La Banque Populaire de Chine (PBC) M2 Masse Monétaire a/a (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)

Pays :
Chine
CNY, Yuan chinois
Source
La Banque Populaire de Chine (The People's Bank of China)
Secteur
Argent
Bas N/D
8.8%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
8.7%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le masse monétaire M2 de la Banque populaire de Chine traduit une modification dans la quantité d’argent actuellement en circulation ou existant dans le pays, au cours du trimestre donné par rapport au même trimestre de l’année précédente.

La masse monétaire M2 comprend la monnaie en circulation (billets et pièces), les chèques de voyage, les fonds de règlement et les comptes bancaires courants (y compris les cartes de débit), les dépôts à vue, les autres dépôts en chèque et les dépôts d’épargne.

En d’autres termes, la masse monétaire M2 caractérise toutes les monnaies nationales et les actifs liquides qui sont actuellement en circulation. Il comprend les actifs, qui ont une valeur nominale fixe et peuvent être instantanément convertis en espèces. La masse monétaire est un indicateur important de l’inflation : plus il y a de monnaie qui circule dans le pays, plus la pression inflationniste sur le taux de change du yuan est forte.

La croissance de la valeur de la masse monétaire M2 peut affecter le yuan en fonction du comportement d’autres paramètres macroéconomiques et financiers importants.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique "La Banque Populaire de Chine (PBC) M2 Masse Monétaire a/a (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)". La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
8.7%
8.8%
juil. 2025
8.8%
8.2%
8.3%
juin 2025
8.3%
8.3%
7.9%
mai 2025
7.9%
8.3%
8.0%
avr. 2025
8.0%
7.1%
7.0%
mars 2025
7.0%
6.9%
7.0%
févr. 2025
7.0%
6.7%
7.0%
janv. 2025
7.0%
7.1%
7.3%
déc. 2024
7.3%
7.6%
7.1%
nov. 2024
7.1%
7.6%
7.5%
oct. 2024
7.5%
6.6%
6.8%
sept. 2024
6.8%
5.9%
6.3%
août 2024
6.3%
5.7%
6.3%
juil. 2024
6.3%
6.0%
6.2%
juin 2024
6.2%
6.8%
7.0%
mai 2024
7.0%
7.5%
7.2%
avr. 2024
7.2%
8.4%
8.3%
mars 2024
8.3%
8.4%
8.7%
févr. 2024
8.7%
8.4%
8.7%
janv. 2024
8.7%
9.4%
9.7%
déc. 2023
9.7%
9.7%
10.0%
nov. 2023
10.0%
10.3%
10.3%
oct. 2023
10.3%
10.3%
10.3%
sept. 2023
10.3%
10.4%
10.6%
août 2023
10.6%
10.5%
10.7%
juil. 2023
10.7%
10.9%
11.3%
juin 2023
11.3%
11.4%
11.6%
mai 2023
11.6%
12.5%
12.4%
avr. 2023
12.4%
13.0%
12.7%
mars 2023
12.7%
13.0%
12.9%
févr. 2023
12.9%
12.2%
12.6%
janv. 2023
12.6%
11.6%
11.8%
déc. 2022
11.8%
12.1%
12.4%
nov. 2022
12.4%
11.7%
11.8%
oct. 2022
11.8%
12.1%
12.1%
sept. 2022
12.1%
12.4%
12.2%
août 2022
12.2%
12.3%
12.0%
juil. 2022
12.0%
11.2%
11.4%
juin 2022
11.4%
10.9%
11.1%
mai 2022
11.1%
10.5%
10.5%
avr. 2022
10.5%
9.6%
9.7%
mars 2022
9.7%
9.5%
9.2%
févr. 2022
9.2%
10.0%
9.8%
janv. 2022
9.8%
9.2%
9.0%
déc. 2021
9.0%
8.9%
8.5%
nov. 2021
8.5%
8.8%
8.7%
oct. 2021
8.7%
8.1%
8.3%
sept. 2021
8.3%
8.0%
8.2%
août 2021
8.2%
8.4%
8.3%
juil. 2021
8.3%
8.2%
8.6%
1234
