ATR Stops MTF es un indicador de tendencia basado en ATR (Average True Range) que proporciona niveles dinámicos de stop, ayudando al trader a identificar la dirección predominante del mercado y posibles cambios de tendencia.

El indicador soporta Multitimeframe (MTF), incluye un filtro de media móvil y cuenta con un botón ON/OFF directamente en el gráfico para un control visual rápido.

🔹 Características principales

✅ Stops dinámicos basados en ATR

✅ Identificación clara de la tendencia actual

✅ Soporte Multitimeframe (MTF)

✅ Filtro de media móvil configurable

✅ Visualización en líneas, puntos, canal y velas

✅ Botón ON/OFF en el gráfico

✅ Alertas opcionales de cambio de tendencia

✅ Totalmente gratuito

🔹 Cómo funciona

ATR Stops MTF calcula niveles dinámicos por encima o por debajo del precio según la volatilidad del mercado.

Mientras el precio se mantenga por encima o por debajo de estos niveles, la tendencia se conserva.

Cuando el precio rompe el nivel de stop, el indicador señala un posible cambio de tendencia.

El modo MTF permite visualizar tendencias de marcos temporales superiores en gráficos de marcos inferiores.

🔹 Indicado para

Traders principiantes y avanzados

Análisis de tendencia

Ayuda en stop loss, trailing stop y gestión de posiciones

Uso manual o junto con Expert Advisors (EAs)

🔹 Observación importante

Este indicador no es un sistema de trading automático y no garantiza ganancias.

Utilice siempre una gestión de riesgo adecuada.