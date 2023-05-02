Daytrade Pro Algo

5

Promoção de lançamento:

  • Número limitado de cópias disponíveis no preço atual
  • Preço final: 990$
  • NOVO: ganhe 1 EA grátis!  (para 2 contas comerciais)
Ultimate Combo Deal -> click here

LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810

JOIN PUBLIC GROUP: Click here

Set Files


Bem-vindo ao DayTrade Pro Algo!  Depois de anos estudando os mercados e programando diferentes estratégias, encontrei um algoritmo que tem tudo o que um bom sistema de negociação precisa:

  • É corretor independente
  • É distribuído independente
  • Ele mostra backtests muito estáveis ​​usando testes de spread variável real com facilidade, em MT4, MT5, TDS2 e em vários corretores
  • Centenas de configurações diferentes fornecem resultados lucrativos nos testes (mas é claro que selecionei as melhores!)
  • Sistema muito robusto -> as configurações são intercambiáveis, portanto, executar EURUSD com configurações de USDJPY ainda será lucrativo.  
  • Já roda em 13 pares: EURUSD;GBPUSD;USDJPY;AUDUSD;XAUUSD;GBPJPY;USDCAD;EURJPY;EURNZD;EURAUD;NZDUSD;AUDJPY;CHFJPY;


Este EA negocia a ação do preço em torno dos principais níveis diários de suporte e resistência.  O preço tende a ser "sugado" para esses altos e baixos e, portanto, há lucros a serem obtidos nessas zonas.

Este algoritmo usa um SL e TP em cada negociação e também usa um stop loss para maximizar as negociações lucrativas e minimizar as negociações perdidas.  

Ele negociará cerca de 10 negociações por semana.


Como executar o EA:

Simplesmente abra um gráfico diário EURUSD, habilite o "OneChartSetup" nos parâmetros e defina seu tamanho de lote.

Para baixo risco, recomendo usar LotsizeStep = 1000 ou superior.

Para risco médio, recomendo usar LotsizeStep=700

Para alto risco, recomendo usar LotsizeStep=500.

Importante:  esses valores são baseados em contas USD/EUR.  Para outras contas, converta esses valores para a moeda da sua conta (pergunte-me por pm se tiver dúvidas sobre isso)


Como testar o EA:

Executar em cada par separadamente, timeframe M1 com o "OneChartSetup" desabilitado nos parâmetros.

Use "somente preços abertos" ou "pontos de controle" para a qualidade do tick.  O EA não precisa de "todos os ticks" para obter resultados de backtest confiáveis, devido à natureza de como o EA gerencia negociações.

Claro que você pode verificar se a diferença com "cada tick" é mínima.


Saldo mínimo recomendado:  400$


Visão geral do parâmetro:

ShowInfoPanel: habilite o infopanel no gráfico
Ajuste do tamanho do infopanel: para telas de alta resolução, você pode aumentar o tamanho do infopanel aqui
atualize o infopanel durante o teste: recomendado desabilitar para backtesting mais rápido
UseOneChartSetup: habilite a execução de todos os pares de um único gráfico
OneChartSetup - > pares a serem executados: defina todos os pares que deseja executar
Usar expiração virtual: habilite se seu corretor não permitir data de vencimento em ordens pendentes Comentário
Magicnumber
para negociações: o comentário a ser usado em suas negociações
Método de cálculo do tamanho do lote: escolha fixo Lotsize (startlots) ou lotsize automático (usando LotsizeStep)
Startlots: o tamanho de lote fixo manual que você deseja executar
LotsizeStep: o tamanho do lote para incrementos de tamanho de lote (portanto, LotsizeStep = 500 significa 0,01 lotes para cada $ 500 na conta)
Use Equity em vez de Saldo: que deve ser usado para cálculos de tamanho de lote
OnlyUp: isso evitará a diminuição do tamanho do lote após perdas (para recuperação mais rápida)


    Eu apenas tive que adicionar este texto também depois de ver uma tendência estranha ocorrer entre os vendedores no MQL5.  Aqui está uma visão justa:

    Este EA não usa ChatGPT, redes neurais que imitam o cérebro humano, AI do Mars Space Shuttle ou qualquer outra das muitas descrições falsas que os vendedores estão colocando na página do produto de seu EA. 

    Seja esperto, não caia nas armadilhas do Santo Graal.  Não existem tais coisas.

    Os bots de negociação também não obtêm lucros em linha reta.  Então backtests sem perdas são 100% manipulados.

    Eu desenvolvo estratégias de negociação reais, que também darão prejuízo durante alguns períodos.  Sou honesto sobre o que desenvolvo e vendo e não estou tentando enganá-lo.


