AbuTrader
- Asesores Expertos
- Murodillo Eshkuvvatov
- Versión: 5.0
- Actualizado: 17 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Solo 10 Copias desde 800$
gran momento del día
---en pocas palabras, hemos creado un robot forex 100% automatizado llamado AbuTrader (no necesita confirmación humana en absoluto)
puede ganar dinero mientras duermes o vives una vida
PROP FIRM Conjunto especial de ARCHIVO para pasar la prueba o administrar cuentas reales Pasadas todos los límites cómodos
* funciona con cualquier par Mayor y Menor
* Marco de tiempo: selección automática con comportamiento de PAIR (H1, H4, M30)
*mínimo-400$ depósito está bien
*Cualquier servidor Brooker acepta cualquier sufijo
*Ganancia mensual alrededor del 5-10% sin riesgo
* Filtro de noticias fx diario
* Tipo de estrategia: 16000 líneas de código ultra codificadas para una gestión profunda del dinero, viene con predicción neuronal y botones automatizados de soporte y resistencia, panel manual detallado y también automatización de indicadores
-precio de hasta 200 $ al por mayor si compra en nuestro sitio AbuMarket
-si compras desde mql5 - 400$ por 5 activaciones
Tipo de pago: más fácil para usted hasta 15 métodos
Sin estafa: botón de descarga instantánea
Soporte completo GRATUITO de 3 meses
Actualizaciones GRATIS para siempre
Primera instalación GRATIS (después de 3 meses 10 dólares)
¿Eres Short? FBS afiliado gratis .... más
(https://t.me/abumarket_support) ¿Eres corto? Ayúdanos a VENTA obtener un 30% (Comisión) en AbuMarket Affiliate o en TG .... más
