Indice Caixin des directeurs d’achat (PMI) des services en Chine (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Chine
CNY, Yuan chinois
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Moyen 53.0 51.5
52.6
Dernière publication Importance Réel Prévision Précédent
Précédent
51.7
53.0
Prochaine publication Réel Prévision Précédent
Précédent
Index Caixin du Service des Directeurs d’Achat (PMI) donne un aperçu de l’état du secteur des services en Chine. L’indice est calculé sur la base d’une enquête auprès des directeurs des achats de plus de 400 entreprises du secteur des services. Les entreprises sont sélectionnées en fonction de leur contribution au PIB de la Chine, conformément à la classification standard de l’industrie.

L’indicateur fait référence à la famille d’indices des directeurs d’achat calculés par l’agence internationale Markit. Cette agence coopère avec le groupe de médias chinois Caixin.

Les participants à l’enquête sont interrogés pour évaluer les variations dans leur entreprise: si divers indicateurs se sont améliorés, se sont détériorés ou sont restés inchangés au cours du dernier mois. Le questionnaire pour le secteur des services comprend des questions sur l’activité commerciale, les nouvelles commandes, les prix payés et reçus, l’emploi et les perspectives économiques. Les indices diffus sont compilés sur la base de l’enquête, et l’indice PMI final du secteur des services est calculé à l’aide de ces indices diffus.

Des sous-indices diffus distincts peuvent servir d’indicateurs de premier plan : les directeurs des achats ressentent plus tôt que d’autres des variations liées aux livraisons, aux commandes et à d’autres paramètres économiques importants. Ainsi, leurs estimations des états du marché viennent plus tôt que les autres valeurs statistiques, qui sont généralement calculées après que la conjoncture a changé.

Les indications supérieures à 50 affichent une croissance générale de l’activité du secteur des services, et les indications inférieures à 50 affichent une baisse. La croissance de l’indice PMI des services suggère un développement plus avancé de l’industrie chinoise des services. Cela peut favorablement affecter les cours du yuan.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique Indice Caixin des directeurs d'achat (PMI) des services en Chine (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI)). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
53.0
51.5
52.6
juil. 2025
52.6
51.0
50.6
juin 2025
50.6
51.3
51.1
mai 2025
51.1
51.4
50.7
avr. 2025
50.7
51.6
51.9
mars 2025
51.9
51.7
51.4
févr. 2025
51.4
51.8
51.0
janv. 2025
51.0
51.8
52.2
déc. 2024
52.2
51.9
51.5
nov. 2024
51.5
52.1
52.0
oct. 2024
52.0
52.2
50.3
sept. 2024
50.3
52.3
51.6
août 2024
51.6
52.4
52.1
juil. 2024
52.1
51.4
51.2
juin 2024
51.2
53.5
54.0
mai 2024
54.0
52.6
52.5
avr. 2024
52.5
52.6
52.7
mars 2024
52.7
51.2
52.5
févr. 2024
52.5
51.9
52.7
janv. 2024
52.7
54.2
52.9
déc. 2023
52.9
50.9
51.5
nov. 2023
51.5
50.3
50.4
oct. 2023
50.4
51.0
50.2
sept. 2023
50.2
52.9
51.8
août 2023
51.8
54.0
54.1
juil. 2023
54.1
55.5
53.9
juin 2023
53.9
56.8
57.1
mai 2023
57.1
57.1
56.4
avr. 2023
56.4
56.5
57.8
mars 2023
57.8
54.0
55.0
févr. 2023
55.0
50.5
52.9
janv. 2023
52.9
47.3
48.0
déc. 2022
48.0
47.5
46.7
nov. 2022
46.7
48.8
48.4
oct. 2022
48.4
52.1
49.3
sept. 2022
49.3
55.3
55.0
août 2022
55.0
55.0
55.5
juil. 2022
55.5
48.0
54.5
juin 2022
54.5
47.3
41.4
mai 2022
41.4
47.3
36.2
avr. 2022
36.2
52.8
42.0
mars 2022
42.0
53.0
50.2
févr. 2022
50.2
53.0
51.4
janv. 2022
51.4
52.9
53.1
déc. 2021
53.1
52.7
52.1
nov. 2021
52.1
52.4
53.8
oct. 2021
53.8
50.7
53.4
sept. 2021
53.4
50.7
46.7
août 2021
46.7
52.6
54.9
juil. 2021
54.9
52.7
50.3
1234
Exporter

