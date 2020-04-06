Extractors MT4

Extractores para XAUUSD

Extractors for XAUUSD es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores que valoran la precisión, el control del riesgo y una lógica de trading adaptable al operar con oro (XAUUSD). Integra dos estrategias avanzadas integradas y cinco modos flexibles de enfoque de mercado, lo que brinda a los operadores control total sobre cómo el sistema interpreta, introduce y gestiona las operaciones en diferentes estructuras de mercado.

Basado en una extensa investigación y desarrollo, Extractors representa la evolución de nuestro proyecto anterior, Gold Throne, perfeccionado con un espaciado de cuadrícula más amplio, una limitación de riesgo mejorada y una lógica de gestión comercial más inteligente para reducir la agresividad y mejorar la seguridad.


Inserte estas claves mediante la entrada EA_Deactivation_Key, para desactivar o apagar el modo red ponga 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14 y para desactivar o apagar el modo sin red (Prop Firm) utilice 7,8,9,10,11,12,13,14, para dejar ambos activos deje la entrada EA_Deactivate_Key vacía.


Establezca archivos por sección de comentarios con una descripción completa para realizar pruebas retrospectivas en diferentes modos.


Después de la compra, envíeme un mensaje privado para obtener también el enlace de activación para el filtro de noticias.


Después de 5 ventas, el precio aumentará $100, con un precio final de $1300.


Estrategia uno: Comercio en cuadrícula (sin martingala)

Esta estrategia implementa un algoritmo de cuadrícula sin martingala diseñado para reducir la exposición y al mismo tiempo mantener las ventajas estructuradas del comercio en cuadrícula. A diferencia de las cuadrículas tradicionales, Extractors implementa entradas espaciadas a 4000 puntos de distancia, lo que reduce drásticamente la densidad de posiciones y el riesgo de caída acumulada.

Debido a este espaciamiento, el sistema opera con una sola posición activa aproximadamente el 80% del tiempo, funcionando efectivamente como un sistema de negociación de entrada única y al mismo tiempo conservando la flexibilidad de una cuadrícula durante movimientos de precios extendidos.


Cut_Loss (%) – Control de riesgo basado en porcentajes

La entrada Cut_Loss (%) permite al usuario controlar la cantidad de capital de su cuenta que el EA puede utilizar durante las operaciones de la red. Una vez alcanzado el umbral porcentual, la expansión de la red se detiene, lo que introduce un sistema virtual de stop-loss que limita la exposición a la red según los niveles de protección de capital definidos por el usuario. Este diseño minimiza la sobreexposición y proporciona a los operadores un control preciso sobre el riesgo de la red.


Estrategia dos: Gestión manual de riesgos y recompensas

La segunda estrategia integrada se centra en el control manual de riesgos y recompensas. En ella, el usuario puede definir distancias fijas de stop-loss y take-profit, lo que la hace especialmente adecuada para cuentas de empresas propias, donde se requieren parámetros de riesgo precisos y una baja consistencia en las caídas.

Al configurar manualmente estos valores, los operadores pueden crear una estructura clara y basada en reglas que equilibra la recompensa y la protección según sus objetivos de trading. Este enfoque permite una transparencia y consistencia totales en el comportamiento de las operaciones, cumpliendo con los estrictos requisitos de evaluación y financiación de la cuenta.


Cinco modos de aproximación al mercado

Los extractores ofrecen cinco modos operativos únicos, cada uno con su propia estructura lógica e interpretación del mercado. Estos modos ajustan parámetros como:

  • Condiciones de entrada de operaciones y filtros de confirmación
  • Espaciamiento de órdenes y lógica de ejecución
  • Frecuencia de las operaciones
  • Ajustes dinámicos basados ​​en la volatilidad
  • Escalado de riesgo y respuesta a la exposición

Esto permite a los operadores explorar múltiples métodos de entrada al mercado, desde estilos de trading conservadores hasta adaptativos o activos. Puedes:

  • Ejecute ambas estrategias simultáneamente en un gráfico, o
  • Aplique cada estrategia por separado en diferentes gráficos para lograr una comparación y un análisis del rendimiento más claros.


