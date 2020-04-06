Maximice su potencial de trading en oro con el EA TrendSight Pro, una solución de trading sofisticada y automatizada diseñada específicamente para el mercado de alta intensidad XAUUSD (Oro). Diseñado para los operadores que valoran la precisión, la seguridad y el rendimiento constante, este EA elimina las conjeturas del análisis técnico.

¿Por qué elegir TrendSight Pro EA?

TrendSight Pro EA no es sólo otro bot automatizado; es una estrategia completa para operar con oro construida sobre la base del sistema de élite de seguimiento de tendencias PaintBar. A diferencia de muchos EAs que se basan en técnicas de juego de riesgo, TrendSight Pro utiliza la acción del precio puro, impulso de la tendencia, y los filtros de volatilidad para identificar las entradas de alta probabilidad.

Sin trucos arriesgados: Despídase de la ansiedad de las estrategias Martingale o Grid. TrendSight Pro trata su capital con respeto, utilizando un enfoque profesional de gestión de riesgos donde cada operación se tiene en cuenta.

ATR Inteligente: Proteja sus beneficios de forma dinámica. El EA utiliza Average True Range (ATR) para ajustar los trailing stops, permitiendo a sus ganadores correr durante las tendencias fuertes, mientras que el bloqueo de las ganancias.

Red de seguridad diaria: Con una función integrada de recorte de pérdidas diario, el AE detiene automáticamente las operaciones si se alcanza un umbral de capital específico, lo que le garantiza que seguirá operando un día más.

Filtrado de alta probabilidad: Combinando filtros de tendencia EMA de 150 periodos con comprobaciones de volatilidad, el EA se asegura de que solo entra en el mercado cuando las condiciones son óptimas.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



Optimizado y listo para usar

Hemos hecho el trabajo pesado para usted. Este EA está totalmente optimizado para el Oro (XAUUSD) en el M5 (5 minutos) timeframe. Es una solución "Plug & Play", simplemente conéctelo a su gráfico y deje que el algoritmo trabaje.

Para obtener los mejores resultados con spreads bajos y una ejecución rapidísima, recomendamos utilizar Exness.

👉 Registre Exness aquí https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Nota: Si está utilizando un broker diferente, le recomendamos que ejecute una optimización en el parámetro de Porcentaje de Riesgo (Ajustes: Inicio: 1 | Paso: 1 | Stop: 10) para encontrar el punto óptimo para su tipo de cuenta específico.

Parámetros potentes para un control total

Porcentaje de riesgo: Calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función de su capital.

Porcentaje de pérdida diaria: Un límite duro de seguridad para evitar caídas diarias significativas.

Multiplicador de arrastre ATR: Controla el grado en que el stop loss sigue la tendencia.

Filtro de tendencia EMA: Asegura que el EA sólo opera en la dirección de la tendencia a largo plazo (Filtro D1).

Hora de inicio/fin: Personaliza tu ventana de negociación para evitar noticias volátiles o sesiones de baja liquidez.

Longitud PaintBar: El motor central que detecta las inversiones de tendencia y los cambios de momentum.

Número Mágico: Le permite ejecutar múltiples EAs en la misma cuenta sin conflictos.

Dé el salto al trading profesional

No deje que las emociones del mercado dicten su éxito. Experimente la disciplina de una máquina combinada con una estrategia probada.

¡Descargue TrendSight Pro EA hoy y transforme su viaje de trading en Oro!



