur les marchés financiers comporte des risques.
Les résultats des tests historiques ne garantissent pas les performances futures.
Il est recommandé de tester l’EA sur un compte de démonstration et de configurer soigneusement les paramètres de risque avant toute utilisation en compte réel.