Bitcoin Scalp Pro

5

Promotion actuelle :

  • Plus qu'un seul à 549$
  • Prix ​​final : 999$
  • NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers)
N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «  Ultimate EA Combo Package  » sur notre  blog promotionnel  !  

LIVE SIGNAL


Bitcoin Scalp Pro est un système de trading unique sur le marché. 

Il se concentre entièrement sur l'exploitation de la volatilité du marché Bitcoin en négociant les cassures des niveaux de support et de résistance.

L'EA se concentre sur la sécurité, ce qui se traduit par des prélèvements extrêmement faibles et un très bon rapport risque / récompense sur les transactions.

L'EA utilise un "système de paramètres adaptatifs intelligents" en interne, qui calculera le stoploss, le takeprofit, le trailingSL mais aussi les entrées et la taille des lots en fonction du prix réel du bitcoin.

Cela signifie que si bitcoin se négocie à 6000 ou à 30000 aura des valeurs différentes pour tous les paramètres.


L'EA a été testé en avant sur de vrais comptes en direct depuis juin 2022 et les résultats sont très prometteurs jusqu'à présent.

Des backtests avec une qualité de tick de 99,90% ont également été effectués et montrent une croissance très stable au cours des dernières années.


Cet EA nécessite un courtier qui offre de faibles spreads sur Bitcoin.  Contactez-moi en message privé pour obtenir une liste de courtiers recommandés.


Principales caractéristiques:

  • Système de paramètres adaptatifs, ajustez SL, TP, les entrées et la taille des lots au prix réel de Bitcoin
  • Très bon rapport risque/récompense de 2 pour 1
  • Résultats de trading en direct vérifiés
  • Calcul automatique de la taille des lots en fonction du risque et du prix
  • Trading sécurisé, avec SL et TrailingSL sur tous les trades
  • Pas de grille, pas de martingale ou tout autre système de gestion commerciale à risque
  • Dépôt minimum : 200$


Mise en place de l'EA :

La configuration est très simple : il suffit d'ouvrir un graphique H1 et d'exécuter l'EA dessus.  Vous pouvez définir le risque préféré dans le paramètre "Méthode de calcul de la taille du lot".

Les paramètres de risque prédéfinis vont de 0,5 % de risque par transaction (risque très faible) à 10 % de risque par transaction (risque extrême).

Il est recommandé de commencer à un niveau de risque inférieur et d'augmenter le risque lorsque vous vous sentez à l'aise avec la façon dont l'EA se négocie.

Les paramètres sont explicites, mais n'hésitez pas à me contacter au cas où ils ne seraient pas clairs


Backtester l'EA :

Choisissez un flux de prix historique décent et assurez-vous qu'il s'agit d'un flux avec de faibles écarts, ou définissez l'écart manuellement.  Les spreads doivent être inférieurs à 1000 points en moyenne.

Si vos résultats de backtesting ne correspondent pas aux miens, contactez-moi en MP afin que je puisse vous aider avec la configuration du backtest.



Avis 4
Francisco Contreras Manzano
430
Francisco Contreras Manzano 2024.10.08 15:17 
 

Security ALERT. MQL5 has a security hole. They are trying to make illegal payments in your name and the Support Service does NOT respond.

gregorv333
167
gregorv333 2022.12.18 09:41 
 

Hi Wim, I am very appreciating my first experience with the bitcoin scalper. Last week I had more than 20% profit using the BE set with 5% risk only on BTC.

yuji kitamata
1408
yuji kitamata 2022.11.09 03:54 
 

I had a loss for a few days after the purchase, but after that I had many big gains. I have already made a profit on the amount I purchased, and I am very much looking forward to making a big profit with the high volatility of Bitcoin!

