AbuTrader

Solo 10 Copias desde 800$

gran momento del día

---en pocas palabras, hemos creado un robot forex 100% automatizado llamado AbuTrader (no necesita confirmación humana en absoluto)

puede ganar dinero mientras duermes o vives una vida



PROP FIRM Conjunto especial de ARCHIVO para pasar la prueba o administrar cuentas reales Pasadas todos los límites cómodos



* funciona con cualquier par Mayor y Menor

* Marco de tiempo: selección automática con comportamiento de PAIR (H1, H4, M30)

*mínimo-400$ depósito está bien

*Cualquier servidor Brooker acepta cualquier sufijo

*Ganancia mensual alrededor del 5-10% sin riesgo

* Filtro de noticias fx diario

* Tipo de estrategia: 16000 líneas de código ultra codificadas para una gestión profunda del dinero, viene con predicción neuronal y botones automatizados de soporte y resistencia, panel manual detallado y también automatización de indicadores



-precio de hasta 200 $ al por mayor si compra en nuestro sitio AbuMarket




-si compras desde mql5 - 400$ por 5 activaciones




Tipo de pago: más fácil para usted hasta 15 métodos

Sin estafa: botón de descarga instantánea

Soporte completo GRATUITO de 3 meses

Actualizaciones GRATIS para siempre

  Primera instalación GRATIS (después de 3 meses 10 dólares)



¿Eres Short? FBS afiliado gratis .... más

  (https://t.me/abumarket_support) ¿Eres corto? Ayúdanos a VENTA obtener un 30% (Comisión) en AbuMarket Affiliate o en TG .... más



  (https://t.me/abumarket_support)Reserve su demostración ahora

Otros productos de este autor
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (4)
Asesores Expertos
SET FILE Manual Guía Por qué operar con Bitcoin 1. Elite Precision Precisión - Redefiniendo el Trading Algoritmos de vanguardia ajustados para una ejecución milimétrica. Configuraciones inteligentes diseñadas para evitar riesgos y aprovechar oportunidades. 2. Estrategias de mercado adaptables con movimientos de precios en tiempo real Los mercados cambian, pero Bitcoin Robot está diseñado para adaptarse al instante: Opera en condiciones de tendencia, volatilidad o oscilación. Captura rupturas
BitcoinRobotMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Asesores Expertos
Guía Por qué operar con Bitcoin 1. Elite Precision Precisión - Redefiniendo el trading Algoritmos de vanguardia ajustados para una ejecución milimétrica. Configuraciones inteligentes diseñadas para evitar riesgos y aprovechar oportunidades. 2. Estrategias de mercado adaptables con movimientos de precios en tiempo real Los mercados cambian, pero Bitcoin Robot está diseñado para adaptarse al instante: Opera en condiciones de tendencia, volatilidad o oscilación. Captura rupturas, retrocesos y
AbuTraderMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Asesores Expertos
2025 year ending PROMO (valid till 01.01.2026year) Promoción de lanzamiento: Gratis obtener 70000 Archivos + 5000 cursos de vídeo -> en contacto conmigo después de la compra Hola, Soy Murodillo Eshquvvatov , Un EA (Expert Advisor) completamente diferente de todos los demás EAs en el mercado. Puede que a usted le guste operar en METALES o Índices. Pero me gusta moverme en la mayoría de los pares activos, flexibilidad para cada broker. Me gusta la GANANCIA. Cualquier par de divisas que pueda p
