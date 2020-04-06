TW Sniper EA – Asesor Experto de Scalping de Oro para Trading de Tendencias XAUUSD





TW Sniper EA MT4 es un avanzado Asesor Experto de Forex para operar con oro, construido con lógica basada en tendencias para ofrecer un rendimiento estable incluso en condiciones de mercado altamente volátiles. Este poderoso robot de scalping de oro se centra en operar XAUUSD durante sesiones clave, asegurando un crecimiento constante mientras mantiene un estricto control de riesgos y gestión profesional del capital. Con su estrategia automatizada inteligente, los traders pueden obtener resultados fiables, configuración sencilla y seguridad a largo plazo del portafolio.





¿Por qué elegir TW Sniper EA?

Estrategia exclusiva de scalping basada en lógica de seguimiento de tendencia

Ejecuta solo una operación a la vez para un control de riesgo optimizado

Múltiples algoritmos de protección para salvaguardar el capital

Gestión avanzada del dinero con SL y TP ocultos

Estricto control de drawdown para la seguridad de la cuenta

Tasa de éxito hasta 80% con crecimiento potencial de capital del 20% mensual

Optimizado para operar oro (XAUUSD) en las sesiones de Londres y Nueva York

Instalación fácil, actualizaciones gratuitas de por vida y soporte dedicado





Tanto si eres principiante como si ya eres un trader experimentado, TW Sniper EA MT4 ofrece una ventaja confiable en scalping de oro y sistemas de trading basados en tendencias.





Configuración óptima para un rendimiento máximo:

Broker: elegir uno con spreads consistentemente bajos

Tipo de cuenta: se recomienda ECN o ECN_Pro

Depósito mínimo inicial: $1000

Apalancamiento: mínimo 1:500

Mejor para XAUUSD

Requiere VPS para operación continua 24/7





Para la guía completa de instalación y uso, consulta nuestro tutorial detallado y videos explicativos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500

