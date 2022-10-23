Bitcoin Scalp Pro
- Эксперты
- Profalgo Limited
- Версия: 2.1
- Обновлено: 17 октября 2025
- Активации: 10
Текущее промо:
- Остался только 1 по 549$
- Окончательная цена: 999$
- NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers)
Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.
Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления.
В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно низких просадках и очень хорошем соотношении риска и вознаграждения по сделкам.
В советнике используется «умная адаптивная система параметров», которая рассчитывает стоп-лосс, тейк-профит, трейлинг-стоп, а также входы и размер лота на основе фактической цены биткойна.
Это означает, что если биткойн торгуется на уровне 6000 или 30000, все параметры будут иметь разные значения.
Советник тестировался на реальных реальных счетах с июня 2022 года, и пока результаты очень многообещающие.
Также были проведены бэктесты с тиковым качеством 99,90%, которые показывают очень стабильный рост за последние годы.
Для этого советника требуется брокер, который предлагает низкие спреды по биткойнам. Свяжитесь со мной в личном сообщении, чтобы получить список рекомендуемых брокеров.
Ключевая особенность:
- Адаптивная система параметров, корректировка SL, TP, входов и размера лота в соответствии с фактической ценой биткойнов
- Очень хорошее соотношение риск/прибыль 2 к 1
- Проверенные результаты торговли в реальном времени
- Автоматический расчет размера лота на основе риска и цены
- Безопасная торговля с SL и TrailingSL во всех сделках
- Нет сетки, нет Мартингейла или любой другой рискованной системы управления торговлей
- Минимальный депозит: 200$
Настройка советника:
Настройка очень проста: просто откройте график H1 и запустите на нем советник. Вы можете установить предпочтительный риск в параметре «Метод расчета размера лота».
Предопределенные настройки риска варьируются от 0,5% риска на сделку (очень низкий риск) до 10% риска на сделку (экстремальный риск).
Рекомендуется начинать с более низкого уровня риска и повышать риск, когда вы чувствуете себя комфортно с тем, как торгует советник.
Параметры говорят сами за себя, но не стесняйтесь обращаться ко мне, если они неясны
Тестирование советника:
Выберите достойный исторический ценовой поток и убедитесь, что он имеет низкие спреды, или установите спред вручную. Спреды в среднем должны быть ниже 1000 пунктов.
Если ваши результаты бэктестинга не совпадают с моими, свяжитесь со мной в личку, чтобы я помог с настройкой бэктестинга.
