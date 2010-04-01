Infinity Gold AI es un robot de trading (asesor experto) para el terminal MetaTrader 4 (MT4), diseñado para el trading automatizado del par de divisas XAUUSD (oro). Este asesor fue desarrollado por operadores experimentados con diez años de experiencia en los mercados financieros y se centra en métodos de negociación conservadores basados en reglas claras de gestión del dinero y del riesgo.

La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller.

Características principales de Infinity Gold AI:

Método de negociación : Scalping (negociación a corto plazo).

Marco temporal : M5 (gráfico de 5 minutos).

Gestión de órdenes : Todas las operaciones van acompañadas de niveles fijos de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP), lo que garantiza la seguridad del capital incluso durante movimientos desfavorables del mercado.

Estrategia de entrada : El asesor utiliza un algoritmo único de análisis de gráficos que le permite encontrar los puntos más rentables para abrir posiciones.

Optimización del riesgo : La estrategia está diseñada para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas potenciales mediante una cuidadosa consideración de las condiciones de entrada y salida.

Compatibilidad : Apto para cuentas ECN, Raw Spread o Zero Spread con los spreads más bajos posibles.

Brokers recomendados : Exness, Tickmill, IC Markets.

Depósito mínimo : A partir de 100 dólares americanos.

Uso de VPS : Se recomienda utilizar un servidor virtual privado (VPS) para asegurar que el robot funciona sin problemas durante todo el día.

Beneficios de Infinity Gold AI:

SL y TP fijos : Cada posición abierta va acompañada de niveles de riesgo y recompensa preestablecidos, eliminando la necesidad de tomar decisiones manualmente. Bajo umbral de entrada : La posibilidad de empezar a operar con un depósito mínimo de sólo 100 $ hace que este instrumento sea accesible a prácticamente cualquier inversor principiante. Proceso automatizado : La negociación totalmente automatizada le permite centrarse en otros aspectos de su actividad financiera, liberando su atención de la vigilancia constante de los mercados. Alta fiabilidad : Gracias a los años de experiencia de los desarrolladores y a una metodología de trading probada, Infinity Gold AI proporciona señales de trading estables y riesgos mínimos.

Recomendación:

Para obtener los mejores resultados, se recomienda seguir las recomendaciones dadas en cuanto a la configuración del asesor, elegir un bróker adecuado y mantener una conexión fiable con el servidor (utilizando un VPS).

Esta herramienta es una excelente opción para aquellos que buscan integrar un asistente fiable y eficaz en su estrategia de negociación, ayudando a aumentar la rentabilidad y reducir la carga emocional de la toma de decisiones en el mercado financiero.

Advertencia de riesgo: Los resultados pasados no son indicativos de beneficios futuros. Utilice una gestión del riesgo adecuada a su perfil de inversor.

