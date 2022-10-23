Bitcoin Scalp Pro

5

Promoção atual:

  • Apenas 1 restante a 549 $
  • Preço final: 999$
  • NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers)
Certifique-se de verificar nosso "  Pacote combo Ultimate EA  " em nosso  blog promocional  !  

LIVE SIGNAL


O Bitcoin Scalp Pro é um sistema de negociação único no mercado. 

Ele está totalmente focado em explorar a volatilidade do mercado de Bitcoin, negociando os rompimentos dos níveis de suporte e resistência.

O foco do EA está na segurança, o que se traduz em rebaixamentos extremamente baixos e uma relação risco/recompensa muito boa nas negociações.

A EA usa internamente um "sistema de parâmetros adaptativos inteligentes", que calculará stoploss, takeprofit, trailingSL, mas também entradas e tamanho de lote com base no preço real do bitcoin.

Isso significa que se o bitcoin estiver sendo negociado a 6.000 ou a 30.000, haverá valores diferentes para todos os parâmetros.


O EA foi testado em contas reais desde junho de 2022 e os resultados são muito promissores até agora.

Backtests com 99,90% de tickquality também foram feitos e mostram um crescimento muito estável nos últimos anos.


Este EA requer um corretor que ofereça spreads baixos no Bitcoin.  Contacte-me em mensagem privada para obter uma lista de corretores recomendados.


Características principais:

  • Sistema de parâmetros adaptativos, ajuste SL, TP, entradas e tamanho de lote para o preço real do Bitcoin
  • Muito boa relação risco/recompensa de 2 para 1
  • Resultados de negociação ao vivo verificados
  • Cálculo automático do tamanho do lote com base no risco e no preço
  • Negociação segura, com SL e TrailingSL em todas as negociações
  • Sem grade, sem Martingale ou qualquer outro sistema de gerenciamento de comércio arriscado
  • Depósito mínimo: 200$


Configurando o EA:

A configuração é muito fácil: basta abrir um gráfico H1 e executar o EA nele.  Você pode definir o risco preferido no parâmetro "Método de cálculo do tamanho do lote".

As configurações de risco predefinidas vão de 0,5% de risco por negociação (risco muito baixo) até 10% de risco por negociação (risco extremo).

Recomenda-se começar em um nível de risco mais baixo e aumentar o risco quando você se sentir confortável com a forma como o EA negocia.

Os parâmetros são auto-explicativos, mas sinta-se à vontade para entrar em contato caso não estejam claros


Testando o EA:

Escolha um preço histórico decente e certifique-se de que seja um com spreads baixos ou defina o spread manualmente.  Os spreads devem ser inferiores a 1000 pontos em média.

Se os resultados do seu backtesting não corresponderem aos meus, entre em contato comigo em pm para que eu possa ajudar com a configuração do backtest.

Comentários 4
Francisco Contreras Manzano
435
Francisco Contreras Manzano 2024.10.08 15:17 
 

Security ALERT. MQL5 has a security hole. They are trying to make illegal payments in your name and the Support Service does NOT respond.

gregorv333
167
gregorv333 2022.12.18 09:41 
 

Hi Wim, I am very appreciating my first experience with the bitcoin scalper. Last week I had more than 20% profit using the BE set with 5% risk only on BTC.

yuji kitamata
1418
yuji kitamata 2022.11.09 03:54 
 

I had a loss for a few days after the purchase, but after that I had many big gains. I have already made a profit on the amount I purchased, and I am very much looking forward to making a big profit with the high volatility of Bitcoin!

