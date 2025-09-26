Calendrier économique
Indice Caixin des directeurs d’achat (PMI) des services en Chine (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Moyen
|53.0
|51.5
|
52.6
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|51.7
|
53.0
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Index Caixin du Service des Directeurs d’Achat (PMI) donne un aperçu de l’état du secteur des services en Chine. L’indice est calculé sur la base d’une enquête auprès des directeurs des achats de plus de 400 entreprises du secteur des services. Les entreprises sont sélectionnées en fonction de leur contribution au PIB de la Chine, conformément à la classification standard de l’industrie.
L’indicateur fait référence à la famille d’indices des directeurs d’achat calculés par l’agence internationale Markit. Cette agence coopère avec le groupe de médias chinois Caixin.
Les participants à l’enquête sont interrogés pour évaluer les variations dans leur entreprise: si divers indicateurs se sont améliorés, se sont détériorés ou sont restés inchangés au cours du dernier mois. Le questionnaire pour le secteur des services comprend des questions sur l’activité commerciale, les nouvelles commandes, les prix payés et reçus, l’emploi et les perspectives économiques. Les indices diffus sont compilés sur la base de l’enquête, et l’indice PMI final du secteur des services est calculé à l’aide de ces indices diffus.
Des sous-indices diffus distincts peuvent servir d’indicateurs de premier plan : les directeurs des achats ressentent plus tôt que d’autres des variations liées aux livraisons, aux commandes et à d’autres paramètres économiques importants. Ainsi, leurs estimations des états du marché viennent plus tôt que les autres valeurs statistiques, qui sont généralement calculées après que la conjoncture a changé.
Les indications supérieures à 50 affichent une croissance générale de l’activité du secteur des services, et les indications inférieures à 50 affichent une baisse. La croissance de l’indice PMI des services suggère un développement plus avancé de l’industrie chinoise des services. Cela peut favorablement affecter les cours du yuan.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice Caixin des directeurs d’achat (PMI) des services en Chine (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
