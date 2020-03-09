Gold Impulse Split

También puede seguir el rendimiento real de la cuenta aquí:
https://www.mql5.com/en/signals/2346679

Abrí esta cuenta el 2 de diciembre de 2025.
Por favor, síguela y mira cómo crece desde aquí -
Estoy emocionado de compartir su progreso contigo.


Descripción del producto

Este EA no está sobre-ajustado a backtests.
Está diseñado con un fuerte enfoque en la estabilidad a largo plazo y un funcionamiento realista y práctico, en lugar de perseguir resultados históricos perfectos.

Creé este EA porque sentí que
dejar dinero inactivo en una cuenta era un desperdicio
y quería una herramienta que pudiera trabajar para mí en segundo plano.

No hay necesidad de aumentar el tamaño del lote agresivamente.
De hecho, mantener un tamaño de lote conservador es el factor más importante para un funcionamiento seguro.

Desde que empecé a usar este EA,
ya no paso mis días mirando MT4 nerviosamente.
Me ha ayudado a evitar la observación innecesaria de gráficos
y me ha permitido operar mi cuenta de una manera tranquila y consistente.


Gold Impulse Split - Descripción Oficial del Producto (Versión en Inglés)

Hola traders. Soy Gold Impulse Split.

⚡ Oferta Especial de Lanzamiento - 1-Mes de Prueba por $30

Durante un tiempo limitado, puede probarGold Impulse Split a un precio significativamente reducido.
Este período de prueba le permite experimentar la lógica, el comportamiento y el rendimiento del EA en condiciones reales de mercado antes de tomar una decisión a largo plazo.

✔ Acceso completo a todas las características
✔ Funciona exactamente igual que la versión completa
✔ Sin restricciones durante el periodo de alquiler
✔ Ideal para traders que quieren evaluar el EA adecuadamente.

Esta oferta de 30$ sólo está disponible para un número limitado de usuarios.
Una vez alcanzado el cupo, el precio volverá a la tarifa estándar.



Soy un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD, que combinala detección de Impulso
, el filtrado impulsado por IA y la ejecución estructurada de entrada dividida
en un sistema de trading coordinado.

Tanto si eres completamente nuevo en el trading automatizado como si ya tienes experiencia,
mi misión sigue siendo la misma:

"Ofrecer una negociación disciplinada, estructurada y basada en probabilidades en el mercado del oro".

No persigo el ruido.
No apuesto.
Espero, analizo y actúo sólo cuando las condiciones del mercado se alinean con mis criterios.

Por qué los operadores eligen Gold Impulse Split

■ Motor de Detección de Impulsos

Identifico secuencias de velas fuertes junto con umbrales basados en ATR para confirmar el impulso real.
Sólo cuando el mercado demuestrauna fuerza direccional real considero abrir una posición inicial.

Sin entradas innecesarias. Sin persecuciones aleatorias.

Filtros AI de doble capa (Entrada y Veto)

Analizo la estructura del mercado utilizando un modelo interno de IA:

  • Filtro de Entrada - evalúa si el entorno del mercado es favorable.

  • Filtro de veto: bloquea las entradas en condiciones desfavorables o de riesgo.

Esto reduce el exceso de operaciones y aumenta la coherencia de la toma de decisiones.

Sistema de entrada dividida

Nunca confío en una única gran orden inicial.

En su lugar, yo:

  • Divido la entrada inicial en múltiples posiciones

  • Utilizo cálculos ATR-sum para crearespacios dinámicos

  • Coloque órdenes limitadas estructuradas para crear posiciones de forma más natural durante los retrocesos.

Este enfoque es muy adecuado para el perfil de volatilidad del XAUUSD.

Gestión de beneficios netos basada en la dirección

No tomo beneficios individualmente en cada posición.
En su lugar, gestiono elbeneficio neto combinado para los lados de compra y venta por separado.

Una vez alcanzado el objetivo global, cierro toda la cesta a la vez.
Esto reduce el ruido y favorece una toma de beneficios más eficiente en mercados rápidos.

■ Capacidad de permanecer completamente en silencio

A veces,no operar es la mejor decisión.

Si las condiciones no son favorables, permanezco inactivo-
observando, esperando y preservando el capital hasta que vuelva la alineación.

La consistencia a largo plazo viene de la calidad sobre la cantidad.

