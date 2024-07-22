Unstoppable Breakthrough

Unstoppable Breakthrough es una estrategia de trading diseñada específicamente para operar con oro (XAUUSD) en los mercados financieros. Esta estrategia identifica posibles oportunidades de negociación basadas en el comportamiento de los precios del mercado y la ruptura de niveles de precios clave. El núcleo de la estrategia radica en el establecimiento preciso de órdenes stop de compra y stop de venta, que entran automáticamente en el mercado cuando los precios del oro rompen estos niveles preestablecidos.

Informe de prueba:(Descargar informe de prueba XAUUSD 10 años en manos fijas)

Informe deprueba:(Descargar informe de prueba XAUUSD 10 años en lote de riesgo)

Promoción en curso:

El precio original es de $599

Venta por tiempo limitado $99

Cada cinco copias vendidas, $100 más

Señal de Estrategia : Copia de operaciones de la señal de trading Unstoppable Breakthrough 02 para MetaTrader 4 - 30 USD al mes - Pinjia Liu (mql5.com )


Señal de Estrategia 3 Cuenta de Observación:
1 2624727
abc2024
ICMarketsSC-Demo01


Principio de Estrategia:

Determinación de los niveles de precios clave: A través del análisis de datos históricos, la estrategia identifica los niveles clave de soporte y resistencia en el precio del oro en el marco temporal horario H1. Estos niveles son los puntos críticos para futuros cambios en la tendencia del precio, reflejando el equilibrio de fuerzas entre compradores y vendedores.

Colocación de órdenes: Cuando se predice que el precio está a punto de atravesar estos niveles clave, se colocan órdenes stop de compra o stop de venta por encima o por debajo de estos niveles, respectivamente. Esto proporciona a la estrategia un mecanismo de activación automático, que le permite ejecutar operaciones sin necesidad de supervisión en tiempo real.

Confirmación y ejecución de la ruptura: Una vez que el precio rompe con éxito y activa las órdenes, la estrategia ejecutará automáticamente la operación de compra o venta y establecerá los correspondientes niveles de stop-loss y take-profit. La ruptura se considera una señal de cambio en la dirección del mercado, por lo que entrar rápidamente en el mercado después de la ruptura puede capturar la parte principal del movimiento del precio.

  1. Después de alcanzar un beneficio de N (100 puntos), comience a mover el stop-loss.

  2. Mueva el stop-loss al precio actual menos N puntos (90 puntos).

  3. A partir de ahí, mueva el stop-loss de forma incremental para seguir el rastro de los beneficios.

Gestión del riesgo: La estrategia enfatiza el control del riesgo, con la pérdida potencial de cada operación estrictamente controlada dentro del rango aceptable del inversor. El importe del stop-loss puede fijarse en el N% (generalmente se fija en el 1% del saldo de la cuenta) del saldo de la cuenta, lo que puede proteger la cuenta de pérdidas significativas y evitar la salida prematura del mercado debido a pequeñas fluctuaciones del mercado.

Planificación del objetivo de beneficios: El objetivo de beneficios se establece en función del comportamiento histórico de los precios y de los niveles clave de las órdenes colocadas, lo que garantiza que cada operación tenga un plan claro de recogida de beneficios.

Configuración de parámetros:

  • Código de identificación único de Magic EA.
  • Porcentaje de riesgo.
  • LotVar - Modo de lote: 1 para tamaño de lote automático, 0 para tamaño de lote fijo.
  • FixLot - Tamaño de lote fijo.
  • EAname - Es el coeficiente de objetivo de beneficio, utilizado para calcular el nivel de beneficio objetivo para las órdenes.
  • BreakEven - Beneficio N, inicio del trailing stop-loss.
  • MinProfit - Beneficio N, inicio del ajuste del stop-loss.
  • TrailingStop - Beneficio N, activar trailing stop-loss.
  • StopLoss - Establecer stop-loss.
  • TakeProfit - Establece el take-profit.
  • MaxSpread - Máximo spread.
  • RollBack - Beneficio N, toma de beneficios parcial.
  • StartHour - Hora de inicio de las operaciones.
  • EndHour - Hora final de negociación.
  • Use_SmartTakeProfit - Habilita la función de toma de ganancias inteligente.
  • SmartTakeProfit - Habilita la función de toma de ganancias inteligente, se activa cuando la ganancia alcanza $10/0.01 lote.
  • Use_Max_DrawDown - Habilita la función de reducción máxima.
  • Max_DrawDown - Porcentaje máximo de reducción.

Uso:

  • Par de divisas: XAUUSD
  • Marco temporal: H1
  • Depósito mínimo: $100
  • Tipo de cuenta: ECN, Raw, o Razor, con spreads muy bajos.
  • Broker: IC Markets, Exness - spread mínimo.
  • Nota importante: ¡Utilizar una cuenta con spread bajo es crucial para obtener el mejor rendimiento!
  • Configuración: Utilice la configuración por defecto.

Backtesting:

  • Simplemente ejecute los ajustes preestablecidos en el marco temporal XAUUSD H1, o ajuste el porcentaje de Riesgo según sus preferencias para ver diferentes resultados.
Comentarios
Vladimir Sauer
180
Vladimir Sauer 2025.11.24 20:56 
 

Thank you master, 29% profit in one and a half months.

nisemzon
112
nisemzon 2024.11.14 20:41 
 

this is a very bad EA, not working, the seller is not answering, even on his web site there is a link to telegram that dont work dont buy ! i want refund

Xian Qin Ceng
17238
Xian Qin Ceng 2024.10.15 12:28 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario