歡迎來到 DayTrade Pro Algo！ 經過多年的市場研究和不同策略的編程，我發現了一個具有良好交易系統所需的一切的算法：





該 EA 圍繞主要的每日支撐位和阻力位交易價格行為。 價格往往會被“吸”到這些高點和低點，因此在這些區域可以獲利。

該算法在每筆交易中使用 SL 和 TP，還使用追踪止損來最大化獲利交易，並最小化虧損交易。

它將每週交易約 10 筆交易。





如何運行 EA：

只需打開 EURUSD 每日圖表，在參數中啟用“OneChartSetup”並設置手數。

對於低風險，我建議使用 LotsizeStep = 1000 或更高。

對於中等風險，我建議使用 LotsizeStep=700

對於高風險，我建議使用 LotsizeStep=500。

重要提示： 這些值基於美元/歐元賬戶。 對於其他帳戶，請將這些值轉換為您的帳戶貨幣（如果您對此有疑問，請在下午問我）





如何回測 EA：

分別運行每一對，M1 時間幀，參數中禁用了“OneChartSetup”。

使用“僅開盤價”或“控制點”來確定報價質量。 由於 EA 管理交易的方式的性質，EA 不需要“每個報價”來獲得可靠的回溯測試結果。

當然，您可以自己檢查一下，看看“每筆報價”的差異很小。







建議最低餘額： 400$





參數概覽：



在看到賣家使用 MQL5 出現奇怪的趨勢後，我不得不添加此文本。 這是一個公平的見解： 此 EA 不使用 ChatGPT、模仿人腦的神經網絡、來自火星航天飛機的 AI 或賣家在其 EA 產品頁面上放置的許多虛假描述中的任何其他內容。 要聰明，不要落入聖杯陷阱。 沒有這樣的事情。 交易機器人也不會直線盈利。 因此，沒有損失的回測是 100% 被操縱的。 我制定了真實的交易策略，在某些時期也會虧損。 我對我開發和銷售的產品很誠實，我不是想欺騙你。

ShowInfoPanel：在圖表上啟用信息面板調整信息面板大小：對於高分辨率屏幕，您可以在此處增加信息面板的大小在測試期間更新信息面板：建議禁用以加快回測UseOneChartSetup：啟用從單個圖表運行所有對OneChartSetup - > 要運行的對：設置所有要運行的對使用虛擬到期：如果您的經紀商不允許掛單到期日期，請啟用Magicnumber交易評論 ：要在您的交易中使用的評論lotsize (startlots) or automatic lotsize (using lotsizeStep)Startlots：你想要運行的手動固定手數LotsizeStep：手數增量的步長（因此 LotsizeStep=500 意味著賬戶中每 500 美元增加 0.01 手）使用淨值而不是餘額：用於手數計算OnlyUp：這將防止手數在損失後減少（為了更快恢復）