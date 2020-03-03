CMFXGold

💎CMFXGOLD - Inteligencia táctica para el campo de batalla XAUUSD


Precisión. Paciencia. Poder.

CMFX ORO no es sólo otro Asesor Experto - es un algoritmo táctico de swing-trading diseñado para dominar el Oro (XAUUSD) con disciplina, precisión y protección del capital.

💬

Soporte

Para cualquier duda, consulta o asistencia en la configuración, por favor contacte conmigo a través de mensaje privado MQL5.

Respondo a cada mensaje personalmente y ayudo con la instalación, optimización y orientación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⚙️ Visión general de la estrategia

Construido para el marco de tiempo de 4 horas, CMFX GOLD fusiona cuatro indicadores de nivel profesional en un motor adaptativo:

  • MACD - Momentum Core

    Detecta los primeros cambios de tendencia y mide la fuerza direccional antes de la confirmación.

  • RSI - Filtro de tiempo

    Identifica zonas de sobrecompra y sobreventa, confirmando el agotamiento del impulso para evitar malas entradas.

  • Múltiples EMA - Esqueleto de tendencia

    Crea una estructura dinámica de mercado que filtra los falsos retrocesos y define el sesgo de las operaciones.

  • SAR parabólico - Capa de salida táctica

    Asegura los beneficios en tendencias fuertes y las salidas anticipadas cuando cambia el pulso del mercado.

Todas las señales deben estar alineadas: sólo las configuraciones de oscilación de alta probabilidad son aptas para la ejecución.

⚡️ Filosofía de diseño táctico

CMFX GOLD actúa como un estratega profesional del campo de batalla:

  • Espera la alineación de múltiples indicadores

  • Ejecuta con precisión

  • Protege cada posición con control de pérdidas incorporado


Diseñado para operadores que prefieren la precisión a la actividad.

💰 Instantánea del rendimiento

  • Factor de beneficio: 2,48 (≈ +148 % de ventaja de rentabilidad)

  • Estilo: Swing / Seguimiento de tendencias

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Tenencia media: 1-3 días

  • Riesgo: Lotes fijos + Protección contra pérdidas basada en dólares

Características principales


✅ Lógica híbrida (MACD + RSI + EMA + SAR)

✅ 4H precisión swing trading - sin ruido scalping

✅ Totalmente optimizado para XAUUSD

✅ Ejecución de tamaño de lote fijo para una exposición consistente

Corte de pérdida flotante definido por el usuario ($): cierra todas las operaciones al instante una vez que la reducción total supera el límite elegido, protegiendo el capital de eventos de pérdidas profundas.

✅ Filtro de entrada de salto de vela (evita las órdenes agrupadas)

✅ Sin martingala, sin rejilla, sin trucos ocultos

⚙️ Recomendaciones

  • Símbolo: XAUUSD (ORO)

  • Marco temporal: H4

  • Tipo de cuenta: ECN / spread bruto

  • Apalancamiento: 1 : 500 o superior

  • Tamaño del lote: 0.02 por $500

  • Depósito mínimo: $500

📊 Inteligencia orientada a resultados


CMFX GOLD, que se ha formado a partir de cinco años de datos históricos y se ha sometido a pruebas de estrés durante ciclos de mercado volátiles, mantiene la compostura bajo presión.

Su fusión dinámica de indicadores garantiza que las entradas sólo se produzcan cuando la estructura general del mercado y el impulso coincidan.

La filosofía CMFX


"El oro recompensa la disciplina - no la suerte".


CMFX GOLD está construido para traders que planifican, miden y ejecutan con intención.

Es su sistema de mando táctico para dominar el XAUUSD.

💬 Versión: 1.0

⚙️ Plataforma: MetaTrader 5

🏷️ Categoría: Asesor Experto → Tendencia / Swing Trading

💎 Precio: $499

📈 Enfoque: XAUUSD (H4 timeframe)


Productos recomendados
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
Fidelity MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
2 (4)
Asesores Expertos
Descripción : Fidelity EA es un Asesor Experto para el comercio en todos los pares de divisas y todos los plazos. EA es alimentado con algoritmos específicos de detección de tendencias. El algoritmo es totalmente inteligente y automático. Así que el uso y la configuración de EA es muy simple y no hay necesidad de tener un profundo conocimiento sobre el mercado. Crecimiento de la EA : El EA será actualizado y apoyado siempre. Las nuevas características se añadirán más adelante de forma gratuita
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
Moving Regression Bands
Fillipe Dos Santos
Asesores Expertos
Bandas móviles de regresión EA Descripción El EA de bandas de regresión móvil es un robusto sistema de trading automatizado que utiliza el análisis de regresión polinómica para identificar oportunidades de mercado. Basado en bandas móviles de regresión, este EA ofrece un enfoque matemático y estadístico para el trading. Características principales Análisis avanzado : Utiliza regresión polinómica para calcular tendencias y bandas de volatilidad Flexibilidad operativa : Modos Normal e Inverso para
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Asesores Expertos
Un sistema scalper sólo funciona durante las horas asiáticas. Varios indicadores únicos para detectar la fluctuación de precios. Nivel de TP/SL dinámico según las condiciones del mercado. Stoploss fijo para proteger el capital, muy bajo riesgo de perder mucho dinero. No es necesario obtener archivos SET. Los parámetros son los mismos para cada par de divisas. Está optimizado para trabajar en EURAUD . Se recomienda utilizar Eagle Scalper en un gráfico M15 . Se recomienda ejecutarlo en un broker
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Asesores Expertos
El BigBoss Ultra Z Scalper EA es un asesor experto (EA) de scalping preciso para EURUSD en el marco temporal M5 (5 minutos). BigBoss Scalper Ultra Z es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para estrategias de scalping de precisión en el par EURUSD, que se ejecuta en la plataforma MetaTrader 5 con el marco temporal M5 (5 minutos). Este EA está diseñado para operadores que buscan una ejecución rápida y una gestión de riesgos controlada, ya que utiliza un Take Profit de 12 pips y un St
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Asesores Expertos
EA Multisistema Inteligente para XAUUSD (Oro) Gold Trend Accelerator Combo es un Asesor Experto multiestrategia profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) . Combina la lógica de seguimiento de tendencia y contra-tendencia en un sistema integrado para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado - ya sea que el oro tenga una fuerte tendencia o se mueva en rangos volátiles. Este EA está construido para los traders que quieren un riesgo controlado , una estructura clara , y sin re
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Asesores Expertos
Mejore sus operaciones con ftmo trading e a, el asesor experto en acción de precios de última generación diseñado para elevar su experiencia de trading a nuevas cotas. Aprovechando el poder de los algoritmos avanzados y el análisis meticuloso de los movimientos de precios, ftmo trading ea ofrece a los operadores una visión sin precedentes del mercado. Atrás han quedado los días de confiar únicamente en los indicadores o señales de retraso. Con ftmo trading ea, usted obtiene acceso a la interpre
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
GolderCross
Paulo Henrique Aparecido Leonel
Asesores Expertos
Asesor Experto GolderCross - una herramienta para el comercio automatizado GolderCross es un Asesor Experto desarrollado sobre la base del algoritmo de cruce de medias móviles, diseñado para automatizar las operaciones en el mercado Forex. Las principales características de GolderCross: Algoritmo de medias móviles (MA) : Utiliza el cruce de dos medias móviles para generar señales de trading. Los parámetros del algoritmo se pueden ajustar con flexibilidad para adaptarse a las diferentes condicio
Crown EA MT5
Ismael Nayif Ismael Ismael
Asesores Expertos
Corona Trading Crown, Asesores Expertos para Meta Trader 5 Ultra Global Invest Hub Crown AI es un algoritmo complejo y novedoso que utiliza la Inteligencia Artificial en combinación con el análisis técnico tradicional para predecir los movimientos del mercado. Este Asesor Experto hace uso de Redes Neuronales Recurrentes, específicamente células de Memoria de Largo Plazo, que son entrenadas usando datos de indicadores de análisis técnico. A través de este método, el EA es capaz de aprender qué i
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Layer Grid
Dominic Mbothu
Asesores Expertos
Layer Grid Expert Advisor - Descripción completa del producto SECCIÓN 1: Visión general ejecutiva Un sistema basado en la estructura, la inteligencia y la adaptabilidad Layer Grid es un Asesor Experto de última generación diseñado para operadores que exigen algo más que automatización: buscan sistemas arraigados en la estructura, refinados mediante la inteligencia y probados mediante la consistencia en el mundo real. A diferencia de los EA del mercado masivo construidos sobre plantillas rígidas
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Asesores Expertos
BTC Scalper AI EA MT5 es un robot de scalping de nueva generación desarrollado por un equipo altamente experimentado en trading y codificación. Está diseñado para scalping en uno de los más populares crypto par BTCUSD . Libere el poder del trading automatizado con este avanzado EA BTC Scalper diseñado específicamente para el par BTCUSD . Ya sea que esté operando en el gráfico de 1 minuto o de 4 horas, este bot se adapta a cualquier marco de tiempo, por lo que es una herramienta versátil para los
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
GoldenMind EA - Asesor experto avanzado de scalping de impulso Visión general GoldenMind EA es un sofisticado Asesor Experto de scalping de baja latencia diseñado para MetaTrader 5. Este EA emplea estrategias de negociación basadas en el impulso para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo con una exposición mínima al mercado. Características principales Ejecución ultrarrápida Procesamiento optimizado de ticks con una sobrecarga mínima ️ Ejecución de órdenes de baja
MOVING 5 best expert advisor For all symbols
Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
Asesores Expertos
No hace falta estrategias ni pensar, solo contratarlo por 300$ o comprarlo. ¡Veo que este experto es bueno en Forex en 2026! Consejos: Nota: Estos ajustes se aplican a las flechas, puede cambiar la configuración. Vea el video más de una vez, ya que encontrará nueva información cada vez. No lo entenderás ni te beneficiarás de él si no ves el vídeo entero debido a la abrumadora cantidad de información. Experiencia real con este experto: Gana de $3,000 a $227,272 por mes y $2,500,000 por año grac
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Asesores Expertos
Sistema de Trading Automatizado Avanzado para Oro Gold Catalyst EA MT5 es una solución de trading completamente automatizada , optimizada específicamente para XAU/USD (Oro) . Al combinar estrategias de seguimiento de tendencia , confirmaciones de acción del precio y gestión dinámica del riesgo , este EA ha demostrado un rendimiento estable y fiable durante más de un año de pruebas en condiciones reales de mercado. 1. Descripción General de la Estrategia Gold Catalyst EA MT5 emplea un enfoque sis
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador de media móvil Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier instrumento de negociación. Sistema de recuperación de Drawdown, superposición de órdenes perdedoras y protección de saldo No es n
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Hitech MT5
Salavat Yulamanov
Asesores Expertos
¡De alta tecnología! Asesor Profesional para Máxima Ganancia con Mínimo Riesgo! Su clave para la estabilidad en el mercado: Nuestro asesor comercial combina el poder del comercio algorítmico y el análisis profundo del mercado. El sistema funciona exclusivamente a partir de niveles de soporte y resistencia globales, que se forman sobre la base de datos a largo plazo, lo que garantiza la máxima precisión de las entradas. Estos no son solo niveles: son “zonas de potencia” donde la probabilidad de
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Violet Panther Scalper MT5 está especialmente diseñado para trabajar como scalper y un sistema de comercio de tendencia. La estrategia Panther se basa en dos cruces de medias móviles y un lector de velas relativo a estas medias. Se puede configurar un filtro de operaciones basado en valores ATR para hacer que el EA funcione sólo en tendencias reales. Por lo tanto, si la condición de disparo es cierto, Panther strat al comercio en cada nueva condición alcanzada. Un filtro de tendencia adicional p
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
ICT NY KillZone EA
Zhen Hao Wu
Asesores Expertos
Experto en Estrategia TIC: FVG + OB Dual Confirmation EA Depósito mínimo requerido: 3000 USD Descripción: ¿Luchando por encontrar oportunidades de trading ICT de alta probabilidad? ¡Este EA es su solución definitiva! Automatiza la compleja lógica central de Inner Circle Trader (ICT) , capturando con precisión los potenciales puntos de inflexión del mercado a través de un estricto filtro dual de Fair Value Gaps (FVG) y Order Blocks (OB) . Despídase de la observación manual de gráficos y deje que
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Asesores Expertos
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profesional de Trading con IA Versión 4.71 | Compatible con TODOS los Activos y Correctores MT5 LO QUE ESTÁS COMPRANDO Esto no es sólo un robo. Es un sistema completo 3 en 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocia automáticamente con IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botones para manual de comercio profesional 3. PAINEL DE INFORMACIÓN → Monitorización en tiempo real de más de 25 métricas . RESULTADO: ¡Puede operar de forma 100% automática, 100% manual o combinando am
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Asesores Expertos
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced: Maestría Multiestrategia de Precisión para FOREX y XAUUSD Desata todo el potencial de HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced , un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para conquistar los mercados FOREX y XAUUSD con una precisión quirúrgica. Adaptado para traders de élite, fondos de cobertura e inversores institucionales, este EA impulsado por inteligencia artificial combina estrategias híbridas avanzadas —incluyendo ruptura, reversión a la media, seguimi
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Missy Fab MT5 — Sistema de Trading Automatizado Missy Fab MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos de análisis de mercado y estrategias de gestión de riesgos. Funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. ¿Por qué elegir Missy Fab MT5? Algoritmos de análisis: automatización del trading las 24 horas con modelos integrados. Flexi
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Smart Candle
Wanchai Phonphromchot
Asesores Expertos
Introducción Este EA está diseñado para sobrevivir al periodo de prueba de un año con un drawdown bajo y un ratio de Sharpe alto. Los conceptos de cálculo son nuevos, pero se entienden fácilmente. Aquí están los mejores resultados. On the test period of 1 year (Jan 2023 - Jan 2024), the profit at the end is about 900% of the initial deposit with a maximum drawdown of 22%, and the Sharpe ratio is greater than 3.74. (Results tested on version V1.4) Tenga en cuenta que la reducción del 22% mencion
Los compradores de este producto también adquieren
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Beneficio EA Utiliza sólo cuentas de cobertura. Benefit EA es un asesor de parrilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran mediante take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora
DayRest
Viktor Timofeev
Asesores Expertos
PRINCIPIOS DAYREST: el EA se basa en una estrategia contra-tendencia Utilizamos dos características 1. La presencia de correcciones en la tendencia. Por regla general, siempre hay un "pullback" tras los impulsos progresivos. 2. El carácter cíclico del mercado. El precio se mueve entre valores máximos y mínimos históricos. La mayor probabilidad de corrección se fija cuando el precio alcanza los límites de este canal. La señal para abrir una posición es que el precio cruce el límite superior o inf
TecBot
Rodrigo Santhiago Batista Dos Reis
Asesores Expertos
Scalper EA Pro - ¡El Robot de Trading Automatizado de Alta Precisión!   FOR GOLD - XAUUSD ¿Qué hay de nuevo en la versión 3.0? Tras meses de desarrollo y pruebas rigurosas, ¡presentamos la versión más avanzada y confiable del Scalper EA Pro! Con nuevos filtros inteligentes, gestión de riesgo mejorada y entradas más precisas, este EA está diseñado para operar en los mercados con máxima eficiencia. Actualizaciones principales: Filtro de tendencia ajustable Ahora con EMAs person
Shadow Legends MT5
Zarui Ogannisian
Asesores Expertos
Shadow Legends MT5 EA.-es un Asesor experto totalmente automatizado diseñado para operar EURUSD. Se basa en el análisis de aprendizaje automático y algoritmos genéticos. El Asesor Experto contiene un algoritmo de mercado autoadaptativo que utiliza patrones de acción de precios. El Asesor experto mostró resultados estables para el EURUSD en el período 2000-2021. Sin técnicas peligrosas de gestión de dinero, sin Martingala, sin compensación, scalping o cobertura. Adecuado para cualquier condición
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
Asesores Expertos
Estrategia: 1.Este EA es un comercio de tendencia, utilizado para USDCHF H1 gráficos. 2.Este EA utiliza indicadores como la banda de Bolling y la media móvil. 3. La cantidad inicial de este EA es de solo $ 1000.Este EA tiene un beneficio de más de $ 3000. 4.La EA tiene datos de prueba detallados de enero de 2018 a junio de 2021, que es estable y rentable. 5.If sólo quiere poner una pequeña cantidad de dinero para obtener doble recompensa, este comerciante EA es su mejor opción！.
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Asesores Expertos
Presentamos Marvelous EA: Tu Compañero de Trading Definitivo Desbloquea todo el potencial del mercado Forex con Marvelous EA, una solución avanzada de trading automatizado diseñada para maximizar tus ganancias y minimizar los riesgos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado con funciones avanzadas para navegar con precisión y eficiencia en el dinámico mercado Forex. ORO - XAUUSD - M5 Rendimiento en cuenta real: https://www.mql5.com/es/signals/1973370 Características
AI Nodiurnal EA MT5
Ugochukwu Mobi
5 (2)
Asesores Expertos
AI Nodiurnal EA es un avanzado robot de Forex que aprovecha la tecnología de vanguardia de aprendizaje automático para optimizar estrategias de negociación y mejorar el rendimiento en el dinámico mercado de divisas. El término "Nodiurnal" refleja su capacidad para adaptarse y operar no solo durante las típicas horas diurnas de negociación, sino también durante períodos no estándar, proporcionando un enfoque continuo y adaptativo para el comercio de divisas. Configuración predeterminada en el par
Sevolter
Yuriy Bykov
Asesores Expertos
Un asesor experto en múltiples divisas que combina muchas estrategias simples que funcionan simultáneamente. Cada estrategia se basa en un algoritmo comercial simple durante los momentos del mercado con mayor volatilidad. Cada estrategia ha sido optimizada durante los últimos cinco años. El Asesor Experto utiliza el principio estadístico de la "corrección de la multitud": promedia señales de diferentes estrategias y abre posiciones de mercado en la dirección preferida. Este principio, junto con
Palicent
Yuriy Bykov
Asesores Expertos
Asesor experto en múltiples divisas que trabaja simultáneamente en 15 pares de divisas principales EUR-GBP-AUD-USD-CAD-JPY. El Asesor Experto combina muchas estrategias simples que funcionan simultáneamente. Cada estrategia se basa en un algoritmo simple para abrir posiciones cuando la señal del indicador Parabolic SAR cambia con la confirmación de dos períodos más antiguos. Cada estrategia ha sido optimizada durante los últimos cinco años. El Asesor Experto utiliza el principio estadístico de l
Break Of Structure Pro
Travis W Royal
Asesores Expertos
Ruptura de estructura Pro ¿Es la acción del precio el rey? 1. El precio es el rey final en el mercado de divisas, mercado de valores o cualquier otro mercado. El uso de la acción del precio es la razón por la que podemos ver más beneficios que pérdidas. El análisis técnico es el arte de utilizar los puntos de datos a su favor y tomar decisiones informadas al entrar, trailing y salir de una posición en cualquier marco de tiempo. Break Of Structure Pro se puede utilizar para el comercio de tende
Gemini EA MT5
Hong Yi Li
Asesores Expertos
Oferta limitada: quedan 3/10 copias, el precio aumentará en $1200 por cada diez copias vendidas, el precio final es $29000. Suscríbete al canal: https://www.mql5.com/en/channels/sqrcltd (Obtén las últimas promociones de productos e información de lanzamiento de EA lo antes posible) 1.) Señales comerciales Gemini EA MT5 de alto riesgo: https://www.mql5.com/en/signals/2309494 Lista de todos mis EA y señales: https://www.mql5.com/en/users/sqrc/seller 2.) Características del producto Esta cartera
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Asesores Expertos
El asesor experto opera por niveles de pivote, niveles de soporte y resistencia basados en niveles de pivote. Además, el asesor experto tiene en cuenta el filtro de volatilidad, utiliza los sistemas estándar Martingale y anti-Martingale, protección contra drawdown, trailing stop estándar, tiempo de negociación y negociación. Orden de operación - dirección de la operación (sólo compra, sólo venta o compra y venta) Usar Filtro de Volatilidad - activación/desactivación del filtro de volatilidad med
GoldMining
Mr Sarut Panjan
Asesores Expertos
Nuestro sistema automatizado de comercio de divisas ofrece tres funciones clave de control de riesgos que lo convierten en una opción intrigante: 1. Lote fijo : Puede especificar el tamaño del lote para cada operación. Esta función permite una asignación eficiente del capital y la posibilidad de ajustar el tamaño de las posiciones en función de sus preferencias de riesgo y de las condiciones del mercado. 2. Pérdida fija por operación: El sistema le permite establecer una pérdida máxima acepta
LeBro 2
Levon Manukyan
Asesores Expertos
El experto fue creado para trabajar en el banco suizo Swissquote. Calcula automáticamente el volumen de transacciones entrantes. El Asesor Experto está diseñado para generar ingresos pasivos anuales. Para abrir una cuenta de operaciones en un banco suizo, siga el enlace . h ttps:// trade.swissquote.ch/signup/public/form/full/fx/com/individual?lang=ru&partnerid=e9acb6ad-eb6b-44d5-92d1-4c7a48adaff1#full/fx/com/individual/step1 Notas Se recomienda registrarse utilizando el enlace para que el asesor
The BeeKeeper EA
Bin Jumahat Johan
Asesores Expertos
E l EA de BeeKeeper : escalador de mercado inteligente con lógica de comercio dinámico Visión general BeeKeeper es un sistema de trading automatizado de última generación diseñado para ofrecer precisión, adaptabilidad y un rendimiento constante en múltiples condiciones de mercado. BeeKeeper integra lógica técnica avanzada con análisis de posiciones en tiempo real para tomar decisiones de entrada y salida inteligentes , adaptándose dinámicamente a la volatilidad, los cambios de tendencia
TaiJi Master
Qiu Lin Zhang
Asesores Expertos
EA es un innovador consultor experto en MQL5, cuya idea central procede del Tai Chi chino. En la intersección del yin y el yang, al alza y a la baja, la dirección es a menudo confusa. EA adopta un método único para monitorizar cuando el mercado se encuentra en la intersección de posiciones largas y cortas, y comienza a colocar órdenes en ambas direcciones, esperando a que el mercado siga desarrollándose. Si el mercado posterior sigue sin estar claro, la orden se cancelará y, por el contrario, la
Market Trader StBol MT5
Bohdan Suvorov
Asesores Expertos
El Asesor Experto trabaja con doble estocástico, bandas de bollinger y arrastre. El Asesor Experto opera simultáneamente en 21 símbolos estándar. El Asesor Experto es para cuentas de cinco dígitos. Apalancamiento 1:500 Plazo de negociación H1 Periodo : 2022.05-2024 Símbolo para colocar el Asesor Experto cualquiera de los símbolos estándar. Lote por cada 0.01 lote necesita $500 de depósito . Las tres primeras rodillas se omiten. Total de rodillas para cada símbolo no más de cinco. Límite del
SentimentExpert
Lhoussaine Ait Ben Mouh
Asesores Expertos
Fácil de usar: SentimentExpert Diseñado para traders de todos los niveles, nuestro EA viene con una configuración fácil de usar y una documentación completa. Configúrelo en minutos y déjelo trabajar sin descanso para hacer crecer su cuenta de trading. Rendimiento consistente: Respaldado por rigurosas pruebas y optimización, el EA de Trading Mejorado ofrece resultados fiables y consistentes. Es como tener un operador profesional trabajando todo el día, analizando los mercados, y la ejecución de o
Quantity Demand Swing trade
Shinta Yunia Oleh Yanta
Asesores Expertos
*** Precio de alquiler es Promo Precio, que va a cambiar pronto*** *** Utilizar el Marco de Tiempo Diario para el Swing Trade*** *** Utilizar el Equilibrio del Trimestre anterior para operar en el Trimestre actual*** *** Se recomienda desplegar el EA simultáneamente utilizando el par EURUSD y AUDCAD*** Swing de Demanda de Cantidad Asesor Experto que aplica principios económicos relativos a la Cantidad Demandada y la Cantidad Oferta como referencia para la apertura de posiciones y el uso de tam
Ai President EA MT5
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Secret Impulse
Eugen Funk
Asesores Expertos
El EA abre una posición cuando el mercado comienza a moverse durante la sesión de Nueva York (mayor volumen). De esta manera, el impulso se mantiene gracias al volumen, y podemos alcanzar el Take Profit con alta probabilidad de forma instantánea. Señal  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764450 Apertura basada en el impulso durante la sesión de Nueva York El EA detecta el impulso oculto a través de FVGs en marcos temporales menores. Cuando el impulso se detecta poco antes o durante la sesión de
Monex Scalp
Behzad Shadfar
Asesores Expertos
Monex Scalp es un robot de trading inteligente diseñado para marcos temporales de 1 minuto, que ofrece simplicidad y eficiencia a los traders. Características principales: - Configuración fácil de usar: Monex Scalp ofrece una configuración sencilla, por lo que es accesible para los operadores de todos los niveles de experiencia. - Programación de sesiones: Personalice las sesiones de negociación para alinearlas con las distintas horas de mercado, mejorando la ejecución de la estrategia. - Stop-
Allgain100
Nissar Ahmed
Asesores Expertos
Características principales Núcleo de la estrategia Sistema de cruce de EMA : EMA rápida (por defecto: 20) y EMA lenta (por defecto: 50) Genera señales de compra cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta. Genera señales de venta cuando la EMA rápida cruza por debajo de la EMA lenta. Filtro Fibonacci : Calcula los niveles de retroceso de Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%) basándose en las oscilaciones recientes de los precios. Requiere que el precio esté cerca de un nivel Fi
GOLD longterm
G Sridhar
Asesores Expertos
XAUUSD comercio de oro a largo plazo con la configuración predeterminada, Nunca estrategia de pérdida, lenta y constante ganancias a largo plazo, 0.01Lot se recomienda, Haga una prueba antes de comprar el producto con la configuración adecuada en Entradas, 1)Individual stoploss debe mantener (0) en Entradas. 2) Añadir en las operaciones deben mantener (1000) en las entradas. 3)Máximo diario (1000) en entradas, 4)Max position (250) en inputs, El comercio es sólo debe ser la segunda fuente de ingr
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Asesores Expertos
Este EA ha sido probado con ticks reales desde enero de 2012 hasta marzo de 2025, sin retraso en la ejecución, y luego con un retraso de 1000ms, el backtest mostró una reducción del 30% con una cuenta de backtest de 10k USD. Los parámetros por defecto del EA están optimizados para funcionar mejor en el par EURUSD, pero puede funcionar en otras divisas y metales como el XAUUSD. Antes de utilizar este EA y con el fin de no perder todo su dinero asegúrese de que tiene al menos 5000USD en su cuenta.
TfG
Faith Wairimu Kariuki
Asesores Expertos
TfG Expert Advisor - Guía del usuario/ descripción TfG es un Asesor Experto (EA) de precisión desarrollado para MetaTrader, optimizado principalmente para el comercio de oro. Diseñado con la simplicidad en mente, TfG requiere una mínima intervención del usuario y es ideal tanto para principiantes como para operadores experimentados que buscan una herramienta de ejecución automatizada. Cómo empezar Para utilizar TfG, siga estos pasos: Conecte el EA a un gráfico de Oro (XAUUSD) . Elija el marco te
Gold FVG scalper
Erik Gall
Asesores Expertos
Este EA es un asesor experto dinámico de operaciones con oro para MetaTrader 5, que opera en el gráfico de 5 minutos. Identifica Fair Value Gaps (FVG) en XAUUSD para iniciar ciclos de compra o venta, colocando órdenes de mercado y limitadas estratégicamente. El capital recomendado es de 3000$ para un lote base de 0.01. Realice muchas pruebas retrospectivas para asegurar una buena configuración. Par : XAU/USD backtested en un corredor con 1:500 apalancamiento y 5 años de largo backtest, ver cap
NeuroForex
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto para operar con redes neuronales profundas que se entrenan a sí mismas con machine learning , hasta 1512 medidas ponderadas por cada símbolo, según avanza el mercado. Opera en varios símbolos Forex y marcos horarios , también, anulando la selección de los símbolos y timeframes , puede configurarse para el gráfico actual en su símbolo y timeframe . Se puede configurar para distintos pares y se puede manejar una red neuronal distinta en cada gráfico. Puede configurar símbolos, perío
Gold trading system Hedge Version
Erik Gall
Asesores Expertos
Este EA es un sistema totalmente automatizado para scalping oro / xauusd. integrado "cobertura" modo de recuperar las pérdidas. 5 años de backtestet. ganancias realistas. su configurado para el comercio en el gráfico de 1 mmin. ver el video adjunto para ver que el comercio en la acción. recomendamos un capital de al menos 3000 para un lote inicial de 0.01. no hay nada como esto en el mercado. sólo pequeñas y constantes ganancias. sin gran riesgo si usted necesita la buena configuración, DM mí. l
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario