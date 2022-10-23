Bitcoin Scalp Pro
Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。
它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。
EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。
EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。
這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。
自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。
還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。
該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。
主要特徵：
- 自適應參數係統，根據比特幣的實際價格調整 SL、TP、entries 和 lotsize
- 非常好的風險/回報比為 2 比 1
- 驗證實時交易結果
- 基於風險和價格的自動手數計算
- 安全交易，所有交易均採用 SL 和 TrailingSL
- 沒有網格，沒有 Martingale 或任何其他有風險的交易管理系統
- 最低存款：200$
設置 EA：
設置非常簡單：只需打開 H1 圖表並在其上運行 EA。 您可以在“Lotsize Calculation Method”參數中設置偏好的風險。
預定義的風險設置從每筆交易 0.5% 的風險（極低風險）到每筆交易 10% 的風險（極端風險）。
建議從較低的風險級別開始，並在您對 EA 的交易方式感到滿意時增加風險。
參數不言自明，但如果不清楚，請隨時與我聯繫
回測 EA：
選擇一個像樣的歷史饋送價格，並確保它是低點差的，或者手動設置點差。 點差平均應低於 1000 點。
如果您的回測結果與我的不匹配，請在下午聯繫我，以便我幫助進行回測設置。
