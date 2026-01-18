Atomic Xau
- Asesores Expertos
- Ignacio Agustin Mene Franco
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Atomic XAU - Expert Advisor
Descripción General
Atomic XAU es un sistema de trading automatizado diseñado específicamente para operar XAU/USD (Oro) en temporalidad M5. Este EA combina cuatro indicadores técnicos profesionales para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad con una gestión de riesgo rigurosa.
Estrategia de Trading
El sistema utiliza confirmación multi-indicador mediante:
- MACD: Detecta cambios de momentum y cruces de tendencia
- Bandas de Bollinger: Identifica zonas de sobrecompra/sobreventa y volatilidad
- RSI: Confirma condiciones extremas del mercado
- Estocástico: Proporciona confirmación adicional de momentum
Las señales se generan únicamente cuando múltiples indicadores coinciden, reduciendo entradas falsas y mejorando la calidad de las operaciones.
Características Principales
- Sistema de Grid Inteligente: Coloca órdenes pendientes a distancias calculadas
- Stop Loss Dinámico: Protección de 20 pips en todas las posiciones
- Breakeven Automático: Mueve el SL a punto de equilibrio +2 pips tras 15 pips de ganancia
- Trailing Stop: Se activa tras 10 pips de beneficio con pasos de 5 pips
- Filtro Horario: Opera solo en las horas más favorables (1:00 - 23:00)
- Control de Spread: Filtro máximo de 30 pips para evitar ejecuciones desfavorables
Gestión de Riesgo
- Límites de Posición: Máximo 5 órdenes pendientes y 8 posiciones totales simultáneas
- Lotaje Fijo: 0.20 lotes por operación (configurable)
- Sizing por Riesgo: Opción de tamaño basado en porcentaje de capital (0.5% predeterminado)
- Protección de Margen: Verificación previa antes de abrir cada operación
Configuración Recomendada
- Par: XAU/USD (Oro contra Dólar)
- Temporalidad: M5 (5 Minutos)
- Capital Mínimo: $1,000 USD
- Lotaje Mínimo: 0.20
- Broker Recomendado: ECN/STP con spreads competitivos (<30 pips promedio)