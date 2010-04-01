Infinity Gold AI
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 1.26
- Activaciones: 5
Infinity Gold AI es un robot de trading (asesor experto) para el terminal MetaTrader 4 (MT4), diseñado para el trading automatizado del par de divisas XAUUSD (oro). Este asesor fue desarrollado por operadores experimentados con diez años de experiencia en los mercados financieros y se centra en métodos de negociación conservadores basados en reglas claras de gestión del dinero y del riesgo.
La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.
Características principales de Infinity Gold AI:
- Método de negociación : Scalping (negociación a corto plazo).
- Marco temporal : M5 (gráfico de 5 minutos).
- Gestión de órdenes : Todas las operaciones van acompañadas de niveles fijos de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP), lo que garantiza la seguridad del capital incluso durante movimientos desfavorables del mercado.
- Estrategia de entrada : El asesor utiliza un algoritmo único de análisis de gráficos que le permite encontrar los puntos más rentables para abrir posiciones.
- Optimización del riesgo : La estrategia está diseñada para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas potenciales mediante una cuidadosa consideración de las condiciones de entrada y salida.
- Compatibilidad : Apto para cuentas ECN, Raw Spread o Zero Spread con los spreads más bajos posibles.
- Brokers recomendados : Exness, Tickmill, IC Markets.
- Depósito mínimo : A partir de 100 dólares americanos.
- Uso de VPS : Se recomienda utilizar un servidor virtual privado (VPS) para asegurar que el robot funciona sin problemas durante todo el día.
Beneficios de Infinity Gold AI:
- SL y TP fijos :
- Cada posición abierta va acompañada de niveles de riesgo y recompensa preestablecidos, eliminando la necesidad de tomar decisiones manualmente.
- Bajo umbral de entrada :
- La posibilidad de empezar a operar con un depósito mínimo de sólo 100 $ hace que este instrumento sea accesible a prácticamente cualquier inversor principiante.
- Proceso automatizado :
- La negociación totalmente automatizada le permite centrarse en otros aspectos de su actividad financiera, liberando su atención de la vigilancia constante de los mercados.
- Alta fiabilidad :
- Gracias a los años de experiencia de los desarrolladores y a una metodología de trading probada, Infinity Gold AI proporciona señales de trading estables y riesgos mínimos.
Recomendación:
Para obtener los mejores resultados, se recomienda seguir las recomendaciones dadas en cuanto a la configuración del asesor, elegir un bróker adecuado y mantener una conexión fiable con el servidor (utilizando un VPS).
Esta herramienta es una excelente opción para aquellos que buscan integrar un asistente fiable y eficaz en su estrategia de negociación, ayudando a aumentar la rentabilidad y reducir la carga emocional de la toma de decisiones en el mercado financiero.
Advertencia de riesgo: Los resultados pasados no son indicativos de beneficios futuros. Utilice una gestión del riesgo adecuada a su perfil de inversor.