L’indice des prix à la production (IPP) de la Chine a/a indique les variations de la valeur des produits manufacturés du point de vue du producteur, au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice se compose de deux sous-indices :

L’indice des prix des produits traduit une variation du prix reçu par un fabricant pour son produit lors de la première vente;

L’indice des prix d’achat traduit une variation des prix des marchandises achetées par le fabricant en tant qu’intrants intermédiaires dans le processus de production (tels que les combustibles, l’énergie, les matières premières métalliques ou chimiques, le bois, les matériaux de construction, les tissus, etc.).

Ainsi, l’IPP traduit une variation nette de la valeur des marchandises fabriquées en Chine du point de vue du producteur, ajustée pour tenir compte des variations des dépenses de la société pendant la production.

Le calcul de l’indice des prix à la production couvre les prix de plus de 20 000 types de produits de 1638 catégories. L’indice des prix d’achat prend en compte plus de 10 000 types de marchandises, répartis en 900 sous-classes. L’indice général couvre l’ensemble de l’industrie nationale selon la classification industrielle unique du pays.

Les prix pour le calcul de l’indice sont recueillis à partir d’une enquête auprès des grandes entreprises (avec un revenu d’exploitation annuel de 20 millions de yuans ou plus) et des entreprises typiques (avec un revenu d’exploitation annuel inférieur à 20 millions de yuans). L’échantillon statistique comprend environ 50 000 entreprises de plus de 400 villes.

L’indice des prix à la production est considéré comme un indicateur de premier plan des prix à la consommation, et donc de l’inflation. Il s’agit d’un indicateur préliminaire plus précis, si on le compare à l’IPC: si les prix à la production augmentent, les prix à la consommation devraient augmenter en conséquence. Ces deux indicateurs sont étroitement corrélés. La Banque Populaire de Chine analyse l’indice des prix à la production lors de la préparation des prévisions d’inflation.

La croissance des IPP peut avoir un impact positif sur les cours du yuan, à moins que l’hyperinflation ne se développe dans le pays.

Dernières valeurs: