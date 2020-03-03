King of Pullbacks

👑 King of Pullbacks - Asesor Experto

King of Pullbacks es un Asesor Experto desarrollado para explotar retrocesos temporales de precios dentro de estructuras de mercado alcistas establecidas.
La lógica de negociación se basa en un modelo de confirmación multicapa que evalúa las condiciones del mercado de forma dinámica antes de ejecutar cualquier operación.

La metodología interna no se divulga y está protegida por diseño.

Concepto general de negociación

El EA se centra en:

  • XAUUSD H1

  • Brokers recomendados: Exness, FBS, etc

  • Operar con la dirección dominante del mercado

  • Entrar sólo después de movimientos correctivos controlados

  • Evitar entradas impulsivas o tardías

  • Ejecutando operaciones sólo cuando se alinean múltiples condiciones internas

Todas las decisiones se toman exclusivamente sobre datos de precios cerrados, asegurando un comportamiento estable y sin repuntes.

🔹 Protección del riesgo y del capital

King of Pullbacks está diseñado con estrictas reglas de preservación de capital:

  • Dimensionamiento adaptativo de posiciones basado en cálculos internos de riesgo

  • Niveles de protección en función de la volatilidad

  • Salvaguardas integradas para evitar la sobreexposición

  • Sin rejilla, sin martingala, sin técnicas de promediación

  • Diseñado para cumplir los requisitos de validación del mercado MQL5

Los parámetros de gestión del riesgo son intencionadamente conservadores por defecto.

Características clave

✔ Asesor Experto totalmente automatizado
✔ Lógica de negociación propia y no divulgada
✔ Opera sólo cuando las condiciones son estadísticamente favorables
✔ Conservador por diseño
✔ Funciona a través de múltiples símbolos y marcos temporales
✔ Comportamiento estable en mercados de alta volatilidad
✔ Sin dependencias externas

Recomendaciones de uso

  • Adecuado para divisas, metales e índices

  • Marcos temporales recomendados: H1 y superiores

  • La configuración predeterminada está optimizada para la estabilidad

  • Se recomienda el uso de VPS para obtener la mejor calidad de ejecución

Aviso importante

Este producto utiliza propiedad intelectual privada.
Cualquier intento de descompilar, realizar ingeniería inversa o replicar la lógica interna está estrictamente prohibido.

El trading implica riesgo. Ningún Asesor Experto puede garantizar beneficios.

👑 King of Pullbacks
Trading profesional de pullbacks - impulsado por una lógica protegida.


Productos recomendados
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Asesores Expertos
Bober Real MT5 es un Asesor Experto (EA) totalmente automático para operar en Forex. Este robot fue creado en 2014 y ha realizado muchas operaciones rentables, logrando más del 7000% de crecimiento en mi cuenta personal. A lo largo del tiempo tuvo varias actualizaciones, pero la versión 2019 es la más estable y exitosa. El robot puede funcionar en cualquier instrumento, pero los mejores resultados se obtienen con EURGBP y GBPUSD en el marco temporal M5 . No mostrará buenos resultados si usa conf
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Asesores Expertos
Trend Trading - Protección del capital - Optimizado para tendencias fuertes Supertrend G5 Prime es una versión mejorada de Supertrend G5 para MetaTrader 5. Está diseñado para explotar las fuertes tendencias del mercado, mientras que la protección del capital con herramientas profesionales de gestión de riesgos. El EA utiliza el indicador Supertrend combinado con un filtro EMA 200 en el marco de tiempo D1 para abrir operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal. Estrategia principa
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Asesores Expertos
GoldRobotics EA: Trading Aut omatizado de Oro con Precisión y Velocidad GoldRobotics es un sofisticado Asesor Experto diseñado para el trading automatizado en el mercado XAUUSD (Oro). Este EA emplea una estrategia única basada en el reconocimiento preciso de patrones de velas y análisis de volumen, lo que permite entradas y salidas rápidas para un rendimiento óptimo en condiciones de mercado volátiles. Da prioridad a las reacciones rápidas a las fluctuaciones del mercado, por lo que es ideal
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Asesores Expertos
Nueva descripción del producto para MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - El más inteligente Crypto Guerrero ️ Probado en batalla en BTC & ETH. Construido para el caos en tiempo real. --- MadoCryptoXPro no es sólo otro bot técnico. Es una máquina de campo de batalla diseñado para manejar la locura de BTCUSD y ETHUSD con precisión quirúrgica. Si el mercado es plana, tendencia, o simplemente psycho - se mantiene enfocado, se adapta rápidamente, y protege su capital como un guardia de bóv
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Asesores Expertos
Divisa EURUSD . Marco temporal H1 El depósito mínimo es de $ 200 cuando el comercio de 0,5% por operación.  El Asesor Experto se basa en indicadores clásicos, probados con el tiempo . Además, algunas estrategias utilizan Price Action . Cada operación está protegida por un stop loss  Sin martingala , sin rejilla , sin estrategias de alto riesgo. Todas las estrategias utilizadas aquí son de seguimiento de tendencia y de inversión. Se recomienda el cumplimiento de MM = 0,5% para cada operación
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Asesores Expertos
Siga la tendencia del oro con un sencillo EA de sólo compra El EA es un Asesor Experto Buy-Only totalmente automatizado para MetaTrader 5. Está diseñado para capturar oportunidades de mercado alcistas con una gestión segura del riesgo y una ejecución sin fisuras. Por qué lo eligen los traders: El mejor rendimiento en Oro (XAUUSD) - de gran liquidez y tendencia. Buy-Only EA - se centra puramente en posiciones largas. Plug & Play configuración - adjuntar y dejar que el comercio de forma
Grid Balance
Tan Au Phuong
3.67 (3)
Asesores Expertos
Estrategia Automatizada de Trading con Rejillas Grid Balance EA es una herramienta de grid trading potente y altamente personalizable desarrollada en MQL5 . Abre automáticamente órdenes de compra y venta, asigna niveles de take-profit individuales a cada operación y cierra todas las posiciones cuando se alcanza el objetivo global de beneficios, agilizando y optimizando todo el proceso de trading automatizado. Es un asistente fiable para el grid trading que requiere eficiencia y disciplina. Consi
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo un número muy limitado de copias estará disponible al precio actual! Precio final: 999$ NUEVO (desde 349$) --> OBTENGA 1 EA GRATIS (para 2 números de cuenta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO ¡Bienvenido a BITCOIN REAPER!   Después del tremendo éxito de Gold Reaper, decidí que era hora de aplicar los mismos principios ganadores al mercado de Bitc
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Asesores Expertos
Mango Scalper es un robot de scalping totalmente automatizado que utiliza una estrategia de ruptura muy buena e inteligente, una gestión avanzada del dinero y un análisis probabilístico. Más eficaz en las etapas de consolidación de precios que ocupan la mayor parte del tiempo de mercado. Probado en cuentas reales con una excelente relación riesgo-recompensa. No necesita optimización forzada, lo que constituye el principal factor de su fiabilidad y garantía de beneficios estables en el futuro. Ad
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Los compradores de este producto también adquieren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Asesores Expertos
Acerca de APE (Alpha Prop Edge) APE es un Asesor Experto (EA) desarrollado sobre una estrategia de reversión a la media . Está diseñado para identificar movimientos de precio extendidos y actuar en sentido contrario bajo condiciones específicas predefinidas. Incluye controles de riesgo integrados como límites diarios de pérdida y mecanismos de salida configurables. Los usuarios pueden adaptar los parámetros según el tamaño de la cuenta, su entorno de operación o criterios de evaluación. APE ha
Ew3
