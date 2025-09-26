La production industrielle de la Chine a/a traduit le taux de croissance de la valeur ajoutée des produits industriels fabriqués au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. L’indicateur est également connu sous le nom de taux de croissance de la production.

Les éléments suivants sont utilisés pour évaluer la production industrielle :

le ratio des ventes (le rapport entre les produits vendus et les produits manufacturés);

les coûts d’approvisionnement à l’exportation (cet élément fait référence aux exportations);

production quotidienne;

taux de croissance annuel de la production.

Le calcul est axé sur les données reçues des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est d’au moins 20 yuans. Les entreprises sont réparties en régions géographiques et en sections industrielles. Les trois principaux secteurs de l’industrie chinoise sont l’exploitation minière, la fabrication et l’énergie.

L’indicateur est utilisé pour évaluer l’état actuel de la production et les perspectives à court terme, ainsi que pour analyser l’échelle d’expansion de l’économie. La production reste la plus grande partie des exportations chinoises, c’est pourquoi l’indicateur est utilisé par le gouvernement chinois dans l’élaboration et l’ajustement de la politique économique nationale.

La croissance de la production industrielle indique une augmentation du niveau d’activité économique et affecte favorablement le PIB national. Par conséquent, la croissance de la valeur peut être considérée comme positive pour les cours du yuan.

Dernières valeurs: