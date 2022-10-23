Bitcoin Scalp Pro

Bitcoin Scalp Pro は市場で唯一の取引システムです。 

サポートとレジスタンスレベルのブレイクアウトを取引することにより、ビットコイン市場のボラティリティを悪用することに完全に焦点を当てています.

EA の焦点は安全性にあります。これは、極端に低いドローダウンと取引の非常に優れたリスク/報酬比につながります。

EA は、ビットコインの実際の価格に基づいて、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングSL だけでなく、エントリーとロットサイズも計算する「スマート適応パラメーター システム」を内部で使用します。

つまり、ビットコインが 6000 または 30000 で取引されている場合、すべてのパラメーターの値が異なります。


EA は 2022 年 6 月以降、実際のライブ アカウントでフォワード テストされており、これまでのところ結果は非常に有望です。

ティッククオリティ 99.90% のバックテストも実施されており、過去数年間で非常に安定した成長を示しています。


この EA には、ビットコインで低スプレッドを提供するブローカーが必要です。 プライベートメッセージで私に連絡して、推奨されるブローカーのリストを入手してください.


主な機能:

  • 適応パラメータシステム、SL、TP、エントリ、ロットサイズをビットコインの実際の価格に調整
  • 2対1の非常に優れたリスク/報酬比
  • 検証済みのライブ取引結果
  • リスクと価格に基づく自動ロットサイズ計算
  • すべての取引で SL と TrailingSL を使用した安全な取引
  • グリッドなし、マーチンゲールまたはその他の危険な取引管理システムなし
  • 最低入金額: 200$


EA のセットアップ:

セットアップは非常に簡単です。H1 チャートを開いて EA を実行するだけです。 「ロットサイズ計算方法」パラメータで優先リスクを設定できます。

事前定義されたリスク設定は、取引あたり 0.5% のリスク (非常に低いリスク) から、取引あたりのリスク 10% (極度のリスク) までです。

低いリスク レベルから開始し、EA の取引方法に慣れたらリスクを増やすことをお勧めします。

パラメータは一目瞭然ですが、不明な場合はお気軽にお問い合わせください


EA のバックテスト:

まともな過去の価格フィードを選択し、スプレッドが低いものであることを確認するか、スプレッドを手動で設定してください。 スプレッドは平均で 1000 ポイント未満である必要があります。

バックテストの結果が私のものと一致しない場合は、午後に連絡してください。バックテストのセットアップを手伝うことができます。

Abdullah Uygar Tuna
420
Abdullah Uygar Tuna 2025.05.10 21:07 
 

One of the most reliable BTC Scalping Bots out there. I have recently passed a prop firm challenge using a few EAs of the author one of which was this EA. Won’t make you rich overnight but will most surely make some decent profit in the long term with some patience.

Francisco Contreras Manzano
435
Francisco Contreras Manzano 2024.10.08 15:17 
 

Security ALERT. MQL5 has a security hole. They are trying to make illegal payments in your name and the Support Service does NOT respond.

gregorv333
167
gregorv333 2022.12.18 09:41 
 

Hi Wim, I am very appreciating my first experience with the bitcoin scalper. Last week I had more than 20% profit using the BE set with 5% risk only on BTC.

yuji kitamata
1418
yuji kitamata 2022.11.09 03:54 
 

I had a loss for a few days after the purchase, but after that I had many big gains. I have already made a profit on the amount I purchased, and I am very much looking forward to making a big profit with the high volatility of Bitcoin!

