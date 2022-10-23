Bitcoin Scalp Pro

Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке. 

Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления.

В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно низких просадках и очень хорошем соотношении риска и вознаграждения по сделкам.

В советнике используется «умная адаптивная система параметров», которая рассчитывает стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп, а также входы и размер лота на основе фактической цены биткойна.

Это означает, что если биткойн торгуется на уровне 6000 или 30000, все параметры будут иметь разные значения.


Советник тестировался на реальных реальных счетах с июня 2022 года, и пока результаты очень многообещающие.

Также были проведены бэктесты с тиковым качеством 99,90%, которые показывают очень стабильный рост за последние годы.


Для этого советника требуется брокер, который предлагает низкие спреды по биткойнам.  Свяжитесь со мной в личном сообщении, чтобы получить список рекомендуемых брокеров.


Ключевая особенность:

  • Адаптивная система параметров, корректировка SL, TP, входов и размера лота в соответствии с фактической ценой биткойнов
  • Очень хорошее соотношение риск/прибыль 2 к 1
  • Проверенные результаты торговли в реальном времени
  • Автоматический расчет размера лота на основе риска и цены
  • Безопасная торговля с SL и TrailingSL во всех сделках
  • Нет сетки, нет Мартингейла или любой другой рискованной системы управления торговлей
  • Минимальный депозит: 200$


Настройка советника:

Настройка очень проста: просто откройте график H1 и запустите на нем советник.  Вы можете установить предпочтительный риск в параметре «Метод расчета размера лота».

Предопределенные настройки риска варьируются от 0,5% риска на сделку (очень низкий риск) до 10% риска на сделку (экстремальный риск).

Рекомендуется начинать с более низкого уровня риска и повышать риск, когда вы чувствуете себя комфортно с тем, как торгует советник.

Параметры говорят сами за себя, но не стесняйтесь обращаться ко мне, если они неясны


Тестирование советника:

Выберите достойный исторический ценовой поток и убедитесь, что он имеет низкие спреды, или установите спред вручную.  Спреды в среднем должны быть ниже 1000 пунктов.

Если ваши результаты бэктестинга не совпадают с моими, свяжитесь со мной в личку, чтобы я помог с настройкой бэктестинга.

Francisco Contreras Manzano
430
Francisco Contreras Manzano 2024.10.08 15:17 
 

Security ALERT. MQL5 has a security hole. They are trying to make illegal payments in your name and the Support Service does NOT respond.

gregorv333
167
gregorv333 2022.12.18 09:41 
 

Hi Wim, I am very appreciating my first experience with the bitcoin scalper. Last week I had more than 20% profit using the BE set with 5% risk only on BTC.

yuji kitamata
1418
yuji kitamata 2022.11.09 03:54 
 

I had a loss for a few days after the purchase, but after that I had many big gains. I have already made a profit on the amount I purchased, and I am very much looking forward to making a big profit with the high volatility of Bitcoin!

