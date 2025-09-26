Les statistiques sur les nouveaux prêts de la Banque Populaire de Chine (PBC) sont recueillies mensuellement et publiées par le régulateur chinois. Il caractérise le montant total des nouveaux prêts en yuans émis par les banques chinoises aux particuliers et aux entreprises au cours de la période donnée.

Le volume des prêts est étroitement corrélé à l’activité nationale de consommation, de sorte que l’indicateur des nouveaux prêts est étroitement surveillé par les analystes et les économistes. En général, la croissance du montant des nouveaux prêts est favorable à l’économie nationale, car elle augmente la consommation privée (avec des prêts accordés aux particuliers) et le développement des entreprises (prêts commerciaux).

La croissance du montant des prêts augmente la quantité d’argent en circulation et stimule le développement économique. Par conséquent, la croissance de l’indice est souvent considérée comme positive pour le yuan.

Dernières valeurs: