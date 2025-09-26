CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Production industrielle de la Chine Depuis le début de l’année a/a (China Industrial Production Year to Date y/y)

Pays :
Chine
CNY, Yuan chinois
Source
Bureau national des statistiques (National Bureau of Statistics)
Secteur
Affaires
Moyen 6.2%
6.3%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
6.2%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

La production industrielle de la Chine depuis le début de l’année traduit le taux de croissance de la valeur ajoutée des produits industriels fabriqués du début de l’année civile à la date actuelle, par rapport à la même période de l’année précédente. L’indicateur traduit les données d’une enquête auprès de grandes entreprises dont le revenu annuel n’est pas inférieur à 20 millions de yuans. La croissance de la production industrielle affecte favorablement le PIB national. Par conséquent, la croissance de la valeur peut être considérée comme positive pour les cours du yuan.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduction industrielle de la Chine Depuis le début de l’année a/a (China Industrial Production Year to Date y/y)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
6.2%
6.3%
juil. 2025
6.3%
6.4%
juin 2025
6.4%
6.3%
mai 2025
6.3%
6.4%
avr. 2025
6.4%
6.5%
mars 2025
6.5%
5.9%
févr. 2025
5.9%
5.8%
déc. 2024
5.8%
5.8%
nov. 2024
5.8%
5.8%
oct. 2024
5.8%
5.8%
sept. 2024
5.8%
5.8%
août 2024
5.8%
5.9%
juil. 2024
5.9%
6.0%
juin 2024
6.0%
6.2%
mai 2024
6.2%
6.3%
avr. 2024
6.3%
6.1%
mars 2024
6.1%
7.0%
févr. 2024
7.0%
4.6%
déc. 2023
4.6%
4.3%
nov. 2023
4.3%
4.1%
oct. 2023
4.1%
4.0%
sept. 2023
4.0%
3.9%
août 2023
3.9%
3.8%
juil. 2023
3.8%
3.8%
juin 2023
3.8%
3.6%
mai 2023
3.6%
3.6%
avr. 2023
3.6%
3.0%
mars 2023
3.0%
2.4%
févr. 2023
2.4%
3.6%
déc. 2022
3.6%
3.8%
nov. 2022
3.8%
4.0%
oct. 2022
4.0%
3.9%
sept. 2022
3.9%
3.6%
août 2022
3.6%
3.5%
juil. 2022
3.5%
3.4%
juin 2022
3.4%
3.3%
mai 2022
3.3%
4.0%
avr. 2022
4.0%
6.5%
mars 2022
6.5%
7.5%
févr. 2022
7.5%
9.6%
déc. 2021
9.6%
10.1%
nov. 2021
10.1%
10.9%
oct. 2021
10.9%
11.8%
sept. 2021
11.8%
13.1%
août 2021
13.1%
14.4%
juil. 2021
14.4%
15.9%
juin 2021
15.9%
17.8%
mai 2021
17.8%
20.3%
avr. 2021
20.3%
24.5%
mars 2021
24.5%
35.1%
123
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration