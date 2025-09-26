CalendrierSections

Nouveaux prêts de la Banque Populaire de Chine (PBC) (The People's Bank of China (PBC) New Loans)

Pays :
Chine
CNY, Yuan chinois
Source
La Banque Populaire de Chine (The People's Bank of China)
Secteur
Argent
Moyen N/D ¥​0.781 T
¥​-0.050 T
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
¥​0.781 T
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les statistiques sur les nouveaux prêts de la Banque Populaire de Chine (PBC) sont recueillies mensuellement et publiées par le régulateur chinois. Il caractérise le montant total des nouveaux prêts en yuans émis par les banques chinoises aux particuliers et aux entreprises au cours de la période donnée.

Le volume des prêts est étroitement corrélé à l’activité nationale de consommation, de sorte que l’indicateur des nouveaux prêts est étroitement surveillé par les analystes et les économistes. En général, la croissance du montant des nouveaux prêts est favorable à l’économie nationale, car elle augmente la consommation privée (avec des prêts accordés aux particuliers) et le développement des entreprises (prêts commerciaux).

La croissance du montant des prêts augmente la quantité d’argent en circulation et stimule le développement économique. Par conséquent, la croissance de l’indice est souvent considérée comme positive pour le yuan.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deNouveaux prêts de la Banque Populaire de Chine (PBC) (The People's Bank of China (PBC) New Loans)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
¥​0.781 T
¥​-0.050 T
juil. 2025
¥​-0.050 T
¥​1.113 T
¥​2.240 T
juin 2025
¥​2.240 T
¥​1.548 T
¥​0.620 T
mai 2025
¥​0.620 T
¥​0.954 T
¥​0.280 T
avr. 2025
¥​0.280 T
¥​2.626 T
¥​3.640 T
mars 2025
¥​3.640 T
¥​2.228 T
¥​1.010 T
févr. 2025
¥​1.010 T
¥​2.889 T
¥​5.130 T
janv. 2025
¥​5.130 T
¥​2.438 T
¥​0.990 T
déc. 2024
¥​0.990 T
¥​1.272 T
¥​0.580 T
nov. 2024
¥​0.580 T
¥​1.555 T
¥​0.500 T
oct. 2024
¥​0.500 T
¥​1.205 T
¥​1.590 T
sept. 2024
¥​1.590 T
¥​2.329 T
¥​0.900 T
août 2024
¥​0.900 T
¥​1.389 T
¥​0.260 T
juil. 2024
¥​0.260 T
¥​0.536 T
¥​2.130 T
juin 2024
¥​2.130 T
¥​2.630 T
¥​0.950 T
mai 2024
¥​0.950 T
¥​1.187 T
¥​0.730 T
avr. 2024
¥​0.730 T
¥​2.303 T
¥​3.090 T
mars 2024
¥​3.090 T
¥​2.210 T
¥​1.450 T
févr. 2024
¥​1.450 T
¥​4.199 T
¥​4.920 T
janv. 2024
¥​4.920 T
¥​1.869 T
¥​1.170 T
déc. 2023
¥​1.170 T
¥​1.584 T
¥​1.090 T
nov. 2023
¥​1.090 T
¥​1.255 T
¥​0.738 T
oct. 2023
¥​0.738 T
¥​1.470 T
¥​2.310 T
sept. 2023
¥​2.310 T
¥​2.182 T
¥​1.360 T
août 2023
¥​1.360 T
¥​1.168 T
¥​0.346 T
juil. 2023
¥​0.346 T
¥​2.223 T
¥​3.050 T
juin 2023
¥​3.050 T
¥​2.197 T
¥​1.360 T
mai 2023
¥​1.360 T
¥​1.481 T
¥​0.719 T
avr. 2023
¥​0.719 T
¥​3.073 T
¥​3.890 T
mars 2023
¥​3.890 T
¥​2.622 T
¥​1.810 T
févr. 2023
¥​1.810 T
¥​4.059 T
¥​4.900 T
janv. 2023
¥​4.900 T
¥​2.228 T
¥​1.400 T
déc. 2022
¥​1.400 T
¥​1.405 T
¥​1.210 T
nov. 2022
¥​1.210 T
¥​1.347 T
¥​0.615 T
oct. 2022
¥​0.615 T
¥​1.615 T
¥​2.470 T
sept. 2022
¥​2.470 T
¥​1.943 T
¥​1.250 T
août 2022
¥​1.250 T
¥​1.488 T
¥​0.679 T
juil. 2022
¥​0.679 T
¥​1.964 T
¥​2.810 T
juin 2022
¥​2.810 T
¥​2.319 T
¥​1.890 T
mai 2022
¥​1.890 T
¥​1.408 T
¥​0.645 T
avr. 2022
¥​0.645 T
¥​2.357 T
¥​3.130 T
mars 2022
¥​3.130 T
¥​1.997 T
¥​1.230 T
févr. 2022
¥​1.230 T
¥​3.213 T
¥​3.980 T
janv. 2022
¥​3.980 T
¥​1.950 T
¥​1.130 T
déc. 2021
¥​1.130 T
¥​1.537 T
¥​1.270 T
nov. 2021
¥​1.270 T
¥​1.622 T
¥​0.826 T
oct. 2021
¥​0.826 T
¥​0.864 T
¥​1.660 T
sept. 2021
¥​1.660 T
¥​2.029 T
¥​1.220 T
août 2021
¥​1.220 T
¥​1.538 T
¥​1.080 T
juil. 2021
¥​1.080 T
¥​1.323 T
¥​2.120 T
Exporter

