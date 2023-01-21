Apex Trader MT4

5

PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO:

  • Solo 5 copias disponibles a 199$
  • Precio final: 999$
  • NUEVO: ¡Compre ahora y obtenga 1 EA gratis!  (para 2 cuentas comerciales)

Resultados en vivo:  

https://www.mql5.com/es/señales/1836525

high risk account


Presentamos la última incorporación a nuestra línea de robots de compraventa de divisas:   el Apex Trader  .

Desarrollado con años de experiencia en la creación de asesores expertos, Apex Trader es una poderosa herramienta comercial para el mercado de divisas.

 

Como desarrollador, he dedicado mucho tiempo y recursos a investigar y crear este robot.

He estado usando una variedad de estrategias diferentes, incluida la reversión a la media y el seguimiento de tendencias, para garantizar que Apex Trader pueda adaptarse a cualquier condición del mercado.

Y el resultado es un robot que puede manejar incluso las condiciones de mercado más desafiantes.


Apex Trader se especializa en operar con los pares de divisas AUDCAD, AUDNZD y NZDCAD, utilizando un sistema de red inteligente con niveles variables de toma de ganancias.

El robot también cuenta con medidas de seguridad para evitar que la cuenta explote, que suele ser el riesgo de los sistemas de red, lo que lo convierte en una opción adecuada para los comerciantes de todos los niveles.

 

El sistema de red inteligente permite que Apex Trader abra múltiples posiciones, lo que aumenta las posibilidades de beneficiarse de la tendencia.

También utiliza una gestión inteligente de los niveles de take-profit, que se adapta a las condiciones del mercado.

Esto asegura que las ganancias potenciales estén aseguradas, mientras minimiza el riesgo de perder dinero. 

También significa que cuando una cuadrícula se hace más grande y el riesgo aumenta, también hay una recompensa potencial mucho mayor cuando una cuadrícula se cierra con éxito.

Entonces, a diferencia de los sistemas de cuadrícula normales, donde el riesgo es muy alto frente a la recompensa potencial, con Apex Trader,  cuando aumenta el riesgo, la recompensa potencial también aumenta significativamente.  

Esto da una probabilidad mucho mayor de sostenibilidad a largo plazo para un sistema de red.


Cómo ejecutar el EA para operaciones en vivo o backtesting:

para backtesting, simplemente ejecute en AUDCAD, AUDNZD o NZDCAD M15, y ejecute el EA con uno de los 5 ajustes preestablecidos disponibles,  disponibles aquí  .  Pero deshabilite OneChartSetup para backtesting.

Para el comercio en vivo, se recomienda usar OneChartSetup y ejecutar simplemente 1 gráfico EURUSD M15 para ejecutar todos los pares optimizados automáticamente desde 1 gráfico.

Este EA está optimizado para el período 2020-2023, pero también se han confirmado pruebas fuera de muestra para el período 2016-2020.

Por favor lea el manual


Información importante sobre cómo establecer su riesgo:

  • Cuentas por debajo de 2000 $ -> use el "conjunto de cuadrícula ultraconservador", LotsizeStep = 2000 o más grande
  • Saldo de cuenta entre 2000 $ y 5000 $ -> use el conjunto de "cuadrícula conservadora", LotsizeStep = 3000 o más grande
  • Saldo de la cuenta entre 5000 $ y 15000 $ -> use el conjunto de "cuadrícula elevada", LotsizeStep = 4000 o más grande 
  • Saldo de cuenta superior a 15000 $ -> use el conjunto de "cuadrícula óptima", LotsizeStep = 15000 o más grande
  • Configuración extrema (5K o cuentas más grandes): le gusta jugar más que comerciar y busca resultados extremos -> use el conjunto "Cuadrícula óptima", con LotsizeStep = 5000
  • Siempre es mejor ejecutar una prueba retrospectiva de la configuración, antes de aplicar esa configuración en una cuenta real


Comentarios 5
Agus Darma Kusuma
1483
Agus Darma Kusuma 2024.07.03 16:00 
 

the Apex EA by Wim is a robust and reliable trading tool for Forex traders. Its ease of use, performance, and excellent support make it a valuable addition to any trader's toolkit. However, potential users should

Zhengyan Jia
527
Zhengyan Jia 2024.01.14 03:57 
 

Great

Carl Tilley
1047
Carl Tilley 2023.07.01 12:19 
 

Great EA in trading the 3 pairs that tend to have a high percentage of returning to the mean price. Works well, with good safe DD on the backtests if you set it up correctly. And as always great customer service from Wim.

Filtro:
