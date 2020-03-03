👑 King of Pullbacks - Asesor Experto

King of Pullbacks es un Asesor Experto desarrollado para explotar retrocesos temporales de precios dentro de estructuras de mercado alcistas establecidas.

La lógica de negociación se basa en un modelo de confirmación multicapa que evalúa las condiciones del mercado de forma dinámica antes de ejecutar cualquier operación.

La metodología interna no se divulga y está protegida por diseño.

Concepto general de negociación

El EA se centra en:

XAUUSD H1

Brokers recomendados: Exness, FBS, etc

Operar con la dirección dominante del mercado

Entrar sólo después de movimientos correctivos controlados

Evitar entradas impulsivas o tardías

Ejecutando operaciones sólo cuando se alinean múltiples condiciones internas

Todas las decisiones se toman exclusivamente sobre datos de precios cerrados, asegurando un comportamiento estable y sin repuntes.

🔹 Protección del riesgo y del capital

King of Pullbacks está diseñado con estrictas reglas de preservación de capital:

Dimensionamiento adaptativo de posiciones basado en cálculos internos de riesgo

Niveles de protección en función de la volatilidad

Salvaguardas integradas para evitar la sobreexposición

Sin rejilla, sin martingala, sin técnicas de promediación

Diseñado para cumplir los requisitos de validación del mercado MQL5

Los parámetros de gestión del riesgo son intencionadamente conservadores por defecto.

Características clave

✔ Asesor Experto totalmente automatizado

✔ Lógica de negociación propia y no divulgada

✔ Opera sólo cuando las condiciones son estadísticamente favorables

✔ Conservador por diseño

✔ Funciona a través de múltiples símbolos y marcos temporales

✔ Comportamiento estable en mercados de alta volatilidad

✔ Sin dependencias externas

Recomendaciones de uso

Adecuado para divisas, metales e índices

Marcos temporales recomendados: H1 y superiores

La configuración predeterminada está optimizada para la estabilidad

Se recomienda el uso de VPS para obtener la mejor calidad de ejecución

Aviso importante

Este producto utiliza propiedad intelectual privada.

Cualquier intento de descompilar, realizar ingeniería inversa o replicar la lógica interna está estrictamente prohibido.

El trading implica riesgo. Ningún Asesor Experto puede garantizar beneficios.

