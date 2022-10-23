Bitcoin Scalp Pro
Bitcoin Scalp Pro è un sistema di trading unico sul mercato.
È completamente focalizzato sullo sfruttamento della volatilità del mercato Bitcoin scambiando i breakout dei livelli di supporto e resistenza.
L'attenzione dell'EA si trova sulla sicurezza, che si traduce in prelievi estremamente bassi e un ottimo rapporto rischio/rendimento sulle negoziazioni.
L'EA utilizza internamente un "sistema di parametri adattivi intelligenti", che calcolerà stoploss, takeprofit, trailingSL ma anche entry e lotsize in base al prezzo effettivo del bitcoin.
Ciò significa che se il bitcoin viene scambiato a 6000 o a 30000 avrà valori diversi per tutti i parametri.
L'EA è stato testato in avanti su account live reali da giugno 2022 e finora i risultati sono molto promettenti.
Sono stati eseguiti anche backtest con tickquality del 99,90% e mostrano una crescita molto stabile negli ultimi anni.
Questo EA richiede un broker che offra spread bassi su Bitcoin. Contattami in messaggio privato per avere un elenco di broker consigliati.
Caratteristiche principali:
- Sistema di parametri adattivi, regola SL, TP, voci e lotsize al prezzo effettivo di Bitcoin
- Ottimo rapporto rischio/rendimento di 2 a 1
- Risultati di trading dal vivo verificati
- Calcolo automatico della dimensione del lotto in base al rischio e al prezzo
- Trading sicuro, con SL e TrailingSL su tutte le operazioni
- Nessuna griglia, nessuna martingala o qualsiasi altro sistema di gestione commerciale rischioso
- Deposito minimo: 200$
Impostazione dell'EA:
L'installazione è molto semplice: basta aprire un grafico H1 ed eseguire l'EA su di esso. È possibile impostare il rischio preferito nel parametro "Metodo di calcolo Lotsize".
Le impostazioni di rischio predefinite vanno dallo 0,5% di rischio per operazione (rischio molto basso) fino al 10% di rischio per operazione (rischio estremo).
Si consiglia di iniziare con un livello di rischio inferiore e aumentare il rischio quando ci si sente a proprio agio con il modo in cui l'EA opera.
I parametri sono autoesplicativi, ma non esitate a contattarmi nel caso in cui non siano chiari
Backtest dell'EA:
Scegli un prezzo storico decente e assicurati che sia uno con spread bassi o imposta lo spread manualmente. Gli spread dovrebbero essere inferiori a 1000 punti in media.
Se i risultati del tuo backtesting non corrispondono ai miei, contattami in pm così posso aiutarti con la configurazione del backtest.
