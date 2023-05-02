Daytrade Pro Algo

Benvenuto in DayTrade Pro Algo!  Dopo anni di studio dei mercati e programmazione di diverse strategie, ho trovato un algoritmo che ha tutto ciò di cui ha bisogno un buon sistema di trading:

  • È indipendente dal broker
  • Si sviluppa indipendente
  • Mostra backtest molto stabili utilizzando test di spread variabili reali con facilità, su MT4, MT5, TDS2 e su più broker
  • Centinaia di impostazioni diverse danno tutte risultati proficui nei test (ma ovviamente ho selezionato le migliori!)
  • Sistema molto robusto -> le impostazioni sono intercambiabili, quindi l'esecuzione di EURUSD con impostazioni da USDJPY sarà comunque redditizia.  
  • Funziona già su 13 coppie: EURUSD;GBPUSD;USDJPY;AUDUSD;XAUUSD;GBPJPY;USDCAD;EURJPY;EURNZD;EURAUD;NZDUSD;AUDJPY;CHFJPY;


Questo EA negozia l'azione dei prezzi attorno ai principali livelli giornalieri di supporto e resistenza.  Il prezzo tende ad essere "risucchiato" in questi alti e bassi, e quindi ci sono profitti da realizzare in quelle zone.

Questo algoritmo utilizza uno SL e un TP su ogni operazione e utilizza anche uno stoploss finale per massimizzare le operazioni redditizie e ridurre al minimo le operazioni perdenti.  

Negozierà circa 10 scambi a settimana.


Come eseguire l'EA:

Basta aprire un grafico giornaliero EURUSD, abilitare "OneChartSetup" nei parametri e impostare la dimensione del lotto.

Per un rischio basso, consiglio di utilizzare LotsizeStep = 1000 o superiore.

Per il rischio medio, consiglio di utilizzare LotsizeStep=700

Per High Risk, consiglio di utilizzare LotsizeStep=500.

Importante:  questi valori si basano su conti USD/EUR.  Per altri account, converti questi valori nella valuta del tuo account (chiedimi in pm se hai domande in merito)


Come eseguire il backtest dell'EA:

Esegui su ciascuna coppia separatamente, timeframe M1 con "OneChartSetup" disabilitato nei parametri.

Usa "solo prezzi aperti" o "punti di controllo" per tickquality.  L'EA non ha bisogno di "ogni tick" per ottenere risultati di backtest affidabili, a causa della natura del modo in cui l'EA gestisce le negoziazioni.

Ovviamente puoi controllare te stesso per vedere che la differenza con "ogni segno di spunta" è minima.


Saldo minimo consigliato:  400$


Panoramica dei parametri:

ShowInfoPanel: abilita l'infopanel sul grafico
Regolazione delle dimensioni dell'infopanel: per schermi ad alta risoluzione puoi aumentare la dimensione dell'infopanel qui
aggiorna l'infopanel durante il test: si consiglia di disabilitare per un backtesting più veloce
UseOneChartSetup: abilita l'esecuzione di tutte le coppie da un singolo grafico
OneChartSetup - > coppie da eseguire: imposta tutte le coppie che vuoi eseguire
Usa Scadenza Virtuale: attiva se il tuo broker non consente la data di scadenza sugli ordini in sospeso Commento
Magicnumber
per le negoziazioni: il commento da utilizzare sulle tue negoziazioni
Metodo di calcolo della dimensione del lotto: scegli uno fisso lotsize (startlots) o lotsize automatico (utilizzando lotsizeStep)
Startlots: la dimensione del lotto fissa manuale che si desidera eseguire
LotsizeStep: lo stepsize per gli incrementi della dimensione del lotto (quindi LotsizeStep=500 significa 0,01 lotti per ogni 500$ nel conto)
Usa Equity invece di Balance: quale utilizzare per i calcoli della dimensione del lotto
OnlyUp: questo impedirà la diminuzione della dimensione del lotto dopo le perdite (per un recupero più rapido)


    Ho dovuto aggiungere anche questo testo dopo aver visto una strana tendenza tra i venditori su MQL5.  Ecco una giusta intuizione:

    Questo EA non utilizza ChatGPT, reti neurali che imitano il cervello umano, l'intelligenza artificiale di Mars Space Shuttle o qualsiasi altra delle tante descrizioni false che i venditori stanno inserendo nella pagina del prodotto del loro EA. 

    Sii intelligente, non cadere nelle trappole del Santo Graal.  Non ci sono cose del genere.

    Anche i robot di trading non realizzano profitti in linea retta.  Quindi i backtest senza perdite vengono manipolati al 100%.

    Sviluppo strategie di trading reali, che in alcuni periodi faranno anche una perdita.  Sono onesto su ciò che sviluppo e vendo e non sto cercando di ingannarti.


    Recensioni 6
    igivaka
    68
    igivaka 2024.04.27 23:41 
     

    Wim is a great developer. All his EAs have sound logic and work well on live accounts. Everything (including DD) is scalable. Your questions wont wait at all to be answered. All the best.

    kieran222
    151
    kieran222 2024.03.25 15:52 
     

    This EA is kind of a slow and steady EA, it won't deliver the big quick gains that some EA's will but it also doesn't have the big risk of some EA's. It will provide great diversity and slow steady gains with low DD. This is a great addition to any portfolio

    Trade2222
    1237
    Trade2222 2024.02.03 18:52 
     

    Start Live, , , , , 3 Month come more info,, :)

