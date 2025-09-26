Calendrier économique
Chine Investissement direct étranger depuis le début de l’année a/a (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)
|Bas
|-13.4%
|
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-8.4%
|
-13.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur annuel de l’investissement direct étranger depuis le début de l’année traduit une variation des investissements étrangers réalisés dans l’économie chinoise depuis le début de l’année en cours, par rapport à la même période de l’année précédente. Les données sont publiées par le Ministère du Commerce de la République Populaire de Chine.
La Chine est l’une des principales économies du monde, qui attire les investissements étrangers. Actuellement, les investisseurs ont tendance à passer des industries à forte intensité de main-d’œuvre aux services et aux industries de haute technologie. Ayant conscience de l’importance des investissements étrangers, le gouvernement chinois met en œuvre des réformes visant à rationaliser les procédures, à accroître la transparence et à protéger les investisseurs.
L’économie chinoise attire des investissements de plus de 200 pays. La majorité de tous les investisseurs étrangers dans l’économie chinoise sont des Chinois de souche vivant à l’étranger.
La dynamique des investissements directs traduit l’attractivité de l’économie du pays. La croissance de l’investissement est un facteur favorable au développement de l’économie et peut être considérée comme positive pour les cours du yuan chinois.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deChine Investissement direct étranger depuis le début de l’année a/a (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
