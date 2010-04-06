Bazooka EA – Expert Advisor de Tendance et Momentum pour MT4

Les paramètres par défaut sont configurés pour backtester l'EA sur l'unité de temps M15 avec la méthode 'Prix d'ouverture uniquement' (Open Prices) depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui. Vous trouverez les réglages corrects pour les autres unités de temps dans la section commentaires.

Bazooka EA est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 4, conçu pour trader les mouvements directionnels du marché en combinant la confirmation de tendance et le filtrage du momentum.

L’EA privilégie des entrées contrôlées et des sorties disciplinées, tout en évitant le sur-trading et les méthodes de gestion de positions à haut risque.

Bazooka EA s’adresse aux traders qui préfèrent des systèmes structurés, basés sur des règles, avec une gestion du risque configurable.

Description de la Stratégie

Bazooka EA analyse les conditions de marché à l’aide d’une combinaison de :

identification de la direction de la tendance basée sur les moyennes mobiles

confirmation du momentum à l’aide du RSI

vérification stricte des conditions avant l’exécution des ordres

Les positions sont ouvertes uniquement lorsque les conditions de tendance et de momentum sont alignées, ce qui réduit les entrées en marché latéral ou à faible probabilité.

Gestion des Trades

L’Expert Advisor offre des options flexibles et transparentes pour la gestion des positions :

Stop Loss et Take Profit fixes

fermeture des positions sur signal opposé

fermeture des positions en cas de changement de tendance

limitation du nombre maximal de positions ouvertes simultanément

contrôle du slippage et de l’exécution des ordres

Toutes les positions sont gérées automatiquement selon les paramètres sélectionnés.

Gestion du Risque

Bazooka EA intègre des outils de gestion du capital et du risque :

taille de lot ajustable

limitation du nombre de trades ouverts simultanément

protection par perte flottante maximale

Magic Number unique pour l’utilisation simultanée de plusieurs EAs

L’EA n’utilise pas de martingale, de grid, de moyennage de positions ni de stratégies de couverture (hedging).

Paramètres et Personnalisation

Tous les paramètres clés sont disponibles en entrée, permettant d’adapter l’EA à différents instruments, unités de temps et styles de trading.

L’EA peut être testé et optimisé à l’aide du Strategy Tester de MetaTrader.

Recommandations d’Utilisation

Unités de temps : M1, M5, M15

Instruments : principales paires Forex, or, indices

Type de compte : comptes MT4 avec support du hedging

Courtier : courtier à faible spread / ECN recommandé

Caractéristiques Principales

logique de trading basée sur la tendance et le momentum

exécution entièrement automatisée

comportement clair et prévisible

absence de méthodes de trading à haut risque

adapté aux tests et à une utilisation à long terme

Informations Importantes

Le trading sur les marchés financiers comporte des risques.

Les résultats des tests historiques ne garantissent pas les performances futures.

Il est recommandé de tester l’EA sur un compte de démonstration et de configurer soigneusement les paramètres de risque avant toute utilisation en compte réel.