Integración del filtro de noticias

Extractors incluye un Filtro de Noticias integrado que gestiona automáticamente la actividad de trading en torno a eventos económicos de alto impacto. Al activarse, el EA puede pausar o retrasar nuevas operaciones antes y después de la publicación de noticias, lo que reduce la exposición durante periodos volátiles como los anuncios de las NFP, el IPC o el FOMC. Esta funcionalidad ayuda a prevenir operaciones no deseadas durante picos impredecibles del mercado, especialmente en instrumentos sensibles como el oro.


Compatibilidad de instrumentos y plazos

Si bien Extractors está optimizado para XAUUSD (oro), también se puede aplicar a otros instrumentos que comparten perfiles de volatilidad similares, incluidos:

  • Pares de divisas principales (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.)
  • Bitcoin (BTCUSD)
  • NASDAQ (US100)
  • Dow Jones (US30)
  • Otros CFD compatibles con su bróker

Plazos recomendados: M1 a M30

Depósito mínimo: $100


Aviso importante de compatibilidad:

Este EA no es compatible con los servidores de bróker de Exness debido a diferencias internas en los modelos de ejecución de símbolos y el formato de la fuente de datos de backtest. Si experimenta operaciones incompletas o que no se ejecutan durante el backtesting, por favor:

  1. Cree una cuenta demo de MetaQuotes directamente desde la terminal MetaTrader 5.
  2. Vuelva a ejecutar la prueba retrospectiva utilizando la fuente de datos MetaQuotes.


Idoneidad de la empresa de utilería

Extractors se diseñó teniendo en cuenta las normas de las empresas de propiedad. El EA ofrece un escalado gradual del tamaño de lote, una lógica de riesgo fijo por operación y principios consistentes de gestión del dinero, lo que lo hace ideal para evaluaciones de empresas de propiedad y cuentas con fondos que aplican límites estrictos de riesgo y reducción de pérdidas.


Demostraciones visuales y ejemplos de pruebas

Las capturas de pantalla del producto proporcionadas ilustran:

  • El impacto de las configuraciones de stop-loss ajustadas frente a las amplias, mostrando cómo la flexibilidad afecta el posicionamiento en el mercado.
  • Ejemplos de espaciado de la cuadrícula en condiciones de volatilidad y su efecto en la frecuencia de las operaciones.
  • Ejemplos de configuraciones de estrategia dual que operan simultáneamente en diferentes modos.

Estas imágenes son solo para fines educativos y de referencia de configuración. No pretenden representar resultados específicos ni resultados de rendimiento.


Resumen de características clave

  • Dos estrategias avanzadas integradas: Cuadrícula (sin Martingala) y Riesgo-Recompensa Manual
  • Cinco modos operativos para una adaptación flexible al mercado
  • Amplio espaciado de cuadrícula de 4000 puntos para una exposición reducida
  • Cut_Loss (%) basado en porcentajes para la limitación de la cuadrícula controlada por capital
  • Filtro de noticias integrado para la gestión de operaciones basada en eventos
  • Opera en marcos temporales de M1 a M30
  • Optimizado para XAUUSD, compatible con otros instrumentos
  • Configuración compatible con empresas propietarias
  • No compatible con servidores Exness
  • Operación con doble estrategia en uno o varios gráficos
  • Configuración ajustable de Stop-Loss y Take-Profit
  • Mecanismos de protección de capital y filtros de operaciones claros


Resumen final

Extractors for XAUUSD es un marco comercial equilibrado y adaptable construido en torno a dos principios: exposición al riesgo controlado y flexibilidad estratégica del mercado.

Ya sea como un sistema de cuadrícula de bajo riesgo o como una estructura manual de riesgo-recompensa de precisión, Extractors permite a los operadores gestionar la volatilidad del oro con estructura, consistencia y conciencia de riesgo. No utiliza martingala, evita la capitalización de alto riesgo e integra un control definido por el usuario en cada nivel de la operación.

Para los traders que buscan un sistema personalizable, disciplinado y de nivel profesional diseñado en torno a la estabilidad y la adaptabilidad, Extractors for XAUUSD ofrece un enfoque estructurado para la automatización del trading.



