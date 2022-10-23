Promoção atual: Apenas 1 restante a 549 $

O Bitcoin Scalp Pro é um sistema de negociação único no mercado.

Ele está totalmente focado em explorar a volatilidade do mercado de Bitcoin, negociando os rompimentos dos níveis de suporte e resistência.

O foco do EA está na segurança, o que se traduz em rebaixamentos extremamente baixos e uma relação risco/recompensa muito boa nas negociações.

A EA usa internamente um "sistema de parâmetros adaptativos inteligentes", que calculará stoploss, takeprofit, trailingSL, mas também entradas e tamanho de lote com base no preço real do bitcoin.

Isso significa que se o bitcoin estiver sendo negociado a 6.000 ou a 30.000, haverá valores diferentes para todos os parâmetros.





O EA foi testado em contas reais desde junho de 2022 e os resultados são muito promissores até agora.

Backtests com 99,90% de tickquality também foram feitos e mostram um crescimento muito estável nos últimos anos.





Este EA requer um corretor que ofereça spreads baixos no Bitcoin. Contacte-me em mensagem privada para obter uma lista de corretores recomendados.





Características principais:



Sistema de parâmetros adaptativos, ajuste SL, TP, entradas e tamanho de lote para o preço real do Bitcoin

Muito boa relação risco/recompensa de 2 para 1

Resultados de negociação ao vivo verificados

Cálculo automático do tamanho do lote com base no risco e no preço

Negociação segura, com SL e TrailingSL em todas as negociações

Sem grade, sem Martingale ou qualquer outro sistema de gerenciamento de comércio arriscado

Depósito mínimo: 200$