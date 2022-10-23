現在のプロモーション: 残り 1 個 549$

で「 究極の EA コンボ パッケージ」 をチェックしてください 。



Bitcoin Scalp Pro は市場で唯一の取引システムです。

サポートとレジスタンスレベルのブレイクアウトを取引することにより、ビットコイン市場のボラティリティを悪用することに完全に焦点を当てています.

EA の焦点は安全性にあります。これは、極端に低いドローダウンと取引の非常に優れたリスク/報酬比につながります。

EA は、ビットコインの実際の価格に基づいて、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングSL だけでなく、エントリーとロットサイズも計算する「スマート適応パラメーター システム」を内部で使用します。

つまり、ビットコインが 6000 または 30000 で取引されている場合、すべてのパラメーターの値が異なります。





EA は 2022 年 6 月以降、実際のライブ アカウントでフォワード テストされており、これまでのところ結果は非常に有望です。

ティッククオリティ 99.90% のバックテストも実施されており、過去数年間で非常に安定した成長を示しています。





この EA には、ビットコインで低スプレッドを提供するブローカーが必要です。 プライベートメッセージで私に連絡して、推奨されるブローカーのリストを入手してください.





主な機能:



適応パラメータシステム、SL、TP、エントリ、ロットサイズをビットコインの実際の価格に調整

2対1の非常に優れたリスク/報酬比

検証済みのライブ取引結果

リスクと価格に基づく自動ロットサイズ計算

すべての取引で SL と TrailingSL を使用した安全な取引

グリッドなし、マーチンゲールまたはその他の危険な取引管理システムなし

最低入金額: 200$