Calendrier économique
Production industrielle de la Chine Depuis le début de l’année a/a (China Industrial Production Year to Date y/y)
|Moyen
|6.2%
|
6.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|
6.2%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La production industrielle de la Chine depuis le début de l’année traduit le taux de croissance de la valeur ajoutée des produits industriels fabriqués du début de l’année civile à la date actuelle, par rapport à la même période de l’année précédente. L’indicateur traduit les données d’une enquête auprès de grandes entreprises dont le revenu annuel n’est pas inférieur à 20 millions de yuans. La croissance de la production industrielle affecte favorablement le PIB national. Par conséquent, la croissance de la valeur peut être considérée comme positive pour les cours du yuan.
Dernières valeurs:
données réelles
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduction industrielle de la Chine Depuis le début de l’année a/a (China Industrial Production Year to Date y/y)l’indicateur macroéconomique " « .).
