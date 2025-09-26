Le masse monétaire M2 de la Banque populaire de Chine traduit une modification dans la quantité d’argent actuellement en circulation ou existant dans le pays, au cours du trimestre donné par rapport au même trimestre de l’année précédente.

La masse monétaire M2 comprend la monnaie en circulation (billets et pièces), les chèques de voyage, les fonds de règlement et les comptes bancaires courants (y compris les cartes de débit), les dépôts à vue, les autres dépôts en chèque et les dépôts d’épargne.

En d’autres termes, la masse monétaire M2 caractérise toutes les monnaies nationales et les actifs liquides qui sont actuellement en circulation. Il comprend les actifs, qui ont une valeur nominale fixe et peuvent être instantanément convertis en espèces. La masse monétaire est un indicateur important de l’inflation : plus il y a de monnaie qui circule dans le pays, plus la pression inflationniste sur le taux de change du yuan est forte.

La croissance de la valeur de la masse monétaire M2 peut affecter le yuan en fonction du comportement d’autres paramètres macroéconomiques et financiers importants.

Dernières valeurs: