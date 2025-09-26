La croissance de l’encours des prêts de la Banque Populaire de Chine a/a traduit une variation du montant des prêts accordés par les banques chinoises aux particuliers et aux entreprises au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Les statistiques sont recueillies et publiées mensuellement par PBC.

Le volume des prêts est étroitement corrélé à l’activité nationale de consommation, de sorte que l’indicateur des nouveaux prêts est étroitement surveillé par les analystes et les économistes. En général, la croissance du montant des nouveaux prêts est favorable à l’économie nationale, car elle augmente la consommation privée (avec des prêts accordés aux particuliers) et le développement des entreprises (prêts commerciaux).

La croissance du montant des prêts augmente la quantité d’argent en circulation et stimule le développement économique. Par conséquent, la croissance de l’indice est souvent considérée comme positive pour le yuan.

Dernières valeurs: