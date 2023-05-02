LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810

DayTrade Pro アルゴリズムへようこそ! 何年にもわたって市場を研究し、さまざまな戦略をプログラミングしてきた結果、優れた取引システムに必要なすべてを備えたアルゴリズムを見つけました。





この EA は、主要な毎日のサポートとレジスタンス レベルを中心に価格行動を取引します。 価格はこれらの高値と安値に「吸い込まれる」傾向があるため、これらのゾーンで利益が得られます。

このアルゴリズムは、各トレードで SL と TP を使用し、トレーリング ストップロスを使用して収益性の高いトレードを最大化し、負けるトレードを最小化します。

週に約10回の取引が行われます。





EA の実行方法:

EURUSD 日足チャートを開き、パラメーターで「OneChartSetup」を有効にして、ロットサイズを設定するだけです。

低リスクの場合、LotsizeStep = 1000 以上を使用することをお勧めします。

中程度のリスクの場合、LotsizeStep=700 を使用することをお勧めします

高リスクの場合は、LotsizeStep=500 を使用することをお勧めします。

重要: これらの値は USD/EUR アカウントに基づいています。 他のアカウントについては、これらの値をアカウントの通貨に換算してください (これについて質問がある場合は、午後に私に尋ねてください)。





EA をバックテストする方法:

パラメータで「OneChartSetup」を無効にして、M1 時間枠で各ペアを個別に実行します。

ティックの質には「始値のみ」または「コントロール ポイント」を使用します。 EA は、EA が取引を管理する方法の性質上、信頼できるバックテスト結果を得るために「すべてのティック」を必要としません。

もちろん、「すべてのティック」との違いが最小限であることを確認するために自分で確認できます。







推奨最低残高: 400$





パラメータの概要:



MQL5 の売り手の間で奇妙な傾向が見られたので、このテキストも追加する必要がありました。 ここに公正な洞察があります： この EA は、ChatGPT、人間の脳を模倣したニューラル ネットワーク、マーズ スペース シャトルの AI、または売り手が EA の製品ページに掲載している多くの偽の説明のいずれも使用していません。 賢く、聖杯の罠にはまらないように。 そのようなものはありません。 トレーディングボットも直線的に利益を上げることはありません。 したがって、損失のないバックテストは 100% 操作されます。 私は実際のトレーディング戦略を開発しますが、それはある時期には損失も出ます。 私は自分が開発して販売しているものについて正直であり、あなたをだまそうとしているわけではありません。

ShowInfoPanel: チャートでインフォパネルを有効にしますインフォパネル サイズの調整: 高解像度画面の場合、ここでインフォパネルのサイズを大きくできますテスト中にインフォパネルを更新します: バックテストを高速化するために無効にすることをお勧めしますUseOneChartSetup: 単一のチャートからすべてのペアを実行できるようにしますOneChartSetup - > 実行するペア: 実行するすべてのペアを設定します仮想有効期限の使用: ブローカーが未決注文の有効期限を許可しない場合に有効にします 取引のマジックナンバーコメント: 取引に使用するコメントロットサイズ計算方法: 固定のいずれかを選択ロットサイズ (startlots) または自動ロットサイズ (lotsizeStep を使用)スタートロット: 実行する手動の固定ロットサイズLotsizeStep: ロットサイズの増分のステップサイズ (つまり、LotsizeStep=500 はアカウントの 500$ ごとに 0.01lots を意味します)Balance の代わりに Equity を使用します: ロットサイズの計算に使用するOnlyUp: これにより、損失後のロットサイズの減少が防止されます (より迅速な回復のため)。



