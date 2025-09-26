Les ventes au détail en Chine a/a indiquent des variations dans la quantité de marchandises vendues au détail au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente.

Les ventes générales au détail couvrent tous les secteurs de l’économie nationale et le transfert de marchandises entre les magasins de détail et les consommateurs. Le calcul des ventes au détail comprend :

les marchandises quotidiennes vendues aux résidents ruraux et urbains, ainsi que les matériaux de construction et de décoration;

machines de bureau et papeterie, nourriture et carburant achetés par les entreprises pour leurs employés (pas pour la revente);

les marchandises de consommation vendues à des étrangers et à des résidents de Taïwan, Macao et Hong Kong pendant leur séjour en Chine continentale;

les médicaments et le matériel médical (chinois et étranger), achetés par des résidents chinois;

livres, imprimés, timbres de collection, cahiers et autres objets de papeterie vendus par les imprimeries;

les marchandises de consommation revendues dans les magasins d’occasion;

les marchandises vendues par les agriculteurs à des zones non agricoles et à d’autres groupes sociaux.

Le calcul n’inclut pas les matières premières, le carburant et l’équipement vendus aux entreprises pour le cycle de production; les marchandises achetées pour la revente; timbres vendus dans les bureaux de poste; les produits agricoles vendus aux agriculteurs. En outre, le calcul n’inclut pas les ventes en ligne de produits et services virtuels.

L’indicateur est axé sur les données d’une enquête auprès de grandes entreprises dont le revenu annuel n’est pas inférieur à 20 millions de yuans et de leurs succursales.

Les données sur les ventes au détail permettent d’évaluer l’intensité des flux commerciaux nationaux et des dépenses des ménages. La croissance des ventes au détail peut être considérée comme positive pour le yuan.

