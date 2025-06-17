Dynamic Pips MT4

5

✨✨✨ ¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026? 🎄🎄🎄

🔥 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas.

🔥 Y eso no es todo:

  • Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes.

  • 10% de descuento extra si ya eres cliente.

¡Date prisa!
Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero.

📩 Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un mensaje.


  • El segundo mandato de Trump ha reavivado una ola de políticas comerciales agresivas, comenzando con el regreso de aranceles generalizados que sacuden los mercados globales.
  • La tensión en Medio Oriente ha aumentado — recientemente entre Israel e Irán — lo cual podría estar influyendo en el aumento de los precios del petróleo.
  • La guerra entre Rusia y Ucrania continúa sin una solución a la vista, alimentando la inestabilidad geopolítica global.
  • El nacionalismo económico está en aumento, mientras que la cooperación internacional se está desmoronando.
  • Las cadenas de suministro siguen siendo frágiles, y las presiones inflacionarias están aumentando en las principales economías.

Los mercados financieros son ahora más vulnerables e impredecibles que nunca. ¿Realmente has preparado tu estrategia de trading para esta nueva realidad?

Para navegar estos tiempos turbulentos, los traders necesitan algo más que estrategias tradicionales.
 Necesitas un sistema que no dependa exclusivamente de grandes movimientos en unos pocos pares de divisas, sino que capture beneficios consistentes en una amplia gama de oportunidades. También necesitas una mejor protección del capital, que pueda cortar las pérdidas inteligentemente cuando el análisis inicial falla.
Y sobre todo, necesitas la flexibilidad total para personalizar la estrategia según tu estilo y tolerancia al riesgo.

Dynamic Pips EA fue diseñado específicamente para ayudar a los traders a prosperar en mercados volátiles e inciertos.
Ofrece una solución integral basada en tres pilares clave:
diversificación, protección del capital y personalización profunda.
1. Diversificación a través del trading multimoneda:
En lugar de concentrar el riesgo en pocos pares, Dynamic Pips EA opera activamente en más de 10 pares principales y secundarios de divisas.
Esta cobertura amplia del mercado aumenta las oportunidades de entrada y reduce la dependencia de un solo movimiento.
Durante períodos de inestabilidad global — cuando la moneda de una región puede verse afectada por decisiones políticas, sanciones o noticias económicas — esta diversificación ayuda a estabilizar el rendimiento y detectar ganancias en mercados más sólidos o con tendencias claras.
2. Sistema inteligente de stop-loss por grupo para un mejor control del riesgo:
Dynamic Pips EA incorpora un sistema único de stop-loss por grupo basado en pips, que cierra todas las operaciones de un grupo cuando se alcanza un umbral de pérdida predefinido. Esto previene pérdidas excesivas y protege tu capital cuando el escenario de mercado original ya no es válido. El sistema está adaptado a la volatilidad y comportamiento específico de cada par de divisas.

3. Flexibilidad total gracias a la personalización avanzada:

Cada trader tiene un enfoque distinto hacia el riesgo, los pares preferidos, la gestión de operaciones y la estrategia general. Dynamic Pips EA te brinda control total sobre sus parámetros internos: desde la confiabilidad de señales y frecuencia de operaciones hasta la exposición por par y dirección de las operaciones. Ya sea que seas un trader conservador enfocado en la preservación del capital o un scalper de alta frecuencia, el EA se puede ajustar finamente para reflejar tu filosofía de trading.
Estas tres características conforman una herramienta sólida, adaptable y centrada en el trader — ayudándote a anticiparte a la incertidumbre del mercado en lugar de ser sorprendido por ella.


Consulta la guía de instalación y parámetros de entrada de Dynamic Pips EA aquí: Dynamic Pips Input & Installation Guide 

Archivo de configuración de Dynamic Pips EA disponible aquí: Dynamic Pips EA Settings File 

Versión para MT5: MT5

Otros productos y rendimiento en vivo: Live signals


Especificaciones

 Nombre

 Dynamic Pips

 Versión

 2.1

 Plataforma

 MT4, MT5

 Estrategias de trading

 Momentum, zonas de oferta y demanda, retroceso de Fibonacci, inteligencia artificial

 Pares recomendados

 AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF,   EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

 Time-frame

 M5

 EA de símbolo único

 Sí. Un gráfico por cada símbolo

 Takeprofit

 Sí. Con trailing

 Stoploss

 Sí. Fijo

 Grid

 Opcional

 Martingale

 Opcional

 Gestión de riesgo

 1. etener entradas / cerrar todas las posiciones al alcanzar el límite de drawdown
 2. Stop-loss por grupo cuando la suposición inicial falla
 Control total  Filtros de señal, frecuencia de operaciones, dirección, gap, TP, SL, volumen, distribución de riesgo, cierre, y más


Capital mínimo recomendado para usar el EA: $1000.

Sugerencias de portafolio según el tamaño de la cuenta:

  • $1000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD

  • $1500: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD

  • $2000: AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP

  • $2500 o más: Todos los 11 pares compatibles — AUDCAD, NZDCAD, AUDNZD, AUDUSD, NZDUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, CADCHF, NZDCHF

Estas son recomendaciones de arranque rápido basadas en los archivos preconfigurados disponibles en: "Dynamic Pips EA: Installation File".


Descargo de responsabilidad

Las cifras de rendimiento y los resultados esperados presentados se derivan de una investigación de Anti-overfitting basada en datos de ticks de terceros (Tick Data Suite y Tickstory) para el período 2010–2023, bajo el supuesto de que las características del mercado pasadas continuarán total o parcialmente en el futuro.

Los resultados de backtest se proporcionan únicamente con fines ilustrativos para demostrar el comportamiento de la estrategia de trading y no deben considerarse como una garantía, indicación o base fiable de ningún rendimiento, rentabilidad o nivel de riesgo futuros.

Si tienes preguntas o comentarios sobre Dynamic Pips EA, no dudes en enviarme un mensaje privado. 

Comentarios 2
Petr Tesnar
563
Petr Tesnar 2025.07.01 08:07 
 

In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇

Productos recomendados
Two hearts zone trading EA by VUK
Vajahat Ullah Khan
Asesores Expertos
Presentamos el Two Hearts Zone Trading EA de VUK (Mejor aplicar en quiebres, zonas de oferta y demanda, reversals, etc.) - la herramienta definitiva para los entusiastas del trading ZONE. Este potente robot de trading está diseñado para mejorar tu experiencia de trading, proporcionando soporte automatizado en la aplicación de la estrategia de trading ZONE. Con Two Hearts Zone Trading EA, los traders pueden participar en el trading ZONE con precisión y eficiencia sin esfuerzo. Ya seas un trader e
Triangular EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
1 (1)
Asesores Expertos
Nota: MT4 Backtest no puede probar EAs que operan con varios símbolos simultáneamente. Para backtest uso MT5 versiones descargar aquí . Importante : Este es un EA de arbitraje y puede no funcionar en todas las cuentas. Se recomienda seguir el proceso de prueba descrito en las capturas de pantalla del producto. Si usted no está familiarizado con el comercio de arbitraje, se recomienda utilizar nuestros otros robots comerciales . Estrategia : EA colocará operaciones basadas en la estrategia d
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Asesores Expertos
MetaProfitX utiliza una estrategia única en la que continuamente scalping pequeñas operaciones rentables. MetaProfitX se destaca de otros asesores expertos debido a su notable enfoque en el manejo de operaciones perdedoras. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan únicamente en órdenes Stop Loss para limitar las pérdidas, MetaProfitX emplea una sofisticada técnica para gestionar las posiciones perdedoras, operando como una cesta, cerrando todas a la vez con un pequeño beneficio. E
Insight AInvestor 4
Oleksii Ferbei
Asesores Expertos
Inversor Insight: Bot avanzado para operar con múltiples divisas Introducción En el vertiginoso mundo del mercado de divisas, contar con las herramientas adecuadas puede mejorar significativamente su experiencia de negociación. Insight Invest or es un avanzado robot de negociación multidivisa diseñado para automatizar y optimizar sus operaciones de negociación. Este asesor experto emplea algoritmos modernos para analizar las condiciones del mercado y ejecutar las operaciones, con el objetivo de
Gold4Money
Gurkamal Singh
Asesores Expertos
This product is specially designed for serious traders who want to earn  stable and passive income .This will not provide 100 % percent profit. There are some months in which it gave losses but that losses are not as big as profits . Try this strategy yourself first and then apply it in real account . Gold4money es un experto que ayuda a ganar dinero fácilmente con un riesgo mínimo, ya que ofrece una ganancia máxima con un riesgo mínimo de solo el 2% del dinero. La configuración de esta estrateg
Gemini Trump
Jingzhi Wang
Asesores Expertos
Gemini Trump EA representa un sofisticado avance en los sistemas de trading de rejilla. A diferencia de los métodos tradicionales que se basan en ajustar el sistema a los datos históricos, Gemini Trump EA está diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado, aprovechando la auténtica dinámica del mercado. Gemini cuenta con una impresionante gama de características diseñadas para la comodidad y el rendimiento. Con su configuración de un gráfico, puede operar con todos los símbol
Rush EA
Mislav Nikolic
Asesores Expertos
PROMOCIÓN ESPECIAL DE LANZAMIENTO Sólo queda 1 a 779$. El precio final será de 979 NUEVO: Alquile Rush durante 1 año y reciba: - HETZNER SERVER GRATIS - Valor 348 EUR - Windows 10 preinstalado y MT4/MT5 Imagina poder subir tu cuenta en solo 2 años más de un 200% con un robot que ya ha demostrado ser estable y rentable. Sí, ¡ya probado ! Sin falsos resultados de backtest manipulados, ni resultados en vivo con Photoshop. ¿Qué significa eso exactamente? Eso significa que usted obtiene lo que ve.
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Número limitado de copias disponibles al precio actual Precio final: 990$ NUEVO: ¡obtenga 1 EA gratis!   (para 2 cuentas comerciales) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files ¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!   Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading: Es c
BitcoinRobotTradingEA
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
Presentamos mi nuevo Asesor Experto BitcoinRobotTradingEA. Este Asesor Experto utiliza el concepto de seguimiento de tendencias para realizar análisis de mercado, optimizando así toda la configuración de la operación según la tendencia. Analiza las tendencias del mercado con precisión al ingresar transacciones y también considera la zona de bloque de órdenes, así como el flujo de órdenes, lo que aumenta la precisión del análisis. Por ello, se considera uno de los mejores productos del mercado f
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Asesores Expertos
Presentación de News scalp: El principal asesor experto en scalping de noticias y arbitraje En el ámbito del mercado de divisas, aprovechar las oportunidades fugaces en medio de las turbulencias del mercado exige precisión y velocidad. Introduzca News scalp, el pináculo de los Asesores Expertos (EAs) de scalping de noticias diseñado para sobresalir en la arena de alto riesgo de las operaciones impulsadas por las noticias. Con sus innovadoras características, diseñadas específicamente para estr
ZeroEmotion
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El scalper de tendencia se basa en los micropatrones cabeza-hombro y en el índice de fuerza relativa. El algoritmo único del asesor determina las direcciones más posibles del movimiento de los precios, se calculan los falsos impulsos y la fuerza del movimiento. Cada posición tiene un stop loss y un take profit. No se utilizan métodos de negociación peligrosos. Se recomienda utilizar el asesor con la configuración predeterminada en los siguientes instrumentos de negociación (marco de tiempo d
TPS DynamicFX Pro
Gopal Goswami
Asesores Expertos
TPS DynamicFX Pro EA: Revolucionando el trading en Forex con la precisión de la IA Descubra el futuro del mercado de divisas con el EA TPS DynamicFX Pro, un innovador asesor experto meticulosamente diseñado para navegar por las complejidades de los mercados financieros con una precisión y eficiencia inigualables. Aprovechando el poder de la inteligencia artificial avanzada, este EA es la herramienta definitiva tanto para los operadores principiantes que buscan ganancias consistentes y profesiona
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Vegor
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El asesor trabaja sobre la base de una estrategia para determinar las condiciones de calma y volatilidad del mercado, así como las fases de redistribución de la actividad de negociación. En los momentos de mayor volatilidad, el asesor analiza el comportamiento similar de los precios (patrones) en el pasado reciente, y si se encuentran coincidencias (el número de coincidencias lo configura el usuario en el parámetro Precisión de la estrategia), el asesor decide comenzar a operar. El Asesor no u
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Trend thrreecoins
Chunwei Guan
Asesores Expertos
El triángulo de tendencia es bastante complejo. Es una cobertura entre dos divisas directas y una divisa cruzada, o entre dos divisas cruzadas. A menudo, los operadores se ven afectados por factores externos y no pueden ejecutarlo estrictamente, lo que provoca pérdidas. Tras un gran número de análisis estadísticos de datos y un estricto cálculo de demostración científica, el sistema puede lograr beneficios estables a través de muchos años de verificación de transacciones reales. Se espera que lo
Carry Expo Ai Robot
Nirundorn Promphao
Asesores Expertos
Sólo apoyaré a mi cliente. สำหรับลูกค้า Llevar Expo Ai Robot con TF actual, Auto Trading, Gráfico actual, Cualquier Par de Activos, Cualquier Brokers ubicados tiempo GMT + 0, UTC + 0, como Exness broker Puede recuperarse con martingala de nivel y comparar la dirección de ganancia y pérdida de la posición. Nivel 2 Pasos Martingala y Cobertura Duos posición (Largo y Corto), No más indicador. Para martingala paso se puede establecer a través de su administración del dinero y el comercio de frecuenc
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a l
Gold Bullion
Armin Heshmat
Asesores Expertos
Gold Bullion EA es VIP , Fue desarrollado por el equipo ENZOFXEA en Alemania con los comerciantes experimentados con más de 15 años de experiencia comercial.los indicadores utilizados en expertos no tienen nada que ver con los indicadores estándar en el mercado y se derivan por completo de la estrategia. Todas las operaciones tienen StopLoss siempre detrás de la orden Un experto basado en (GOLD , XAUUSD ) Este Experto es Day Trader y estrategia Breakout NOTA La configuración por defecto de EA e
Firemen
Tao He
Asesores Expertos
En el siempre cambiante mercado de divisas, los tres pares de divisas AUDCAD, AUDNZD y NZDCAD siempre han sido el centro de atención de los inversores debido a sus características únicas de mercado. Se ven profundamente afectados por múltiples factores, como los precios de las materias primas, los datos económicos y el sentimiento de riesgo global. La volatilidad contiene tanto oportunidades como riesgos ocultos. Y una gestión razonable de las posiciones es la clave para avanzar con paso firme
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Jet Punch es otro de los mejores asesores expertos para MT4, puede ayudarle a ganar dinero mientras duerme entrando y saliendo automáticamente de las operaciones. Opera abriendo operaciones cada día y cerrándolas en el momento adecuado para asegurar que siempre obtenga beneficios. El software es muy sencillo y puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados. Jet Punch fue probado y ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y comisión aproximada a la
RegressionExpert
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto funciona sobre la base de cambios ondulatorios en los movimientos de los precios. El canal de regresión dinámico le permite predecir con exactitud el movimiento del precio a corto plazo. El Asesor Experto utiliza el indicador en sus operaciones: https: // www.mql5.com/en/market/product/64252 Instrumentos de negociación (TF 5m): GBPUSD, EURUSD, USDJPY. El Asesor Experto ha sido probado con éxito con cotizaciones de calidad del 99%, spread flotante y ping aleatorio desde 2003
TradeButterfly
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El asesor de operaciones MT4 calcula las formas de Mariposa Gartley formadas y toma una decisión al inicio de la negociación. "Butterfly Gartley" - una de las figuras de análisis gráfico, popularizada por el analista técnico Larry Pesavento, tomada de la publicación del autor "Profit in the stock market", publicada a mediados de los años treinta. Hasta la fecha, hay 12 básicos "patrones de Gartley" - figuras gráficas con la construcción, basada en la aplicación de los niveles de Fibonacci y ra
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
El Asesor Experto MT4 Gold Angel está diseñado para el comercio automatizado de oro en la plataforma MetaTrader 4, proporcionando a los operadores herramientas y estrategias únicas para lograr el máximo beneficio. Utilizando complejos algoritmos para analizar los datos del mercado, este asesor es capaz de identificar puntos de entrada y salida rentables, lo que reduce significativamente los riesgos y aumenta las posibilidades de éxito de las operaciones. la lista completa para su comodidad está
Team Trading Eur Aud Nzd Jpy
Hulya Cinar
Asesores Expertos
Team Trading System se basa en la lógica de las estrategias de órdenes y estrategias de toma de beneficios que trabajan en equipo. En general, EA consta de dos partes como estrategias y sección de toma de beneficios. La sección de estrategias son estrategias especiales que creamos para los símbolos. Las estrategias continúan abriendo órdenes de compra y venta independientemente. Takeprofits cierra las órdenes que se abren trabajando en equipo. La lógica de Take Profits es que las órdenes rentab
The Full Control
Anatoliy Ryzhakov
Asesores Expertos
El Full Control es un Asesor Experto multidivisa totalmente automatizado, que aplica un análisis del mercado basado en indicadores utilizando "Estocástico", "Ichimoku" y "Volúmenes". Opera en el marco temporal M1 utilizando una orden a la vez. El EA utiliza el sistema Martingale. Principio de funcionamiento del Asesor Experto Cuando se detectan condiciones de compra o venta basadas en los indicadores Estocástico, Ichimoku y Volúmenes, el EA abre la primera orden con el lote inicial (igual a Sta
Super VIP EA1
Tran Cao Cho
Asesores Expertos
Hola a todos los inversores. La mayoría de ustedes no saben cómo operar en este mercado financiero. Por lo que yo sé el 95% de los participantes del mercado perderá. Hoy quiero presentarles un EA, que opera en los principios de la gestión del capital y el equilibrio de precios. EA negocia varios pares de divisas al mismo tiempo para aumentar los beneficios al tiempo que reduce el riesgo de la cuenta. El EA trabaja y da ordenes 24/5 para que no pierda la oportunidad. Si es posible, uselo para una
Promex MT4
Evgeniia Terekhova
5 (1)
Asesores Expertos
Promex es un asesor único que Opera con una fuerte desviación del precio del valor normal. Al abrir operaciones en un momento en que es muy probable que se mueva en la dirección opuesta, el asesor de Promex la acompaña con una corta parada final, recogiendo así un pequeño beneficio del mercado, pero con una probabilidad del 95%. Requisitos de la cuenta comercial.  Tipo de cuenta: ECN y RAW  Apalancamiento: 1:30 y más  Depósito mínimo: 100 USD  Spread de EURUSD: hasta 6 pips Prop firm allowed.
Los compradores de este producto también adquieren
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
"MM 3.0 FLIP CODEPRO ESTÁ DISEÑADO PARA MULTIPLICAR SU CAPITAL HASTA 300 VECES O MÁS A LA SEMANA EN PEQUEÑAS CUENTAS UTILIZANDO 1:UNLIMITED ESTE POTENTE ROBOT DE COMERCIO PUEDE CONVERTIR PEQUEÑAS INVERSIONES EN ENORMES RENDIMIENTOS EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO" "CON SÓLO $ 100 PARA LA RESISTENCIA QUE TIENE EL POTENCIAL DE GENERAR $ 30 000 + EN UNA SOLA SEMANA....BASADO EN NUESTRA EXPERIENCIA CONSTANTE GANANCIAS CONSISTENTES DENTRO DE 7 DÍAS DE NEGOCIACIÓN DAYSARE ALCANZABLE" "N
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡CUIDADO con el SCAM! SCIPIO GOLD BOT sólo es distribuido por MQL5.com. Atención: no se trata de un BOT comercial, sino profesional. La distribución está limitada a 100 copias en total, y el precio puede aumentar sin previo aviso. Esta es la versión MT4, la versión Mt5 está aquí: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER deba introducir + sólo abre una operación a la vez + siempre utiliza
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
️ THREE LITTLE BIRDS EA: Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito. ️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN. Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:   proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel. Combina   tres poderosas estrategias   en perfecta sincronización: Cuadrícula de pérdidas con Martingala
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT4 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes . Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Robot Bitcoin emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Asesores Expertos
El mejor robot de trading de petróleo del mundo. El Robot de Petróleo Crudo es el indiscutible robot de trading de primer nivel diseñado para el XTIUSD o cualquier instrumento de crudo ofrecido por su broker. No se trata de un algoritmo genérico, sino de un sistema altamente especializado construido exclusivamente para el mercado del crudo, utilizando tecnologías únicas no disponibles en ningún otro robot de trading. Crude Oil Robot está equipado con características exclusivas adaptadas específ
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
"M1 Gold Scalper" es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente con oro (XAUUSD) en el marco temporal M1, realizando muchas operaciones diarias. Trabaja con tamaños de lote muy razonables, consistentes con una verdadera estrategia de scalping. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Esta estrategia está diseñada para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio del oro, utilizando micro tendencias e impulsos a corto
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Asesores Expertos
️ Hedging Forex EA1 - Control Inteligente del Riesgo con ATR y Estrategia de Cobertura Ahora con características mejoradas y guía de prueba de estrategia virtual --- Visión general Hedging Forex EA1 es un Asesor Experto inteligente con control de riesgo diseñado para pares de divisas volátiles que utilizan una estrategia de cobertura. Este EA proporciona un control avanzado sobre el tamaño de la posición, el momento de la operación y las estrategias Take Profit con integración ATR. S
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Asesores Expertos
COMPROBAR LA SECCIÓN DE COMENTARIOS PARA LOS PARÁMETROS DE BACKTESTING.. El ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO La ChimeraFxTool Mejor EA para Prop Firms (MFF/FTMO) - No Martingale - No Grid - No Hedging Mejor Gestión de Riesgo - Límite de Pérdida Diario - Stop loss y protecciones TP Mejor Factor de Ganancia - Protección de Bloqueo de Ganancia Máxima Diaria - Protección de Bloqueo de Ganancia Mensual Mejor Precisión de Señal - Mejores patrones de velas - Mejor respuesta tempo
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Asesores Expertos
Real Miner EA es un robot inteligente detector de tendencias que utiliza avanzadas teorías matemáticas y estadísticas. Los filtros de entrada tienen potentes y avanzadas correcciones en los puntos de entrada. Todas las operaciones son impulsadas por TP/SL para controlar el riesgo de la cuenta. También algunos algoritmos inteligentes insertados dentro de la EA para ajustar algunos parámetros basados en los símbolos seleccionados y el marco de tiempo de forma automática. Así que el uso de la EA es
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Asesores Expertos
Exorcist Bot es un asesor multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. - El funcionamiento del robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de construcción de una parrilla de negociación. - Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, limitación interna del tiempo de negociación. - Construcción de una red de trading teniendo en cuenta importantes niveles internos. - Posi
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Presentamos Trade Vantage : Analista Profesional de Mercados Trade Vantage es una herramienta analítica altamente eficaz que utiliza un algoritmo especializado para operar en los mercados Forex y de criptomonedas. Su principio de funcionamiento se basa en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo determinado, identificando la fuerza y la amplitud de los movimientos de los precios mediante un sistema de indicación único. Cuando una tendencia pierde fuerza y cambia de dirección, e
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Asesores Expertos
Trillion Pips GridX EA - Asesor Experto de Cuadrícula y Cobertura Trillion Pips GridX EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que utiliza la gestión de operaciones de cuadrícula, escalado progresivo de lotes y lógica de cobertura opcional para gestionar operaciones en diversas condiciones de mercado. Este EA está destinado a operadores experimentados que entienden plenamente los riesgos asociados con la cuadrícula y los sistemas de comercio de estilo martingala. Visión
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Asesores Expertos
MATrader QuickScalper – Scalping preciso impulsado por el núcleo MATrader MATrader QuickScalper es un Expert Advisor de scalping desarrollado por Marc Albrecht Trading, creado como una estrategia independiente junto al conocido MATrader AI. Mientras MATrader AI se enfoca en ciclos adaptativos y movimientos de mayor amplitud, MATrader QuickScalper está diseñado para ejecución rápida, operaciones cortas y entradas limpias de scalping . Este EA lleva el nombre MATrader porque se basa en la misma
Trend King EA
Frank Paetsch
Asesores Expertos
Trend King (MT4) - v4.4 AO EA Adaptativo de Retroceso de Tendencia con AO Baseline Snap, Mapeo 3-EMA y Salidas Híbridas ¿Qué es Trend King? Trend King es un EA profesional de retroceso de tendencia que combina un modelo de régimen 3-EMA limpio con un núcleo de Optimización Adaptativa (AO) . La AO aprende la volatilidad del mercado a través de percentiles y ajusta su línea de base a las condiciones del símbolo/marco de tiempo, luego asigna el rigor de entrada, las paradas y las salidas en tor
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La estrategia del Asesor Experto en trading se basa en una de las señales de análisis técnico más potentes: la Pin Bar. A la hora de determinar esta figura, el experto en trading estudia la situación actual del mercado y, si se da una combinación de ciertos factores, comienza a trabajar. Se recomienda empezar a trabajar con un lote de negociación pequeño . A medida que se familiarice con el trabajo de un experto, el lote de negociación puede aumentarse (utilice la gestión monetaria) hasta un
SAR Expert Advisor
Dian Wahyudi
Asesores Expertos
SAR Expert Advisor trabaja automáticamente 24 horas de lunes a viernes y utiliza VPS para que el robot trabaje 24 horas de lunes a viernes y así obtener los máximos resultados de trading. Este ea utiliza estrategias de Scalping , Trend y Trailing Stop. Este sistema utiliza el indicador Parabolic SAR para abrir posiciones. Cuenta Real Saldo mínimo requerido : $100 usar cuenta cent, depositar $500 usar cuenta cent, depositar $1000 usar cuenta micro El Asesor Experto SAR funciona para esto: Pares d
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Gold Lady para el comercio de oro en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) es un sistema de comercio automatizado diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD). Estos asesores suelen utilizar algoritmos para ejecutar operaciones basadas en análisis técnicos y otros datos del mercado. La lista completa para su comodidad está disponible en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. El asesor emplea redes neuronales para analizar los datos del mercado en tiempo real
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Asesores Expertos
### Forex Hedging Expert Advisor: Estrategia Sin Pérdidas #### Visión General El Asesor Experto (EA) de Cobertura Forex con Estrategia Sin Pérdidas es un avanzado sistema de trading automatizado diseñado para mitigar el riesgo y protegerse contra los movimientos adversos del mercado. El principio básico detrás de este EA es implementar una sofisticada estrategia de cobertura que tiene como objetivo bloquear los beneficios y minimizar las pérdidas en los volátiles mercados de divisas. Este EA e
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Asesores Expertos
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Otros productos de este autor
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.8 (41)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026? 40% DE DESCUENTO en Boring Pips EA Consigue 8 activaciones por solo $399 USD – ¡oferta por tiempo limitado! ¿Por qué elegir Boring Pips EA? Rendimiento comprobado – 165 semanas de señales rastreadas con 1300%+ de ganancia Configuración rápida y fácil – empieza en minutos Totalmente automatizado – opera con precisión y confianza ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 10
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (5)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026 ? 40% DE DESCUENTO en Dynamic Pips EA — ahora solo $799 con 8 activaciones incluidas. Y eso no es todo: Boring Pips EA (MT4 o MT5) gratis si aún no lo tienes. 10% de descuento extra si ya eres cliente. ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 5 compradores o hasta el 7 de enero de 2026 — lo que ocurra primero. Para más detalles o para unirte a la oferta, simplemente déjame un men
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.54 (13)
Asesores Expertos
¡La Navidad y el Año Nuevo ya están aquí — ¿cuál es tu plan de trading para 2026? 40% DE DESCUENTO en Boring Pips EA Consigue 8 activaciones por solo $399 USD – ¡oferta por tiempo limitado! ¿Por qué elegir Boring Pips EA? Rendimiento comprobado – 165 semanas de señales rastreadas con 1300%+ de ganancia Configuración rápida y fácil – empieza en minutos Totalmente automatizado – opera con precisión y confianza ¡Date prisa! Esta oferta está limitada a los primeros 10
Filtro:
Carl Tilley
1047
Carl Tilley 2025.07.07 14:03 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Petr Tesnar
563
Petr Tesnar 2025.07.01 08:07 
 

In my opinion, Dynamic Pips and Boring Pips are the best and safest EAs on the entire MQL5 market. This is thanks to its perfect customization options, excellent risk management, and above all, the author who is always ready to help you. Admirable and amazing work!!! Thank you Andy 🥇

Respuesta al comentario