Stability Pro MT4

Resultados en vivo bajo riesgo

Resultados en vivo de alto riesgo





Bienvenido a STABILITY PRO : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado!

Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el historial disponible de los pares de divisas que utiliza.

Durante estas pruebas de estrés, el EA fue rentable todos los meses desde 2007 hasta hoy, como puede ver en las capturas de pantalla a continuación.

El EA utiliza el algoritmo SVG avanzado (Smart Variable Grid), que no agrega operaciones de grilla a una distancia fija, pero analiza los movimientos del mercado para determinar las posiciones de la grilla.

Me he esforzado mucho en conseguir una buena relación riesgo/recompensa y un fuerte factor de recuperación para este EA. Por lo tanto, tiene múltiples formas de controlar el riesgo y la reducción, y el EA se recuperará rápidamente de cualquier pérdida potencial.

Para evitar fallas en la cuenta, existen varias formas de colocar un SL del "peor de los casos" en cada cuadrícula. Desde un SL basado en la máxima reducción histórica hasta un SL mucho más ajustado para evitar grandes pérdidas. Estos son simplemente SL del "peor de los casos" para evitar las grandes caídas de capital o caídas de cuentas que experimentan la mayoría de los EA en el mercado.

Todos los modos funcionan muy bien, pero puedes elegir cuál te resulta más cómodo.





Características:

EA muy fácil de usar. No se necesitan archivos configurados ni configuraciones especiales

Operar con 3 pares que son los más adecuados para el comercio en red: AUDCAD, AUDNZD y NZDCAD

Múltiples formas de determinar el riesgo y limitar las pérdidas

Potencial de crecimiento extremo cuando se usa correctamente

Requisitos de saldo mínimo: 200 $, pero se recomienda 500 $ o más.

Apalancamiento: se recomienda 1/100 o mejor. Es posible a la 1:30, pero sólo en entornos de menor riesgo.

Funciona con cualquier corredor (cobertura para MT5) y no es sensible al diferencial ni al deslizamiento

Se ajusta automáticamente al sufijo del broker (por ejemplo EURUSD.ecn, etc...)



Cómo ejecutar el EA en su cuenta real: Primero, agregue esta URL a las "URL permitidas" en la configuración del asesor experto MT4/MT5 -> https: // www. worldtimeserver.com/

worldtimeserver.com/ (¡elimine todos los espacios!) Abrir un gráfico EURUSD M5

Adjunte el EA al gráfico y habilite "onechartsetup" en la configuración

Elija sus configuraciones de riesgo y configuración de seguridad (explicadas a continuación)

¡Comenzar!

Pruebas retrospectivas: Se recomienda ejecutar los backtests en MT5. (Para una buena calidad de los datos históricos, recomiendo usar el broker Alpari en MT5. Puede usar una cuenta de demostración para eso. Tienen algunos de los datos históricos más confiables) Además, MT5 permite ejecutar todos los pares juntos en 1 prueba, por lo que puede ver mucho mejor los resultados de la cartera cuando se utiliza el tamaño de lote automático. Ejecute la prueba en EURUSD M5 (cuando use OneChartSetup)

Puedes usar "OHLC de 1 minuto" para calidad, ya que el EA solo usa precios de apertura de velas y no todos los ticks.

Habilite OneChartSetup en los parámetros

Al realizar una prueba retrospectiva de los pares individuales (sin OneChartSetup), puede ejecutar uno de los 3 pares utilizando el período de tiempo M1 y "solo precios de apertura".

Tenga en cuenta que el EA NO admite otros pares además de AUDCAD, AUDNZD o NZDCAD. ¡Se recomienda encarecidamente utilizar sólo estos 3!

Establezca su configuración de riesgo (consulte a continuación los diferentes riesgos)

Para MT4: ejecute todos los pares individualmente (no OneChartSetup ya que no funciona en las pruebas retrospectivas de MT4). Se recomienda ejecutar cada tick o usar TDS2 para obtener resultados de backtest más confiables. Si tiene problemas con el backtesting o sus resultados no coinciden con los míos, comuníquese conmigo por mensaje privado para que pueda solucionarlo por usted.

Resumen de parámetros: ShowInfoPanel: habilita el panel de información en el gráfico, mostrando datos comerciales y ganancias/pérdidas.

Ajuste del panel de información: para ajustar el tamaño del panel de información para diferentes resoluciones de pantalla

actualizar el panel de información durante las pruebas retrospectivas: para habilitar el panel de información en las pruebas retrospectivas (más lento)

comentario: comentario para los oficios

MagicNumber: el número mágico utilizado para todas las operaciones

OneChartSetup: habilite OneChartSetup (ejecute todos los pares desde un solo gráfico)

OneChartSetup_Pairs: qué pares ejecutar

enableBuyTrades: permite operaciones de compra

enableSellTrades: permitir operaciones de venta

Max Spread Permitido: spread máximo permitido para la primera operación

use Virtual TP: deshabilite el hardTP y salga en una toma de ganancias virtual

distancia de stoploss: tamaño del stoploss para las operaciones (realmente no se usa para salir ya que hay una pérdida máxima de DD)

Safety SL: Aquí puede establecer en qué DD el EA debe cerrar la red en caso de pérdida, para evitar una pérdida mayor. El "Max DD histórico" se basa en el período 2007-2023.

DD máximo permitido en moneda (por 0,01 lotes): si seleccionó Safety SL en "DD máximo manual", puede establecer el valor aquí. Se basa en 0,01 lotes y se ajustará automáticamente al tamaño del lote en ejecución.

Se basa en 0,01 lotes y se ajustará automáticamente al tamaño del lote en ejecución. DD máximo permitido en %: aquí puede establecer el DD máximo permitido en % del saldo o capital de la cuenta.

Utilice únicamente la reducción del EA para el cálculo: si ejecuta varios EA, se recomienda habilitar esto

AutoLotMode: aquí puede elegir cómo el EA debe calcular el tamaño del lote. "Lotes iniciales" significa un tamaño de lote fijo. las otras opciones se basan en el tamaño de la cuenta

Startlots: establezca el tamaño de lote fijo

Valor de riesgo de tamaño de lote automático: aquí puede establecer qué tan agresivo debe ser el tamaño de lote. El valor "5" es riesgo medio. El valor "10" es un riesgo muy alto. El valor "1" es el riesgo más bajo.

Valor de riesgo de tamaño de lote automático: aquí puede establecer qué tan agresivo debe ser el tamaño de lote. El valor "5" es riesgo medio. El valor "10" es un riesgo muy alto. El valor "1" es el riesgo más bajo.

OnlyUp: evita que el tamaño del lote disminuya después de una pérdida

MaxLotsBroker: establezca el tamaño de lote máximo permitido de su corredor (para calcular el tamaño de lote máximo para la primera operación)



