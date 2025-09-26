Calendrier économique
La Banque Populaire de Chine (PBC) M2 Masse Monétaire a/a (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)
|Bas
|N/D
|8.7%
|
8.8%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|8.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le masse monétaire M2 de la Banque populaire de Chine traduit une modification dans la quantité d’argent actuellement en circulation ou existant dans le pays, au cours du trimestre donné par rapport au même trimestre de l’année précédente.
La masse monétaire M2 comprend la monnaie en circulation (billets et pièces), les chèques de voyage, les fonds de règlement et les comptes bancaires courants (y compris les cartes de débit), les dépôts à vue, les autres dépôts en chèque et les dépôts d’épargne.
En d’autres termes, la masse monétaire M2 caractérise toutes les monnaies nationales et les actifs liquides qui sont actuellement en circulation. Il comprend les actifs, qui ont une valeur nominale fixe et peuvent être instantanément convertis en espèces. La masse monétaire est un indicateur important de l’inflation : plus il y a de monnaie qui circule dans le pays, plus la pression inflationniste sur le taux de change du yuan est forte.
La croissance de la valeur de la masse monétaire M2 peut affecter le yuan en fonction du comportement d’autres paramètres macroéconomiques et financiers importants.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deLa Banque Populaire de Chine (PBC) M2 Masse Monétaire a/a (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
