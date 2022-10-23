當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元

Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。

它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。

EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。

EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。

這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。





自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。

還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。





該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。





主要特徵：



自適應參數係統，根據比特幣的實際價格調整 SL、TP、entries 和 lotsize

非常好的風險/回報比為 2 比 1

驗證實時交易結果

基於風險和價格的自動手數計算

安全交易，所有交易均採用 SL 和 TrailingSL

沒有網格，沒有 Martingale 或任何其他有風險的交易管理系統

最低存款：200$