Roberto Alencar
Asesores Expertos
EW3 - Asesor Experto en Reversión Media en Forex Visión general Un Asesor Experto diseñado para operar con una estrategia de reversión a la media con una gestión disciplinada del riesgo, evitando enfoques de alto riesgo como los métodos de cuadrícula o martingala. Características principales - Estrategia de reversión a la media : Identifica y negocia movimientos de corrección del mercado - Soporte multisímbolo : Opera con 26 pares de divisas simultáneamente - Control de riesgo centralizado : G
GoldPulser EA
Mohamed Hamdi Kaaniche
Asesores Expertos
GoldPulser EA - Descripción para el Mercado MQL5 Descripción en Español GoldPulser EA - Sistema avanzado de scalping multidivisa y seguimiento de tendencias GoldPulser EA es un sofisticado sistema de trading que combina la precisión del scalping con la fiabilidad del seguimiento de tendencias. Diseñado para los operadores de Forex que buscan rendimientos consistentes, este asesor experto utiliza un algoritmo patentado para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad a través de
Ai General EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
30% de descuento sólo para la suscripción de 3 meses, envíeme un mensaje: https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y producido 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de ganancias y pérdidas, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especia
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Asesores Expertos
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA. ADVERTENCIA: EA ha optimizado conjuntos de ORO (XAUUSD) SOLAMENTE (Capital mínimo: $ 1000) Descargar conjuntos de abajo: Utilice estos sets para XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Sistema profesional de trading con gestión avanzada del riesgo Este sofisticado Asesor Experto emplea una estrategia de rejilla bidireccional diseñada para un rendimiento constante en mercados volátiles. El sistema abre
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Asesores Expertos
¡Perdón por el excelente rendimiento del 340% anual! Sí, has leído bien: estos resultados de backtest con un 340% anual son casi indecentemente buenos. Pero, por favor, no lo malinterpretes: no es un truco de marketing, sino el resultado de una programación limpia y backtests honestos. Por supuesto, tales rendimientos de ensueño no son realmente sostenibles a largo plazo, porque después de unos años cualquier EA en el backtest acaba alcanzando el límite de lotes. Aun así: Stealth 150 DE40
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Asesores Expertos
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Asesor Experto MT5 Descripción general Sistema automático para XAUUSD (oro) y pares mayores de Forex . Gestiona entradas, SL/TP, trailing y control de drawdown con reglas claras. No hay garantías de beneficio; lea el aviso de riesgo. Requisitos Plataforma: MetaTrader 5 Cuenta: ECN/RAW recomendada Conexión: 24/7 (VPS sugerido) Marcos temporales: M1–H4 Configuración inicial Active Algo Trading . Adjunte el EA al gráfico (un símbolo por gráfico). En Inputs ponga AI_Access_M
Traders Toolbox
Jason Kisogloo
3 (2)
Asesores Expertos
Traders Toolbox Premium es una herramienta todo en uno Características: 19 Señales individuales : cada una de estas señales está sesgada en una configuración de estilo de red neuronal para constituir el resultado final / general. Cada señal tiene su propia configuración que se puede personalizar u optimizar si es necesario.   En integral Screen Display - Seis paneles broche de distancia Con la amplia información y consejos de herramientas. (haga clic en el borde del panel para desplegarlo o
DayRest
Viktor Timofeev
Asesores Expertos
PRINCIPIOS DAYREST: el EA se basa en una estrategia contra-tendencia Utilizamos dos características 1. La presencia de correcciones en la tendencia. Por regla general, siempre hay un "pullback" tras los impulsos progresivos. 2. El carácter cíclico del mercado. El precio se mueve entre valores máximos y mínimos históricos. La mayor probabilidad de corrección se fija cuando el precio alcanza los límites de este canal. La señal para abrir una posición es que el precio cruce el límite superior o inf
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Asesores Expertos
Scalper EA Pro - ¡El Robot de Trading Automatizado de Alta Precisión!   FOR GOLD - XAUUSD ¿Qué hay de nuevo en la versión 3.0? Tras meses de desarrollo y pruebas rigurosas, ¡presentamos la versión más avanzada y confiable del Scalper EA Pro! Con nuevos filtros inteligentes, gestión de riesgo mejorada y entradas más precisas, este EA está diseñado para operar en los mercados con máxima eficiencia. Actualizaciones principales: Filtro de tendencia ajustable Ahora con EMAs person
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada utilizando un historial de 10 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan sólo en GBP/USD. Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros por usted. Estrategia de negociación El sistema NO utiliza estrategias peligrosas como el promedio o martingala, p
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Asesores Expertos
El Asesor Experto Neurolite ofrece decisiones comerciales basadas en una red neuronal entrenada en 5 años de datos reales de tick. Las operaciones se realizan únicamente con el par de divisas EUR/USD . Su principal peculiaridad es una pequeña cantidad de parámetros de entrada con el fin de facilitar el proceso de trabajo de los usuarios. El EA Neurolite ajustará todos los parámetros para usted. Este Asesor Experto se basa en el anteriormente lanzado Neurolite EA gbpusd , que fue ajustado para op
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Asesores Expertos
Un sistema scalper sólo funciona durante las horas asiáticas. Varios indicadores únicos para detectar la fluctuación de precios. Nivel de TP/SL dinámico según las condiciones del mercado. Stoploss fijo para proteger el capital, muy bajo riesgo de perder mucho dinero. No es necesario obtener archivos SET. Los parámetros son los mismos para cada par de divisas. Está optimizado para trabajar en EURAUD . Se recomienda utilizar Eagle Scalper en un gráfico M15 . Se recomienda ejecutarlo en un broker
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Asesores Expertos
Snake EURUSD Real EA es un Asesor Experto de Forex totalmente automático. El robot se puede ejecutar en cualquier par, pero los resultados son mejores en EURUSD M15. El sistema se puede ejecutar con cualquier corredor que también proporciona Floating Spread. Ventajas El EA no utiliza sistemas como martingala, hedging, etc. El EA utiliza SL y Trailing Stop para obtener beneficios. Además, también puede establecer TP (EURUSD en 93 para mí). Los mejores resultados de la prueba con el 99,0% en el b
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Asesores Expertos
EA STFX TECNOLOGÍAS BINARIAS EA STFX Binary Technologies está diseñado específicamente para productos binarios MT5 Índice de volatilidad 75 y 100 El Asesor de Expertos se puede utilizar para el comercio totalmente automático y semi-automatizado. EA STFX tiene varias estrategias tales como: Day Trade, Averagging , Martingala, Anti Martingala y o combinar los dos Las posiciones de negociación se pueden cerrar fácilmente utilizando paneles como cerrar sólo ganancias, cerrar compras, cerrar ventas,
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN TS Trade es un robot desarrollado por profesionales con amplia experiencia en el mercado financiero. Se basa en algoritmos avanzados de trading. Su principal característica es la estricta gestión del riesgo. Es perfecto para aquellos que buscan una herramienta eficaz para automatizar sus operaciones. Instale el Robot y deje que haga todo el trabajo por usted. MÉTODO TS Trade utiliza un algoritmo que permite identificar una tendencia de mercado a partir del movimiento de dos medias d
Trader Dream 02
Marco Stacchiotti
Asesores Expertos
LA IDEA PRINCIPAL. En primer lugar, este es el segundo de una familia EA, basado en la misma estrategia aplicada a diferentes indicadores. Esto significa que la misma estrategia y la misma administración de dinero se aplica a diferentes indicadores con filtrado principal extendido. El objetivo final es diseñar un EA con la mayor tasa de éxito posible, con las pérdidas más bajas en general. Esta peculiaridad, aumentará la confianza en el uso de EA, para la satisfacción a largo plazo. LA ESTRATE
Trader Dream 01
Marco Stacchiotti
Asesores Expertos
LA IDEA PRINCIPAL. En primer lugar, este es el segundo de una familia EA, basado en la misma estrategia aplicada a diferentes indicadores. Esto significa que la misma estrategia y la misma administración de dinero se aplica a diferentes indicadores con filtrado principal extendido. El objetivo final es diseñar un EA con la mayor tasa de éxito posible, con las pérdidas más bajas en general. Esta peculiaridad, aumentará la confianza en el uso de EA, para la satisfacción a largo plazo. LA ESTRATEG
SAWA BlackBox Alpha MT5
Alejandro Funes
Asesores Expertos
#Multidivisas #Hedging #Martingale #28Símbolos @AUD @CAD @CHF @JPY @NZD @USD @EUR @GBP En el proceso de globalización que ha experimentado la economía mundial en las dos últimas décadas, los mercados financieros han desempeñado un papel protagonista. El fácil y rápido acceso a la información, unido a la creciente interdependencia económica entre los distintos bloques comerciales, han provocado que cada vez más agentes económicos participen en mercados financieros no nacionales. Incluso los pequ
On Control EA MT5 V2
Hany Ali
Asesores Expertos
On Control EA MT5 V2 Software que cambia el juego para el mercado Forex On Control EA fue creado para ayudar a traders como usted a maximizar sus ingresos. ¿Le gustaría tener acceso a un software patentado de primera clase diseñado con un único propósito, mejorar su estrategia en Forex? Seamos honestos, puede ser difícil entender qué análisis técnico y señales de trading debe seguir. Con On Control EA, ahora tiene una poderosa herramienta que mejorará su estrategia de trading en Forex y elevará
EA Rx Five MT5
Ruslan Pishun
Asesores Expertos
El asesor utiliza una estrategia basada en el uso de 7 indicadores Envelopes , en cada marco temporal (M5, M15, M30, H1, H4) hay 7 indicadores Envelopes. El trading se basa en la estrategia "Price Action", el asesor busca una señal simultánea en 5 marcos temporales: M5, M15, M30, H1, H4 y luego abre una orden. El EA utiliza el algoritmo Martingale y Averaging incorporado. El asesor utiliza noticias económicas para lograr señales más precisas. Se utilizan Take Profit, Break Even y Trailing Stop o
Otros productos de este autor
Gold Compass EA
Reward Ndunga Mubita
Asesores Expertos
Visión general Gold Compass EA es un Asesor Experto de precisión para XAUUSD que capitaliza las configuraciones de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de niveles de sobreventa/sobrecompra del RSI y potentes formaciones de velas Pin Bar con un algoritmo avanzado . Diseñado para los comerciantes modernos, que equilibra la precisión, velocidad y seguridad - por lo que es ideal para scalping, oscilaciones cortas, y el cumplimiento de la firma prop. Características principal
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario