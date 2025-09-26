Calendrier économique
Nouveaux prêts de la Banque Populaire de Chine (PBC) (The People's Bank of China (PBC) New Loans)
|Moyen
|N/D
|¥0.781 T
|
¥-0.050 T
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|¥0.781 T
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les statistiques sur les nouveaux prêts de la Banque Populaire de Chine (PBC) sont recueillies mensuellement et publiées par le régulateur chinois. Il caractérise le montant total des nouveaux prêts en yuans émis par les banques chinoises aux particuliers et aux entreprises au cours de la période donnée.
Le volume des prêts est étroitement corrélé à l’activité nationale de consommation, de sorte que l’indicateur des nouveaux prêts est étroitement surveillé par les analystes et les économistes. En général, la croissance du montant des nouveaux prêts est favorable à l’économie nationale, car elle augmente la consommation privée (avec des prêts accordés aux particuliers) et le développement des entreprises (prêts commerciaux).
La croissance du montant des prêts augmente la quantité d’argent en circulation et stimule le développement économique. Par conséquent, la croissance de l’indice est souvent considérée comme positive pour le yuan.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deNouveaux prêts de la Banque Populaire de Chine (PBC) (The People's Bank of China (PBC) New Loans)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
