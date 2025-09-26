CalendrierSections

Ventes au détail en Chine Depuis le début de l'année a/a (China Retail Sales Year to Date y/y)

Pays :
Chine
CNY, Yuan chinois
Source
Bureau national des statistiques (National Bureau of Statistics)
Secteur
Consommateur
Bas 4.6%
4.8%
Dernière publication Importance Réel Prévision Précédent
Précédent
4.6%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les ventes au détail depuis le début de l’année traduisent la variation en pourcentage des ventes au détail en Chine, du début de l’année civile à la date actuelle, par rapport à la même période de l’année précédente. Le calcul est ajusté en fonction de l’inflation. L’indice est souvent appelé l’indicateur des dépenses de consommation et permet d’évaluer l’inflation en Chine. La croissance de l’indicateur peut avoir un impact positif sur les cours du yuan.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de Ventes au détail en Chine Depuis le début de l'année a/a (China Retail Sales Year to Date y/y)

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
4.6%
4.8%
juil. 2025
4.8%
5.0%
juin 2025
5.0%
5.0%
mai 2025
5.0%
4.7%
avr. 2025
4.7%
4.6%
mars 2025
4.6%
4.0%
févr. 2025
4.0%
3.5%
déc. 2024
3.5%
3.5%
nov. 2024
3.5%
3.5%
oct. 2024
3.5%
3.3%
sept. 2024
3.3%
3.4%
août 2024
3.4%
3.5%
juil. 2024
3.5%
3.7%
juin 2024
3.7%
4.1%
mai 2024
4.1%
4.1%
avr. 2024
4.1%
4.7%
mars 2024
4.7%
5.5%
févr. 2024
5.5%
7.2%
déc. 2023
7.2%
7.2%
nov. 2023
7.2%
6.9%
oct. 2023
6.9%
6.8%
sept. 2023
6.8%
7.0%
août 2023
7.0%
7.3%
juil. 2023
7.3%
8.2%
juin 2023
8.2%
9.3%
mai 2023
9.3%
8.5%
avr. 2023
8.5%
5.8%
mars 2023
5.8%
3.5%
févr. 2023
3.5%
-0.2%
déc. 2022
-0.2%
-0.1%
nov. 2022
-0.1%
0.6%
oct. 2022
0.6%
0.7%
sept. 2022
0.7%
0.5%
août 2022
0.5%
-0.2%
juil. 2022
-0.2%
-0.7%
juin 2022
-0.7%
-1.5%
mai 2022
-1.5%
-0.2%
avr. 2022
-0.2%
3.3%
mars 2022
3.3%
6.7%
févr. 2022
6.7%
12.5%
déc. 2021
12.5%
13.7%
nov. 2021
13.7%
14.9%
oct. 2021
14.9%
16.4%
sept. 2021
16.4%
18.1%
août 2021
18.1%
20.7%
juil. 2021
20.7%
23.0%
juin 2021
23.0%
25.7%
mai 2021
25.7%
29.6%
avr. 2021
29.6%
33.9%
mars 2021
33.9%
33.8%
