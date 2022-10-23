Текущее промо: Остался только 1 по 549$

Окончательная цена: 999$

Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.

Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления.

В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно низких просадках и очень хорошем соотношении риска и вознаграждения по сделкам.

В советнике используется «умная адаптивная система параметров», которая рассчитывает стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп, а также входы и размер лота на основе фактической цены биткойна.

Это означает, что если биткойн торгуется на уровне 6000 или 30000, все параметры будут иметь разные значения.





Советник тестировался на реальных реальных счетах с июня 2022 года, и пока результаты очень многообещающие.

Также были проведены бэктесты с тиковым качеством 99,90%, которые показывают очень стабильный рост за последние годы.





Для этого советника требуется брокер, который предлагает низкие спреды по биткойнам. Свяжитесь со мной в личном сообщении, чтобы получить список рекомендуемых брокеров.





Ключевая особенность:



Адаптивная система параметров, корректировка SL, TP, входов и размера лота в соответствии с фактической ценой биткойнов

Очень хорошее соотношение риск/прибыль 2 к 1

Проверенные результаты торговли в реальном времени

Автоматический расчет размера лота на основе риска и цены

Безопасная торговля с SL и TrailingSL во всех сделках

Нет сетки, нет Мартингейла или любой другой рискованной системы управления торговлей

Минимальный депозит: 200$