Investissement en actifs fixes en Chine a/a (China Fixed Asset Investment y/y)

Pays :
Chine
CNY, Yuan chinois
Source
Bureau national des statistiques (National Bureau of Statistics)
Secteur
Affaires
Moyen 0.5% 1.0%
1.6%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.4%
0.5%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
China Fixed Asset Investment a/a traduit la dynamique des variations du montant des fonds investis dans les actifs fixes des entreprises chinoises non agricoles au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul de l’indicateur ne comprend que les projets d’investissement supérieurs à 500 000 yuans.

L’investissement en immobilisations fait référence aux dépenses en immobilisations non rurales en termes monétaires. L’indicateur couvre les investissements de toutes sources : fonds publics, fonds privés, fonds investis par des étrangers dans des entreprises chinoises, etc. Les investissements dans les entreprises chinoises de toutes les formes d’enregistrement existantes sont compris dans l’indicateur.

L’investissement en immobilisations à travers le pays est divisé en quatre groupes principaux:

  • Investissement dans la construction de capitaux;
  • Investissement dans l’innovation (achat et installation de nouveaux équipements, introduction de nouvelles technologies, reconstruction et modernisation d’entreprises, etc.);
  • Investissement dans le développement immobilier (y compris la construction de nouveaux bâtiments résidentiels et administratifs, l’électricité et d’autres communications, d’autres projets d’infrastructure);
  • Autres investissements en immobilisations (projets miniers, expansion d’entreprises minières, reconstruction de routes, projets d’entreposage, etc.).

L’investissement en immobilisations est la principale méthode de reproduction sociale des immobilisations. La construction et l’achat d’actifs fixes apportent des technologies et des équipements modernes à l’économie nationale, ce qui permet d’augmenter les volumes de production et de réduire les coûts.

En outre, la croissance des investissements en immobilisations permet de prévoir la croissance de l’activité de l’économie nationale et caractérise favorablement le niveau actuel de l’activité commerciale. Par conséquent, la croissance de l’investissement dans les actifs fixes peut être considérée comme positive pour les cours du yuan.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deInvestissement en actifs fixes en Chine a/a (China Fixed Asset Investment y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
0.5%
1.0%
1.6%
juil. 2025
1.6%
2.2%
2.8%
juin 2025
2.8%
3.2%
3.7%
mai 2025
3.7%
2.9%
4.0%
avr. 2025
4.0%
4.4%
4.2%
mars 2025
4.2%
3.8%
4.1%
févr. 2025
4.1%
2.9%
3.2%
déc. 2024
3.2%
3.1%
3.3%
nov. 2024
3.3%
3.1%
3.4%
oct. 2024
3.4%
3.7%
3.4%
sept. 2024
3.4%
3.3%
3.4%
août 2024
3.4%
3.0%
3.6%
juil. 2024
3.6%
3.9%
3.9%
juin 2024
3.9%
4.2%
4.0%
mai 2024
4.0%
3.6%
4.2%
avr. 2024
4.2%
4.3%
4.5%
mars 2024
4.5%
4.7%
4.2%
févr. 2024
4.2%
2.7%
3.0%
déc. 2023
3.0%
2.7%
2.9%
nov. 2023
2.9%
3.0%
2.9%
oct. 2023
2.9%
3.1%
3.1%
sept. 2023
3.1%
3.2%
3.2%
août 2023
3.2%
3.5%
3.4%
juil. 2023
3.4%
3.8%
3.8%
juin 2023
3.8%
4.3%
4.0%
mai 2023
4.0%
4.8%
4.7%
avr. 2023
4.7%
5.2%
5.1%
mars 2023
5.1%
5.2%
5.5%
févr. 2023
5.5%
5.1%
5.1%
déc. 2022
5.1%
5.5%
5.3%
nov. 2022
5.3%
5.8%
5.8%
oct. 2022
5.8%
5.8%
5.9%
sept. 2022
5.9%
5.7%
5.8%
août 2022
5.8%
5.8%
5.7%
juil. 2022
5.7%
6.1%
6.1%
juin 2022
6.1%
6.4%
6.2%
mai 2022
6.2%
7.9%
6.8%
avr. 2022
6.8%
10.6%
9.3%
mars 2022
9.3%
8.4%
12.2%
févr. 2022
12.2%
5.0%
4.9%
déc. 2021
4.9%
5.6%
5.2%
nov. 2021
5.2%
6.6%
6.1%
oct. 2021
6.1%
8.0%
7.3%
sept. 2021
7.3%
9.5%
8.9%
août 2021
8.9%
11.3%
10.3%
juil. 2021
10.3%
13.8%
12.6%
juin 2021
12.6%
17.5%
15.4%
mai 2021
15.4%
22.6%
19.9%
avr. 2021
19.9%
30.3%
25.6%
mars 2021
25.6%
23.9%
35.0%
1234