🔧 Panorama técnico

  • Instrumento: XAUUSD

  • Marco temporal recomendado: M1 (pero utilizable en otros)

  • Tipo de estrategia: Seguimiento de tendencias , detección de impulsos, filtrado AI, entrada dividida estructurada

  • Estilo de riesgo: Sin martingala, sin multiplicadores de lotes, sin cuadrícula ilimitada

  • Protecciones: Filtro de spread , filtro de sesión, control de exposición basado en la dirección

💠 Fa cilidad de uso

  1. Abra el gráfico XAUUSD

  2. Adjunte el EA

  3. Establezca su riesgo preferido (tamaño de lote inicial)

  4. Deje que Gold Impulse Split analice y ejecute automáticamente

No requiere optimización.
No requiere ajuste de parámetros complejos.
Listo para ejecutar nada más sacarlo de la caja.

🧩 Por qué Gold Impulse Split está construido exclusivamente para el oro

XAUUSD tiene características únicas:

  • Movimientos impulsivos repentinos

  • Fuertes diferenciales de volatilidad

  • Comportamiento direccional basado en el tiempo

  • Cambios distintivos de diferencial y estructura

Mis algoritmos están diseñados específicamente en torno a estos rasgos,
lo que me permite interpretar los movimientos del oro con mayor eficacia.

Condiciones recomendadas

  • Apalancamiento: 1 :100-1:500

  • Depósito mínimo recomendado: 1000-5000 USD (dependiendo del riesgo)

  • Tipo de broker: ECN / preferible spread bajo

  • Tipo de cuenta: Cobertura

  • VPS: Muy recomendable para un funcionamiento ininterrumpido 24/5

📝 Notas importantes

  • Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

  • Las condiciones del mercado pueden afectar a la frecuencia de las operaciones

  • Los usuarios siguen siendo responsables de seleccionar los niveles de riesgo adecuados

Gold Impulse Split está diseñado para proporcionar estructura, consistencia y disciplina-
pero el trading siempre implica riesgo.

⭐ **Gold Impulse Split -

Aporte estructura, disciplina y ejecución inteligente a sus operaciones con oro.**

Configúrelo.
Déjelo funcionar.
Céntrese en el largo plazo.

Una experiencia de trading refinada - diseñada para traders que valoran la precisión.

Gold Impulse Split no depende del marco temporal del gráfico.
Utiliza marcos temporales definidos internamente (M1/M5) para todos los cálculos,
por lo que funciona de forma idéntica en cualquier marco temporal del gráfico al que lo adjunte.

✅ Versión suave y clara en inglés

Este EA está diseñado exclusivamente para XAUUSD (ORO) y
no se recomienda para su uso en otros pares de divisas.

La configuración por defecto se ajustan para la validación del Mercado,
por lo que su uso directo en XAUUSD puede dar lugar a:

  • entradas más frecuentes o menos frecuentes de lo previsto

  • tamaños de lote que no se ajustan a las especificaciones de su cuenta

Para un funcionamiento seguro,
aplique siempre el archivo Gold.set antes de operar en directo.

【Configuración de parámetros recomendada】

Este EA está optimizado para operar con la siguiente configuración de parámetros.
Funciona en cualquier marco de tiempo del gráfico GOLD (XAUUSD).

─ Configuración básica ─
- UseTesterSimpleMode = false
- AllowBUY = true
- AllowSELL = true

─ Configuración de la entrada dividida ─
- UseSplitInitial = true
- SplitUsePending = true

─ Configuración del filtro AI ─
- UseManageAIFilter = true
- UseEntryFilter = true
- UseVetoFilter = true

─ Beneficio neto Take-Profit ─
- Valor_Neto_TP = 5.0

─ Configuración del lote inicial ─
- LoteInicial = 0.06

- Lote inicialVENTA = 0.03


─ Configuración de la lógica de impulsos ─
- IMPULSO_ATR_MULT = 1.25
- IMPULSO_MIN_PIPS = 100

Estos valores de los parámetros se recomiendan para maximizar el rendimiento de la EA,
incluyendo la detección de impulsos, la ejecución de entradas divididas y el filtrado basado en IA.

Gold Pattern Scanner Pro
Keisuke Kimura
Indicadores
Gold Pattern Scanner Pro Gold Pattern Scanner Pro detecta automáticamente canales de tendencia y cuñas ascendentes/descendentes directamente en su gráfico, utilizando un enfoque de estilo Autochartist. Dibuja líneas de tendencia superior/inferior limpias, calcula la posición actual del precio dentro del patrón y envía alertas inteligentes (incluyendo notificaciones push) cuando el precio toca los límites del canal. Diseñado especialmente para el ORO (XAUUSD). Se puede aplicar a otros símbolos co
