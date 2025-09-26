CalendrierSections

Chine Investissement direct étranger depuis le début de l’année a/a (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)

Pays :
Chine
CNY, Yuan chinois
Source
Ministère du commerce (Ministry of Commerce)
Secteur
Argent
Bas -13.4%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-8.4%
-13.4%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indicateur annuel de l’investissement direct étranger depuis le début de l’année traduit une variation des investissements étrangers réalisés dans l’économie chinoise depuis le début de l’année en cours, par rapport à la même période de l’année précédente. Les données sont publiées par le Ministère du Commerce de la République Populaire de Chine.

La Chine est l’une des principales économies du monde, qui attire les investissements étrangers. Actuellement, les investisseurs ont tendance à passer des industries à forte intensité de main-d’œuvre aux services et aux industries de haute technologie. Ayant conscience de l’importance des investissements étrangers, le gouvernement chinois met en œuvre des réformes visant à rationaliser les procédures, à accroître la transparence et à protéger les investisseurs.

L’économie chinoise attire des investissements de plus de 200 pays. La majorité de tous les investisseurs étrangers dans l’économie chinoise sont des Chinois de souche vivant à l’étranger.

La dynamique des investissements directs traduit l’attractivité de l’économie du pays. La croissance de l’investissement est un facteur favorable au développement de l’économie et peut être considérée comme positive pour les cours du yuan chinois.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deChine Investissement direct étranger depuis le début de l’année a/a (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
juil. 2025
-13.4%
juin 2025
N/D
-7.2%
-13.2%
mai 2025
-13.2%
-5.2%
-10.9%
avr. 2025
-10.9%
-8.2%
-10.8%
mars 2025
-10.8%
-21.8%
-20.4%
févr. 2025
-20.4%
-11.3%
-13.4%
janv. 2025
-13.4%
-27.9%
-27.1%
déc. 2024
-27.1%
-26.8%
-27.9%
nov. 2024
-27.9%
-28.7%
-29.8%
oct. 2024
-29.8%
-30.8%
-30.4%
sept. 2024
-30.4%
-29.6%
-31.5%
août 2024
-31.5%
-29.3%
-29.6%
juil. 2024
-29.6%
-31.8%
-29.1%
juin 2024
-29.1%
-16.9%
-28.2%
mai 2024
-28.2%
-12.8%
-27.9%
avr. 2024
-27.9%
-9.4%
-26.1%
mars 2024
-26.1%
-4.0%
-19.9%
févr. 2024
-19.9%
-0.1%
-11.7%
janv. 2024
-11.7%
-8.0%
déc. 2023
-8.0%
15.7%
-10.0%
nov. 2023
-10.0%
-2.8%
-9.4%
oct. 2023
-9.4%
-8.4%
sept. 2023
-8.4%
-5.1%
août 2023
-5.1%
-0.1%
-4.0%
juil. 2023
-4.0%
2.0%
3.8%
juin 2023
3.8%
4.3%
0.1%
mai 2023
0.1%
6.7%
8.5%
avr. 2023
8.5%
5.5%
4.9%
mars 2023
4.9%
6.2%
6.1%
févr. 2023
6.1%
6.3%
6.3%
janv. 2023
6.3%
8.1%
6.3%
déc. 2022
6.3%
12.2%
9.9%
nov. 2022
9.9%
15.1%
14.4%
oct. 2022
14.4%
16.2%
15.6%
sept. 2022
15.6%
17.1%
16.4%
août 2022
16.4%
17.6%
17.3%
juil. 2022
17.3%
17.6%
17.4%
juin 2022
17.4%
19.2%
17.3%
mai 2022
17.3%
23.6%
20.5%
avr. 2022
20.5%
32.9%
25.6%
mars 2022
25.6%
50.9%
37.9%
févr. 2022
37.9%
2.8%
11.6%
janv. 2022
11.6%
6.0%
14.9%
déc. 2021
14.9%
14.0%
15.9%
nov. 2021
15.9%
23.3%
17.8%
oct. 2021
17.8%
27.1%
19.6%
sept. 2021
19.6%
26.3%
22.3%
août 2021
22.3%
17.6%
25.5%
juil. 2021
25.5%
16.7%
28.7%
juin 2021
28.7%
34.5%
35.4%
1234
Exporter

