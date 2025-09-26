Calendrier économique
Indice des Prix à la Consommation (IPC) m/m (China Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Moyen
|0.0%
|0.2%
|
0.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.1%
|
0.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix à la consommation (IPC) en Chine m/m traduit une variation du niveau des prix des marchandises et services de consommation du point de vue des ménages, au cours du mois donné par rapport au mois précédent.
L’indicateur fournit un reflet complet des niveaux de prix. Il couvre les prix à la consommation de 262 types de marchandises et services de huit catégories de base, achetés par des résidents urbains et ruraux chinois. Les catégories comprennent les aliments (y compris le tabac et les boissons alcoolisées), les vêtements, la résidence, les services ménagers, l’énergie, les transports et les communications, l’éducation, la culture et les loisirs, les soins de santé. Le calcul de l’indice n’inclut pas les impôts sur le revenu et les éléments de placement (actions, obligations, antiquités, etc.).
L’indice est calculé sur la base d’une enquête menée auprès de plus de 88 000 unités de collecte des prix dans 500 villes et comtés de 31 provinces chinoises. Cet échantillon comprend les centres commerciaux, les supermarchés, les foires ouvertes, les fournisseurs de commerce électronique sur Internet, c’est-à-dire les détaillants de différents types et tailles.
L’indice des prix à la consommation est l’un des principaux indicateurs économiques utilisés pour mesurer l’inflation nationale. L’indice indique comment les prix changent du point de vue du consommateur. En d’autres termes, il permet d’estimer les variations dans le coût de la vie.
L’indice est utilisé pour l’ajustement des salaires et des prestations sociales. En outre, l’IPC est utilisé pour ajuster la structure de l’impôt sur le revenu et dans le calcul d’un PIB réel.
La croissance de l’IPC est considérée comme positive pour les cours du yuan.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des Prix à la Consommation (IPC) m/m (China Consumer Price Index (CPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
