GoldMax EA 4
- Asesores Expertos
- Sergei Linskii
- Versión: 3.50
- Actualizado: 11 diciembre 2025
- Activaciones: 5
GoldMax EA es uno de los mejores Asesores Expertos para Meta Trader 4. Su algoritmo único analiza la fluctuación del precio del activo, considerando factores técnicos y matemáticos, determina puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero, multiplicador de lotes, cuadrícula y mecanismo de reducción de hundimiento.
Recomendaciones:
- Bróker: RoboForex, Weltrade, FxPro, Alpari, Exness, IC Trading, FxOpen u otro que permita el scalping.
- Tipo de cuenta: ECN/PRO (con cobertura).
- Periodo temporal: cualquiera; uso M15. Par de trading: XAUUSD (oro) u otro, tras una optimización exitosa.
- Depósito: A partir de 5000 después de una optimización exitosa, recomiendo a partir de 10000
- Apalancamiento: desde 1:100; recomiendo 1:500.
- Modo de trading: VPS (24/7).
- Periodo de optimización y prueba: de 6 a 12 meses.
- Frecuencia recomendada de optimización: cada 3 meses.
Ventajas:
- El Asesor Experto utiliza indicadores MT, no utiliza recursos externos y no depende del análisis fundamental ni de las noticias.
- El Asesor Experto opera prácticamente de la misma manera tanto en el probador de estrategias como en las cuentas demo y reales.
- Puede operar con cualquier activo (divisas, metales, criptomonedas, acciones, índices, etc.).
- El Asesor Experto puede utilizarse para inversiones a medio y largo plazo, así como para aumentar el depósito.
- Puede instalar un Asesor Experto para operar en un gráfico de cualquier horizonte temporal. Los parámetros clave se pueden modificar en la configuración del Asesor Experto, de modo que cada operador pueda optimizarlo y personalizarlo fácilmente para su bróker, tipo de cuenta y depósito.
NOTA:
- El Asesor Experto cuenta con Magic integrado para todas sus órdenes. Si utiliza un asesor con diferentes símbolos en la misma plataforma de trading, deberá instalar un asesor con un Magic diferente para cada símbolo por separado.
- Antes de adquirir un Asesor Experto, asegúrese de tener la experiencia y el ordenador adecuados para optimizarlo y probarlo.
ADVERTENCIA:
- No crea en la creencia de que todos los Asesores Expertos operarán igual en cualquier tipo de cuenta y con cualquier bróker. Esto es una MENTIRA, ya que cada bróker tiene diferentes proveedores de cotizaciones, precisión de cotización de 4(2) o 5(3) dígitos, tipos de ejecución de órdenes, etc.
- Antes de instalar el Asesor Experto en una cuenta real, recomiendo optimizarlo y probarlo en el bróker, tipo de cuenta, símbolo y depósito en el que operará el asesor.
💥 ¡Las ganancias al operar con este Asesor Experto dependen de los riesgos que estés dispuesto a asumir!
