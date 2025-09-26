L’indice composite des directeurs d’achat (PMI) Caixin en Chine est un indicateur de l’activité manufacturière à l’échelle nationale, qui traduit les tendances du développement des entreprises du secteur privé. L’étude est parrainée par Caixin et est menée par IHS Markit. EIle se concentre sur les petites et moyennes entreprises pour combler un créneau non-couvert par les données officielles. Les données sont recueillies à partir d’une enquête menée auprès d’un groupe représentatif de 400 entreprises.

Les directeurs des achats peuvent parfois suivre les variations dans les conditions du marché plus tôt que les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent l’activité de production d’une entreprise, de sorte que ceux qui sont parmi les premiers à remarquer les variations sont ceux qui sont responsables des achats. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de telles variations.

Les responsables achats remplissent un questionnaire, dans lequel ils évaluent les paramètres de base de leur travail : prix des entrées et des sorties, emploi, production, nouvelles commandes, etc. Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives, c’est-à-dire si les données sont en hausse, si les données sont en baisse ou si les données restent les mêmes. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique. Les réponses sont recueillies au cours de la deuxième moitié de chaque mois.

L’indice final est calculé en ajoutant la moitié du pourcentage de réponses « inchangées » au pourcentage de réponses qui évaluent le niveau actuel comme « supérieur ». Les indications supérieures à 50 indiquent que la plupart des personnes interrogés caractérisent favorablement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 indiquent une détérioration des conditions économiques.

L’indice PMI chinois est étroitement surveillé dans le monde entier, car la Chine est la deuxième plus grande économie et le plus grand consommateur et producteur de métaux. La croissance MPI est un indicateur de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour le yuan.

Dernières valeurs: