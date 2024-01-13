Stock Indexes EA MT4
- Asesores Expertos
- MQL TOOLS SL
- Versión: 4.0
- Actualizado: 12 junio 2025
- Activaciones: 12
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión. Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos económicos de gran impacto. Esto reduce significativamente el riesgo innecesario y ayuda a proteger la cuenta durante las condiciones volátiles del mercado. La estrategia implementada en Stock Indexes EA está diseñada para trabajar con las condiciones del mercado en tiempo real y ha sido ampliamente probada para garantizar su estabilidad y consistencia. Está totalmente automatizado y no requiere intervención manual una vez configurado correctamente. Después de comprar el robot, por favor envíeme un mensaje privado y le enviaré el acceso al grupo, así como el manual, y nuestro soporte le ayudará con todo.
El precio con descuento es de $1999 válido hasta el 31 de diciembre de 2025. El precio sin descuento es de $2499.
Después de comprar o alquilar Stock Indexes EA, puede recibir una de nuestras herramientas de forma gratuita (XG Gold Robot, Crude Oil Robot, Bitcoin Robot Grid, GbpUsd Robot, DS Gold Robot o Gold Indicator).
Características:
- El popular US30
- Un producto probado y desarrollado por programadores expertos
- Un grupo privado con excelente soporte que le ayudará en cada paso
- Desarrollo posterior del proyecto basado en sugerencias propias y de los clientes, con todas las actualizaciones proporcionadas sin coste alguno.
- Stock Indexes EA utiliza una combinación de análisis técnico y fundamental para evaluar las condiciones del mercado e identificar oportunidades de trading rentables dentro de los pares US30.
- El robot incorpora sólidas estrategias de gestión de riesgos para proteger el capital y optimizar los beneficios. Incluye funciones como órdenes de stop-loss, niveles de take-profit y dimensionamiento de posiciones para gestionar el riesgo de forma eficaz.
- El EA está diseñado para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Puede ajustar sus parámetros de negociación en función de la volatilidad, la fuerza de la tendencia y otros factores relevantes para garantizar un rendimiento óptimo en diversos entornos de mercado.
- El robot opera de forma totalmente automatizada, eliminando la toma de decisiones emocionales. Esto permite a los operadores beneficiarse de las operaciones 24/5 sin necesidad de una supervisión manual constante.
- Panel de visualización: hemos utilizado el mismo diseño de panel para todos nuestros robots, con el beneficio diario, los pips diarios, la sesión actual, el calendario de divisas y el diferencial mostrados, así como botones para cerrar posiciones manualmente.
- Todos nuestros robots son únicos, pero utilizamosel mismo panel para mostrar noticias y otra información.
ElStock Indexes EA está disponible en dos versiones para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y se puede utilizar con cualquier Broker. Instalación muy sencilla, todas las funciones ya están configuradas, sólo hay que cambiar algunos parámetros . Stock Indexes EA es compatible con cualquier sufijo. Este robot genera muchas posiciones en el probador, pero no es un robot HFT y se puede utilizar con cualquier broker. Tenemos clientes de todo el mundo que utilizan Stock Indexes EA con varios brokers.
- Primero seleccione el gráfico US30 (u otro disponible con su broker) y establezca el timeframe en H1. A continuación, elija un depósito de 2000 o cualquier otro, establezca una fecha personalizada, seleccione Every tick normal, elija el porcentaje de riesgo. Por último, haga clic en el botón Inicio en el probador de MetaTrader 4.
¿Cómo empiezo?
- Después de comprar el EA, por favor envíenos unmensaje privadocon una captura de pantalla de su confirmación de compra. Ve a la pestaña de Compras y haz una captura de pantalla. Después de confirmar, te enviaremos el manual y el acceso algrupo privado donde nuestro soporte y otros usuarios te ayudarán con todos los ajustes y podrás hablar sobre este EA.
- Por favor, lea el manual que recibió. Todas las funciones del robot se describen allí, y sólo tiene que cambiar un parámetro para que funcione con su corredor. Si necesita ayuda, por favor, publique sus preguntas en el grupo y nuestro apoyo le ayudará con la configuración.
- Active AutoTrading en su plataforma, añada un EA al gráfico M5 en los pares recomendados, realice los ajustes de acuerdo con el manual, y eso es todo.
- Sugerimos usar el EA con un broker que tenga un spread bajo, un depósito mínimo de $2000, un apalancamiento de 1:30 hasta 1:1000, y un filtro de noticias activo. Recomendamos ejecutar el robot en un VPS para que permanezca conectado durante 24 horas y probar el robot en una cuenta demo antes de añadirlo a una cuenta real.
- Par: US30
- Marco temporal: M5
- Lotes mínimos: 0.01
- Plataforma: MetaTrader 4
- Depósito mínimo: 2000
- Apalancamiento: 1:10 hasta 1:1000
- Tipo de cuenta: Raw, Hedging, Zero, Cent, Micro, Standard, Premium o ECN
Actualizaciones:
La versión actual de este robot es la 4.0. Proporcionamos todas las nuevas actualizaciones de forma gratuita y la versión más reciente está siempre disponible directamente desde la plataforma MT4.
Precio:
El robot cuesta $1999 y se puede utilizar con cualquier broker. Este robot se seguirá desarrollando en base a las sugerencias de los clientes y las nuestras propias. Si tiene alguna idea interesante sobre qué más podemos incorporar a este EA, póngase en contacto con nuestro equipo.
Efficient, reliable, and smart execution.