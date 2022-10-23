Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 549 $ übrig

Bitcoin Scalp Pro ist ein einzigartiges Handelssystem auf dem Markt.

Es konzentriert sich voll und ganz darauf, die Volatilität des Bitcoin-Marktes auszunutzen, indem es die Ausbrüche von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus handelt.

Der Fokus des EA liegt auf Sicherheit, was sich in extrem niedrigen Drawdowns und einem sehr guten Risiko-Ertrags-Verhältnis bei den Trades niederschlägt.

Der EA verwendet intern ein "intelligentes adaptives Parametersystem", das Stoploss, Takeprofit, TrailingSL, aber auch Entries und Lotsize basierend auf dem tatsächlichen Preis von Bitcoin berechnet.

Das bedeutet, wenn Bitcoin bei 6000 oder bei 30000 gehandelt wird, werden alle Parameter unterschiedliche Werte haben.





Der EA wird seit Juni 2022 auf echten Live-Konten vorwärts getestet und die Ergebnisse sind bisher sehr vielversprechend.

Backtests mit 99,90% Tickquality wurden ebenfalls durchgeführt und zeigen ein sehr stabiles Wachstum über die letzten Jahre.





Dieser EA erfordert einen Broker, der niedrige Spreads auf Bitcoin anbietet. Kontaktieren Sie mich in einer privaten Nachricht, um eine Liste der empfohlenen Broker zu erhalten.





Hauptmerkmale:



Adaptives Parametersystem, passt SL, TP, Einträge und Losgröße an den tatsächlichen Preis von Bitcoin an

Sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1

Verifizierte Live-Handelsergebnisse

Automatische Losgrößenberechnung basierend auf Risiko und Preis

Sicherer Handel mit SL und TrailingSL bei allen Trades

Kein Raster, kein Martingale oder andere riskante Trade-Management-Systeme

Mindesteinzahlung: 200 $