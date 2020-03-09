Fundamental hunter

Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente

Live result

Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de datos económicos reales, Fundamental Hunter es la solución.

Este EA combina inteligencia artificial con datos fundamentales y de sentimiento en tiempo real para identificar dónde está fluyendo el dinero inteligente y lo alinea con el momento técnico antes de entrar en una operación.


¿Qué es Fundamental Hunter?

El análisis fundamental basado en IA se une a la precisión técnica

Fundamental Hunter se conecta directamente a fuentes de datos en tiempo real y se comporta como un analista de mercado profesional.
Procesa cuatro flujos de datos clave antes de tomar cualquier decisión de negociación:

  1. Datos CFTC - para identificar el posicionamiento institucional y el flujo de dinero inteligente

  2. Datos fundamentales: indicadores económicos clave como la inflación, los tipos de interés, las NFP y los PMI.

  3. Datos de sentimiento minorista: para medir el posicionamiento del público y detectar oportunidades contrarias.

  4. Motor de decisión de IA: para combinar y alinear estos datos con la dirección técnica en tiempo real.

Cuando todos los factores apuntan en la misma dirección, el EA identifica las configuraciones de alta probabilidad y entra en el mercado automáticamente; sólo cuando existe una verdadera confluencia.


Visión general de la estrategia

Sinergia de datos = Decisiones más inteligentes

Fundamental Hunter es principalmente un sistema de scalping, diseñado para capturar pequeños beneficios rápidos de los movimientos de precios a corto plazo.
Sin embargo, a diferencia de los scalpers tradicionales, utiliza un proceso de decisión de varios niveles:

  • Durante los periodos de alto impulso, cambia al modo de negociación de alta frecuencia (HFT), abriendo varias operaciones rápidas para obtener un TP rápido.

  • En entornos de baja volatilidad, los algoritmos de IA limitan las entradas innecesarias para proteger la cuenta del exceso de operaciones.

El Sistema Smart Martingale integrado está construido con filtros estadísticos avanzados y optimización impulsada por IA, manteniendo los drawdowns bajos mientras maximiza el potencial de recuperación.


Panel de control e interfaz

Fundamental Hunter cuenta con un panel de control limpio e intuitivo que muestra datos analíticos en tiempo real directamente en el gráfico.
Puede supervisar:

  • Datos fundamentales y macroeconómicos en tiempo real

  • Informes de posicionamiento de la CFTC

  • Sentimiento de los operadores minoristas

  • Dirección de la tendencia técnica actual

  • Botones manuales de compra y venta para un control semiautomatizado

El diseño es minimalista pero potente, lo que permite tanto a principiantes como a usuarios avanzados operar con confianza.


Fácil instalación, sin configuraciones complejas

No necesita conocimientos de programación ni una optimización complicada.
Simplemente conecte Fundamental Hunter al par de operaciones que desee, utilice la configuración predeterminada y el sistema se encargará de todo, desde la recopilación de datos hasta la ejecución de las operaciones.


Características principales

  • Combina datos fundamentales, de CFTC, de sentimiento y técnicos

  • Motor de decisión basado en IA

  • Modos adaptables de scalping y HFT

  • Lógica Martingale segura y estadísticamente optimizada

  • Panel analítico en tiempo real

  • Opción de negociación manual

  • Ligero, rápido y fácil de utilizar

  • Rendimiento verificado en pruebas en vivo


Resultados verificados en cuenta real

Hemos probado Fundamental Hunter exhaustivamente, no sólo en pruebas retrospectivas, sino también en cuentas reales.
Todo el historial de operaciones y los datos de rendimiento están a disposición del público para que pueda verificar su fiabilidad antes de realizar la compra.


¿Listo para seguir al dinero inteligente?

Con Fundamental Hunter, usted opera junto al flujo de capital institucional; guiado por datos, impulsado por IA y ejecutado con precisión.
No es sólo otro EA; es un completo sistema de trading inteligente.


Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 4

  • Marco temporal: M15

  • Tipo de estrategia: Siguiendo la Tendencia + HFT + Martingala Inteligente

  • Entrada de datos: CFTC, Fundamental, Sentimiento (vía API)

  • Pares recomendados: Todos los pares mayores y menores

  • Saldo mínimo recomendado: 1000 USD


Necesita añadir el enlace AI and Data API en su Asesor Experto Metatrader, lista Webrequest.

Sólo tiene que añadir: h t t p s : / / w w w . z i w o x . c o m a su lista de permitidos.

Si necesitas más ayuda y quieres configurar tu EA correctamente, contacta con nosotros en Telegram. El enlace está en mi biografía.

