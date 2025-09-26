CalendrierSections

Réserves de devises étrangères de la Chine (China Foreign Exchange Reserves)

Pays :
Chine
CNY, Yuan chinois
Source
La Banque Populaire de Chine (The People's Bank of China)
Secteur
Argent
Bas $​3.322 T $​3.289 T
$​3.292 T
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
$​3.322 T
$​3.322 T
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les Réserves en Devises Étrangères traduisent le montant total des devises étrangères détenues par la Banque Populaire de Chine. Les Réserves en Devises Étrangères comprennent les billets de banque étrangers, les dépôts bancaires, les obligations, les bons du Trésor et autres titres d’État, ainsi que les droits de tirage spéciaux émis par le FMI et une position de réserve au FMI.

Les Réserves en Devises Étrangères de la Chine comprennent toutes les monnaies de réserve mondiales (le dollar américain, qui représente plus de la moitié des réserves, l’euro, la livre sterling, le yen japonais et le franc suisse), ainsi que les devises d’autres grandes économies mondiales.

Les Réserves en Devises Étrangères sont principalement utilisées pour assurer la flexibilité et la stabilité du système financier chinois. La diversification des actifs financiers protège contre les chocs brutaux. En outre, Les Réserves en Devises Étrangères sont traditionnellement utilisées pour contrôler la monnaie nationale. Toute monnaie d’un pays (en particulier, le yuan) n’est qu’une IOU de l’État émetteur avec l’assurance que sa valeur sera maintenue. Les Réserves en Devises Étrangères du pays sont des formes alternatives d’argent pour soutenir le yuan. En outre, les réserves en devises étrangères sont couramment utilisées comme instrument de politique monétaire (le pays vend ou accumule des actifs en devises, en fonction de l’impact souhaité sur son propre taux de change).

En mars 2018, la Chine détenait les plus grandes réserves de change au monde. Les statistiques sur les réserves en devises étrangères sont publiées chaque trois mois. L’impact de cet indicateur sur les cours du yuan dépend des facteurs qui l’accompagnent.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deRéserves de devises étrangères de la Chine (China Foreign Exchange Reserves)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
$​3.322 T
$​3.289 T
$​3.292 T
juil. 2025
$​3.292 T
$​3.293 T
$​3.317 T
juin 2025
$​3.317 T
$​3.279 T
$​3.285 T
mai 2025
$​3.285 T
$​3.271 T
$​3.282 T
avr. 2025
$​3.282 T
$​3.212 T
$​3.241 T
mars 2025
$​3.241 T
$​3.198 T
$​3.227 T
févr. 2025
$​3.227 T
$​3.200 T
$​3.209 T
janv. 2025
$​3.209 T
$​3.217 T
$​3.202 T
déc. 2024
$​3.202 T
$​3.214 T
$​3.266 T
nov. 2024
$​3.266 T
$​3.284 T
$​3.261 T
oct. 2024
$​3.261 T
$​3.279 T
$​3.316 T
sept. 2024
$​3.316 T
$​3.228 T
$​3.288 T
août 2024
$​3.288 T
$​3.214 T
$​3.256 T
juil. 2024
$​3.256 T
$​3.246 T
$​3.222 T
juin 2024
$​3.222 T
$​3.271 T
$​3.232 T
mai 2024
$​3.232 T
$​3.252 T
$​3.201 T
avr. 2024
$​3.201 T
$​3.252 T
$​3.246 T
mars 2024
$​3.246 T
$​3.208 T
$​3.226 T
févr. 2024
$​3.226 T
$​3.221 T
$​3.219 T
janv. 2024
$​3.219 T
$​3.200 T
$​3.238 T
déc. 2023
$​3.238 T
$​3.172 T
$​3.172 T
nov. 2023
$​3.172 T
$​3.104 T
$​3.101 T
oct. 2023
$​3.101 T
$​3.123 T
$​3.115 T
sept. 2023
$​3.115 T
$​3.142 T
$​3.160 T
août 2023
$​3.160 T
$​3.175 T
$​3.204 T
juil. 2023
$​3.204 T
$​3.167 T
$​3.193 T
juin 2023
$​3.193 T
$​3.208 T
$​3.177 T
mai 2023
$​3.177 T
$​3.221 T
$​3.205 T
avr. 2023
$​3.205 T
$​3.177 T
$​3.184 T
mars 2023
$​3.184 T
$​3.198 T
$​3.133 T
févr. 2023
$​3.133 T
$​3.203 T
$​3.184 T
janv. 2023
$​3.184 T
$​3.126 T
$​3.128 T
déc. 2022
$​3.128 T
$​3.071 T
$​3.117 T
nov. 2022
$​3.117 T
$​3.043 T
$​3.052 T
oct. 2022
$​3.052 T
$​3.010 T
$​3.029 T
sept. 2022
$​3.029 T
$​3.048 T
$​3.055 T
août 2022
$​3.055 T
$​3.077 T
$​3.104 T
juil. 2022
$​3.104 T
$​3.031 T
$​3.071 T
juin 2022
$​3.071 T
$​3.123 T
$​3.128 T
mai 2022
$​3.128 T
$​3.102 T
$​3.120 T
avr. 2022
$​3.120 T
$​3.196 T
$​3.188 T
mars 2022
$​3.188 T
$​3.194 T
$​3.214 T
févr. 2022
$​3.214 T
$​3.197 T
$​3.222 T
janv. 2022
$​3.222 T
$​3.236 T
$​3.250 T
déc. 2021
$​3.250 T
$​3.257 T
$​3.222 T
nov. 2021
$​3.222 T
$​3.241 T
$​3.218 T
oct. 2021
$​3.218 T
$​3.185 T
$​3.201 T
sept. 2021
$​3.201 T
$​3.211 T
$​3.232 T
août 2021
$​3.232 T
$​3.203 T
$​3.236 T
juil. 2021
$​3.236 T
$​3.242 T
$​3.214 T
123
