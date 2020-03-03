CMFXGold
- Asesores Expertos
- Chethan V
- Versión: 1.46
- Activaciones: 5
💎CMFXGOLD - Inteligencia táctica para el campo de batalla XAUUSD
Precisión. Paciencia. Poder.
CMFX ORO no es sólo otro Asesor Experto - es un algoritmo táctico de swing-trading diseñado para dominar el Oro (XAUUSD) con disciplina, precisión y protección del capital.
⚙️ Visión general de la estrategia
Construido para el marco de tiempo de 4 horas, CMFX GOLD fusiona cuatro indicadores de nivel profesional en un motor adaptativo:
-
MACD - Momentum Core
Detecta los primeros cambios de tendencia y mide la fuerza direccional antes de la confirmación.
-
RSI - Filtro de tiempo
Identifica zonas de sobrecompra y sobreventa, confirmando el agotamiento del impulso para evitar malas entradas.
-
Múltiples EMA - Esqueleto de tendencia
Crea una estructura dinámica de mercado que filtra los falsos retrocesos y define el sesgo de las operaciones.
-
SAR parabólico - Capa de salida táctica
Asegura los beneficios en tendencias fuertes y las salidas anticipadas cuando cambia el pulso del mercado.
Todas las señales deben estar alineadas: sólo las configuraciones de oscilación de alta probabilidad son aptas para la ejecución.
⚡️ Filosofía de diseño táctico
CMFX GOLD actúa como un estratega profesional del campo de batalla:
-
Espera la alineación de múltiples indicadores
-
Ejecuta con precisión
-
Protege cada posición con control de pérdidas incorporado
Diseñado para operadores que prefieren la precisión a la actividad.
💰 Instantánea del rendimiento
-
Factor de beneficio: 2,48 (≈ +148 % de ventaja de rentabilidad)
-
Estilo: Swing / Seguimiento de tendencias
-
Símbolo: XAUUSD (Oro)
-
Tenencia media: 1-3 días
-
Riesgo: Lotes fijos + Protección contra pérdidas basada en dólares
Características principales
✅ Lógica híbrida (MACD + RSI + EMA + SAR)
✅ 4H precisión swing trading - sin ruido scalping
✅ Totalmente optimizado para XAUUSD
✅ Ejecución de tamaño de lote fijo para una exposición consistente
✅ Corte de pérdida flotante definido por el usuario ($): cierra todas las operaciones al instante una vez que la reducción total supera el límite elegido, protegiendo el capital de eventos de pérdidas profundas.
✅ Filtro de entrada de salto de vela (evita las órdenes agrupadas)
✅ Sin martingala, sin rejilla, sin trucos ocultos
⚙️ Recomendaciones
-
Símbolo: XAUUSD (ORO)
-
Marco temporal: H4
-
Tipo de cuenta: ECN / spread bruto
-
Apalancamiento: 1 : 500 o superior
-
Tamaño del lote: 0.02 por $500
-
Depósito mínimo: $500
📊 Inteligencia orientada a resultados
CMFX GOLD, que se ha formado a partir de cinco años de datos históricos y se ha sometido a pruebas de estrés durante ciclos de mercado volátiles, mantiene la compostura bajo presión.
Su fusión dinámica de indicadores garantiza que las entradas sólo se produzcan cuando la estructura general del mercado y el impulso coincidan.
La filosofía CMFX
"El oro recompensa la disciplina - no la suerte".
CMFX GOLD está construido para traders que planifican, miden y ejecutan con intención.
Es su sistema de mando táctico para dominar el XAUUSD.
💬 Versión: 1.0
⚙️ Plataforma: MetaTrader 5
🏷️ Categoría: Asesor Experto → Tendencia / Swing Trading
💎 Precio: $499
📈 Enfoque: XAUUSD (H4 timeframe)