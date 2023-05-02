Daytrade Pro Algo
- Experts
- Profalgo Limited
- Versione: 3.60
- Aggiornato: 17 ottobre 2025
- Attivazioni: 10
Benvenuto in DayTrade Pro Algo! Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading:
- È indipendente dal broker
- Si sviluppa indipendente
- Mostra backtest molto stabili utilizzando test di spread variabili reali con facilità, su MT4, MT5, TDS2 e su più broker
- Centinaia di impostazioni diverse danno tutte risultati proficui nei test (ma ovviamente ho selezionato le migliori!)
- Sistema molto robusto -> le impostazioni sono intercambiabili, quindi l'esecuzione di EURUSD con impostazioni da USDJPY sarà comunque redditizia.
- Funziona già su 13 coppie: EURUSD;GBPUSD;USDJPY;AUDUSD;XAUUSD;GBPJPY;USDCAD;EURJPY;EURNZD;EURAUD;NZDUSD;AUDJPY;CHFJPY;
Questo EA negozia l'azione dei prezzi attorno ai principali livelli giornalieri di supporto e resistenza. Il prezzo tende ad essere "risucchiato" in questi alti e bassi, e quindi ci sono profitti da realizzare in quelle zone.
Questo algoritmo utilizza uno SL e un TP su ogni operazione e utilizza anche uno stoploss finale per massimizzare le operazioni redditizie e ridurre al minimo le operazioni perdenti.
Negozierà circa 10 scambi a settimana.
Come eseguire l'EA:
Basta aprire un grafico giornaliero EURUSD, abilitare "OneChartSetup" nei parametri e impostare la dimensione del lotto.
Per un rischio basso, consiglio di utilizzare LotsizeStep = 1000 o superiore.
Per il rischio medio, consiglio di utilizzare LotsizeStep=700
Per High Risk, consiglio di utilizzare LotsizeStep=500.
Importante: questi valori si basano su conti USD/EUR. Per altri account, converti questi valori nella valuta del tuo account (chiedimi in pm se hai domande in merito)
Come eseguire il backtest dell'EA:
Esegui su ciascuna coppia separatamente, timeframe M1 con "OneChartSetup" disabilitato nei parametri.
Usa "solo prezzi aperti" o "punti di controllo" per tickquality. L'EA non ha bisogno di "ogni tick" per ottenere risultati di backtest affidabili, a causa della natura del modo in cui l'EA gestisce le negoziazioni.
Ovviamente puoi controllare te stesso per vedere che la differenza con "ogni segno di spunta" è minima.
Saldo minimo consigliato: 400$
Panoramica dei parametri:ShowInfoPanel: abilita l'infopanel sul grafico
Regolazione delle dimensioni dell'infopanel: per schermi ad alta risoluzione puoi aumentare la dimensione dell'infopanel qui
aggiorna l'infopanel durante il test: si consiglia di disabilitare per un backtesting più veloce
UseOneChartSetup: abilita l'esecuzione di tutte le coppie da un singolo grafico
OneChartSetup - > coppie da eseguire: imposta tutte le coppie che vuoi eseguire
Usa Scadenza Virtuale: attiva se il tuo broker non consente la data di scadenza sugli ordini in sospeso Commento
Magicnumber
per le negoziazioni: il commento da utilizzare sulle tue negoziazioni
Metodo di calcolo della dimensione del lotto: scegli uno fisso lotsize (startlots) o lotsize automatico (utilizzando lotsizeStep)
Startlots: la dimensione del lotto fissa manuale che si desidera eseguire
LotsizeStep: lo stepsize per gli incrementi della dimensione del lotto (quindi LotsizeStep=500 significa 0,01 lotti per ogni 500$ nel conto)
Usa Equity invece di Balance: quale utilizzare per i calcoli della dimensione del lotto
OnlyUp: questo impedirà la diminuzione della dimensione del lotto dopo le perdite (per un recupero più rapido)
Ho dovuto aggiungere anche questo testo dopo aver visto una strana tendenza tra i venditori su MQL5. Ecco una giusta intuizione:
Questo EA non utilizza ChatGPT, reti neurali che imitano il cervello umano, l'intelligenza artificiale di Mars Space Shuttle o qualsiasi altra delle tante descrizioni false che i venditori stanno inserendo nella pagina del prodotto del loro EA.
Sii intelligente, non cadere nelle trappole del Santo Graal. Non ci sono cose del genere.
Anche i robot di trading non realizzano profitti in linea retta. Quindi i backtest senza perdite vengono manipolati al 100%.
Sviluppo strategie di trading reali, che in alcuni periodi faranno anche una perdita. Sono onesto su ciò che sviluppo e vendo e non sto cercando di ingannarti.
