Benvenuto in DayTrade Pro Algo! Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading:





Questo EA negozia l'azione dei prezzi attorno ai principali livelli giornalieri di supporto e resistenza. Il prezzo tende ad essere "risucchiato" in questi alti e bassi, e quindi ci sono profitti da realizzare in quelle zone.

Questo algoritmo utilizza uno SL e un TP su ogni operazione e utilizza anche uno stoploss finale per massimizzare le operazioni redditizie e ridurre al minimo le operazioni perdenti.

Negozierà circa 10 scambi a settimana.





Come eseguire l'EA:

Basta aprire un grafico giornaliero EURUSD, abilitare "OneChartSetup" nei parametri e impostare la dimensione del lotto.

Per un rischio basso, consiglio di utilizzare LotsizeStep = 1000 o superiore.

Per il rischio medio, consiglio di utilizzare LotsizeStep=700

Per High Risk, consiglio di utilizzare LotsizeStep=500.

Importante: questi valori si basano su conti USD/EUR. Per altri account, converti questi valori nella valuta del tuo account (chiedimi in pm se hai domande in merito)





Come eseguire il backtest dell'EA:

Esegui su ciascuna coppia separatamente, timeframe M1 con "OneChartSetup" disabilitato nei parametri.

Usa "solo prezzi aperti" o "punti di controllo" per tickquality. L'EA non ha bisogno di "ogni tick" per ottenere risultati di backtest affidabili, a causa della natura del modo in cui l'EA gestisce le negoziazioni.

Ovviamente puoi controllare te stesso per vedere che la differenza con "ogni segno di spunta" è minima.







Saldo minimo consigliato: 400$





Ho dovuto aggiungere anche questo testo dopo aver visto una strana tendenza tra i venditori su MQL5. Ecco una giusta intuizione: Questo EA non utilizza ChatGPT, reti neurali che imitano il cervello umano, l'intelligenza artificiale di Mars Space Shuttle o qualsiasi altra delle tante descrizioni false che i venditori stanno inserendo nella pagina del prodotto del loro EA. Sii intelligente, non cadere nelle trappole del Santo Graal. Non ci sono cose del genere. Anche i robot di trading non realizzano profitti in linea retta. Quindi i backtest senza perdite vengono manipolati al 100%. Sviluppo strategie di trading reali, che in alcuni periodi faranno anche una perdita. Sono onesto su ciò che sviluppo e vendo e non sto cercando di ingannarti.

ShowInfoPanel: abilita l'infopanel sul graficoRegolazione delle dimensioni dell'infopanel: per schermi ad alta risoluzione puoi aumentare la dimensione dell'infopanel quiaggiorna l'infopanel durante il test: si consiglia di disabilitare per un backtesting più veloceUseOneChartSetup: abilita l'esecuzione di tutte le coppie da un singolo graficoOneChartSetup - > coppie da eseguire: imposta tutte le coppie che vuoi eseguireUsa Scadenza Virtuale: attiva se il tuo broker non consente la data di scadenza sugli ordini in sospeso CommentoMagicnumberper le negoziazioni: il commento da utilizzare sulle tue negoziazioniMetodo di calcolo della dimensione del lotto: scegli uno fisso lotsize (startlots) o lotsize automatico (utilizzando lotsizeStep)Startlots: la dimensione del lotto fissa manuale che si desidera eseguireLotsizeStep: lo stepsize per gli incrementi della dimensione del lotto (quindi LotsizeStep=500 significa 0,01 lotti per ogni 500$ nel conto)Usa Equity invece di Balance: quale utilizzare per i calcoli della dimensione del lottoOnlyUp: questo impedirà la diminuzione della dimensione del lotto dopo le perdite (per un recupero più rapido)