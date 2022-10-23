Bitcoin Scalp Pro
- Experten
- Profalgo Limited
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 17 Oktober 2025
- Aktivierungen: 10
Aktuelle Aktion:
- Nur noch 1 für 549 $ übrig
- Endpreis: 999 $
- NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers)
Bitcoin Scalp Pro ist ein einzigartiges Handelssystem auf dem Markt.
Es konzentriert sich voll und ganz darauf, die Volatilität des Bitcoin-Marktes auszunutzen, indem es die Ausbrüche von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt.
Der Fokus des EA liegt auf Sicherheit, was sich in extrem niedrigen Drawdowns und einem sehr guten Risiko-Ertrags-Verhältnis bei den Trades niederschlägt.
Der EA verwendet intern ein "intelligentes adaptives Parametersystem", das Stoploss, Takeprofit, TrailingSL, aber auch Entries und Lotsize basierend auf dem tatsächlichen Preis von Bitcoin berechnet.
Das bedeutet, wenn Bitcoin bei 6000 oder bei 30000 gehandelt wird, werden alle Parameter unterschiedliche Werte haben.
Der EA wird seit Juni 2022 auf echten Live-Konten vorwärts getestet und die Ergebnisse sind bisher sehr vielversprechend.
Backtests mit 99,90% Tickquality wurden ebenfalls durchgeführt und zeigen ein sehr stabiles Wachstum über die letzten Jahre.
Dieser EA erfordert einen Broker, der niedrige Spreads auf Bitcoin anbietet. Kontaktieren Sie mich in einer privaten Nachricht, um eine Liste der empfohlenen Broker zu erhalten.
Hauptmerkmale:
- Adaptives Parametersystem, passt SL, TP, Einträge und Losgröße an den tatsächlichen Preis von Bitcoin an
- Sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1
- Verifizierte Live-Handelsergebnisse
- Automatische Losgrößenberechnung basierend auf Risiko und Preis
- Sicherer Handel mit SL und TrailingSL bei allen Trades
- Kein Raster, kein Martingale oder andere riskante Trade-Management-Systeme
- Mindesteinzahlung: 200 $
Einrichten des EA:
Die Einrichtung ist sehr einfach: Öffnen Sie einfach ein H1-Diagramm und führen Sie den EA darauf aus. Das bevorzugte Risiko können Sie im Parameter „Lotsize Calculation Method“ einstellen.
Die vordefinierten Risikoeinstellungen reichen von 0,5 % Risiko pro Trade (sehr geringes Risiko) bis zu 10 % Risiko pro Trade (extremes Risiko).
Es wird empfohlen, mit einem niedrigeren Risikoniveau zu beginnen und das Risiko zu erhöhen, wenn Sie sich mit dem Handeln des EA wohl fühlen.
Die Parameter sind selbsterklärend, aber zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren, falls sie nicht klar sind
Backtesting des EA:
Wählen Sie einen anständigen historischen Preisfeed und stellen Sie sicher, dass es sich um einen mit niedrigen Spreads handelt, oder legen Sie den Spread manuell fest. Die Spreads sollten im Durchschnitt unter 1000 Punkten liegen.
Wenn Ihre Backtesting-Ergebnisse nicht mit meinen übereinstimmen, kontaktieren Sie mich per pm, damit ich Ihnen beim Backtest-Setup helfen kann.
Security ALERT. MQL5 has a security hole. They are trying to make illegal payments in your name and the Support Service does NOT respond.